Italijansko prvenstvo, 25. krog

Interju razburljiv derbi, Juventus padel v 90. minuti

Piotr Zielinski Inter Juventus | Piotr Zielinski je odločil zmagovalca v 90. minuti. | Foto Reuters

Piotr Zielinski je odločil zmagovalca v 90. minuti.

Foto: Reuters

Za uvod v 25. krog italijanskega prvenstva je AC Milan z 2:1 premagal Piso, zmagoviti gol pa je dosegel Luka Modrić in postal tretji najstarejši strelec v zgodovini serie A. Po izenačenem začetku sezone si je v zadnjih dveh mesecih nekoliko bolj zajetno prednost pred Milanom zagotovil Inter, ki je v soboto dobil že 255. Derby d'Italia. Juventus je na San Siru premagal s 3:2, s tem pa prednost pred Milanom (s tekmo več) povečal na osem točk. Atalanta je osvojila Olimpico in zadala boleč poraz Laziu (2:0).

Lautaro Martinez Inter Sassuolo
Sportal Inter nadigral Sassuolo, Juventus se je komaj izognil porazu

Vodilni Inter je brez poraza v serie A od 23. novembra, ko je z 0:1 izgubil mestni derbi proti AC Milanu. Odtlej je dobil 12 tekem, na eni pa igral neodločeno. V sobotnem derbiju 25. kroga je dobil 255. Derby d'Italia proti četrtouvrščenemu Juventusu. Zmagal je s 3:2.

Dvoboj v Milanu je najprej ponudil avtogol, tega je v 17. minuti precej nesrečno dosegel Andrea Cambiaso. Isti igralec se je odkupil v 26., ko je iz bližine zadel za 1:1. Obe ekipi sta nato imeli še nekaj priložnosti, najlepšo pa Inter v 42. minuti, ko je tudi zadel okvir vrat. Takoj zatem pa je sodnik precej hitro pokazal drugi rumeni karton Juventusovemu bočnemu branilcu Pierru Kaluluju, tako da so gosti igrali z igralcem manj.

Juventus je v uvodu drugega dela v enem napadu imel tri nevarne strele, nato pa je Inter prevladoval v polju, a dolgo ni bil nevaren. V 76. minuti pa je le povedel po strelu Francesca Pia Esposita, toda Torinčani so odgovorili v 83. minuti, ko je Manuel Locatelli zadel za 2:2. Po novem pritisku Interja pa so gosti znova klonili v 90. minuti, strelec je bil Piotr Zielinski.

Lazio je v soboto doma na Olimpicu izgubil proti Atalanti z 0:2, potem ko je v prvem polčasu z bele pike zadel Ederson, v drugem pa je končni izid postavil Nicola Zalewski. Atalanta se je s tem prebila na šesto mesto.

Modrić popeljal Milan do zmage

Luka Modrić je zadel za zmago Milana. | Foto: Reuters Luka Modrić je zadel za zmago Milana. Foto: Reuters Drugouvrščeni Milan je v petek zvečer gostoval pri predzadnji Pisi in zmagal z 2:1. Ruben Loftus-Cheek je v 39. minuti Milančane popeljal do vodstva, Felipe Loyola pa je gostiteljem priigral izenačenje v 71. Zmago gostom pa je prinesel Luka Modrić, ki je zmagoviti zadetek dosegel v 85. minuti. Milan je sicer srečanje končal z deseterico, saj je že v sodnikovem dodatku rdeči karton prejel Adrien Rabiot.

To sezono razglašena Fiorentina, ki se bori za obstanek, je namreč na 18. mestu, je v soboto popoldne dosegla pomembno zmago. Como, ki je presenetljivo na visokem šestem mestu, je premagala z 2:1.

Italijansko prvenstvo, 25. krog:

Petek, 13. februar:

Sobota, 14. februar:

Nedelja, 15. februar:

Ponedeljek, 16. februar:

Najboljši strelci:

14 - Martinez (Inter)
8 - Douvikas (Como), Höjlund (Napoli), Paz (Como), Pulisic (Milan), Yildiz (Juventus)
7 - Calhanoglu (Inter), Davis (Udinese), Kean (Fiorentina), Krstović (Atalanta), Leao (Milan), Orban (Verona), Orsolini (Bologna), Thuram (Inter)  
6 - Castro (Bologna), Colombo (Genoa), Mandragora (Fiorentina), McTominay (Napoli), Pellegrino (Parma), Scamacca (Atalanta), Soule (Roma)
...

