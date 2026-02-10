Kako jo osrečiti za valentinovo

Valentinovo ni nujno zapleteno. Ne zahteva popolnih besed, velikih govorov ali grandioznih načrtov – včasih zadošča že ena premišljena gesta, ki pove več kot vse drugo. Iščeš nekaj, kar bo sporočilo: poznam te, pomembna si mi.

Prav takšno sporočilo letos februarja prinaša Pandora.

Nova Pandorina kolekcija za valentinovo je navdihnjena z ljubeznijo v vseh njenih oblikah – močno, nežno in tista, ki spreminja stvari. V ospredju so simbolični motivi ključa in ključavnice, ki predstavljajo zaupanje, bližino in tisto "nekaj", kar obstaja samo med vama.

Foto: Pandora

Pandorin nakit je zasnovan tako, da je oseben, a hkrati brezčasen. Ne glede na to, ali izbereš zapestnico, obesek ali prstan, vsak kos nosi pomen in je skrbno izdelan, da se ujema z njenim slogom – pa tudi s sporočilom, ki ga želiš podati.

Foto: Pandora Naročnik oglasnega sporočila je Pandora.