Domenico Tedesco novi trener Bologne

Italijanskega nogometnega prvoligaša iz Bologne bo po odhodu trenerja Vincenza Italiana vodil italijansko-nemški strokovnjak Domenico Tedesco, je na klubski spletni strani zapisala v minuli sezoni osmouvrščena ekipa v serie A.

"Bologna je vodenje prve ekipe zaupala Domenicu Tedescu, ki je podpisal pogodbo do 30. junija 2028 z možnostjo podaljšanja za eno sezono," je še zapisala omenjena italijanska ekipa.

Štiridesetletni Tedesco je v minuli sezoni vodil turški Fenerbahče. Med letoma 2023 in 2025 je bil selektor Belgije, na klubski sceni pa je vodil nemški ekipi Schalke in Leipzig ter ruski Spartak iz Moskve.

Novi trener Bologne se je rodil v Rossanu v Kalabriji, pri dveh letih pa se je njegova družina preselila v Nemčijo, kjer si je tudi ustvaril nogometno ime.

