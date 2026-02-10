Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Torek,
10. 2. 2026,
13.15

Osveženo pred

14 minut

Oglasno sporočilo

Natisni članek

Natisni članek
prstan obesek zapestnica valentinovo darilo nakit Pandora noad PR članek

Torek, 10. 2. 2026, 13.15

14 minut

Kako jo osrečiti za valentinovo

Oglasno sporočilo
Pandora - valentinovi | Foto Pandora

Foto: Pandora

Valentinovo ni nujno zapleteno. Ne zahteva popolnih besed, velikih govorov ali grandioznih načrtov – včasih zadošča že ena premišljena gesta, ki pove več kot vse drugo. Iščeš nekaj, kar bo sporočilo: poznam te, pomembna si mi.

Prav takšno sporočilo letos februarja prinaša Pandora.

Nova Pandorina kolekcija za valentinovo je navdihnjena z ljubeznijo v vseh njenih oblikah – močno, nežno in tista, ki spreminja stvari. V ospredju so simbolični motivi ključa in ključavnice, ki predstavljajo zaupanje, bližino in tisto "nekaj", kar obstaja samo med vama.

Pandora - valentinovi | Foto: Pandora Foto: Pandora

Pandorin nakit je zasnovan tako, da je oseben, a hkrati brezčasen. Ne glede na to, ali izbereš zapestnico, obesek ali prstan, vsak kos nosi pomen in je skrbno izdelan, da se ujema z njenim slogom – pa tudi s sporočilom, ki ga želiš podati.

Pandora - valentinovi | Foto: Pandora Foto: Pandora Naročnik oglasnega sporočila je Pandora.

prstan obesek zapestnica valentinovo darilo nakit Pandora noad PR članek
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.