Italijanski pokal, četrtfinale

Como prekrižal načrte Napoliju, jih bo tudi Lazio branilcu pokalne lovorike?

Avtorji:
M. P., Ž. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Ange-Yoan Bonny | Inter lovi svoj 10. naslov pokalnega prvaka Italije. V vodstvo ga je popeljal Ange-Yoan Bonny. | Foto Reuters

Inter lovi svoj 10. naslov pokalnega prvaka Italije. V vodstvo ga je popeljal Ange-Yoan Bonny.

Foto: Reuters

Pot do Rima, ki bo 13. maja gostil finale italijanskega pokala, postaja vse zahtevnejša. Četrtfinale se je začelo prejšnji teden na U-Power stadionu v Monzi, kjer je bil Inter primoran gostiti Torino, saj je bil San Siro rezerviran za otvoritev zimskih olimpijskih iger. Črno-modri so zmagali z 2:1. Atalanta s 3:0 izločila Juventus. Preostali dve tekmi se igrata ta teden. Como je po streljanju 11-metrovk v torek gosteh presenetil Napoli. Branilka pokalne lovorike Bologna se bo zvečer pomerila z Laziom.

Lautaro Martinez Inter Sassuolo
Sportal Inter nadigral Sassuolo, Juventus se je komaj izognil porazu

Inter se je s Torinom pomeril v prvem krogu letošnje sezone italijanske serie A in slavil zanesljivo zmago (5:0). Tokrat je bilo drugače. Črno-modri so zmagali z 2:1, kar pa jim je zadoščalo za uresničitev cilja, preboja med štiri najboljše.

Gianluca Scamacca je z bele točke zadel za vodstvo Atalante z 1:0. Na kncu je Juventus padel z 0:3. | Foto: Guliverimage Gianluca Scamacca je z bele točke zadel za vodstvo Atalante z 1:0. Na kncu je Juventus padel z 0:3. Foto: Guliverimage

Italijanski pokal, četrtfinale:

Sreda, 4. februar:

Četrtek, 5. februar:

Torek, 10. februar:

Sreda, 11. februar:

Kdo je bil največkrat pokalni zmagovalec v Italiji?

15 naslovov - Juventus
9 - Inter, Roma
7 - Lazio
6 - Fiorentina, Napoli
5 - AC Milan, Torino
4 - Sampdoria 
3 - Bologna, Parma 

Nologna AC Milan Christopher Nkunku
Sportal Inter ni dopustil presenečenja, AC Milan zanesljiv v Bologni
Como Lazio Bologna Napoli Juventus Atalanta Inter Milano italijanski pokal
