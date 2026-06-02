Oven

Delali ste preveč in sedaj je čas, da zahtevate vaš kos zabave, saj vam je projekt, ki ste ga pred časom sprejeli, vzel preveč prostega časa. Prijal vam bo kratek počitek, privoščite si ga namesto odhoda v mesto. K sebi povabite prijatelja na kavico in dober ter kvaliteten pogovor. Prijalo vam bo.

Bik

Ste v obdobju, ko težko kontrolirate vaš nemir. Naredili boste vse, da se boste odpravili iz hiše, želeli si boste spremeniti okolje, pa četudi bo to le odhod v trgovino. Ne bodite preveč samokritični, če do konca dneva ne boste dosegli napredka. Če se ne boste mogli osredotočiti, z opravili zaključite in nadaljujte jutri.

Dvojčka

Danes boste leteli visoko in počutili se boste tako dobro, da boste želeli nekaj denarja zapraviti za prav posebno stvar. Na splošno boste bolj optimistični, ker so se vaši finančni dohodki povečali. Vsekakor pa bi bilo bolje, če bi malo počakali pred tako velikim nakupom. Premislite, da ne boste česa obžalovali.

Rak

Danes boste v stiku s svojo ranljivostjo. Kljub vsemu pa boste sprejeli izziv in delili vaša čustva s posebno osebo. Če boste nekomu povedali o vaših potrebah ali strahovih, boste razkrili le del enačbe. V mislih imejte, da resnična intimnost ni enosmerna, zato dovolite, da se izpove tudi oseba, ki vas je poslušala.

Lev

Človek nima v navadi, da bi optimistične najave obdržal zase, a v vašem primeru bi bilo to še najboljše. Vaša samozavest bi lahko koga užalila in tega vsekakor ne želite, saj vašo idejo resnično podpirate. Vaše spretnosti so dovolj izpiljene, da vas bodo v vsakem primeru popeljale naprej. Zaupajte instinktu.

Devica

Obkrožite se s prijatelji in s sodelavci, na ta način boste ustvarili prijetno atmosfero. Vaše sanje so trenutno žive in razburljivo je, da jih lahko delite z isto mislečimi posamezniki. Na zabavi boste samski lahko našli tudi prijatelja, ki si ga želite. Tudi manjše in bolj osebno srečanje bi najbrž lahko delovalo.

Tehtnica

Branili boste svoja prepričanja zaradi dogodkov v službi, doma ali v vaši skupnosti. Vaša edinstvena perspektiva je lahko navdihujoča za druge, zato se nikar ne držite nazaj, ko boste govorili o svojih idejah za prihodnost. A zapomnite si, prednost naj imajo stvari v sedanjosti in ne sanjarjenje.

Škorpijon

Vezani, spontanost se vam bo vsekakor obrestovala, posebno ko bo prišlo na vrsto nekaj starih vprašanj. Poiščite rešitev. Samske pa bodo danes obkrožali ljudje, ki bodo prehitro spreminjali počutje in bodo hkrati izredno zahtevni. Izkoristite vsako priložnost in poskusite vse nekako zgladiti.

Strelec

Oseba, ki jo boste zavrnili, ne bo zadovoljna z vašim odgovorom, zato poskusite znova in z drugačnimi argumenti. Čeprav nimate občutka, da je zadeva v vaših rokah, se bo to kmalu pokazalo. Vezani ne boste vedeli, kaj storiti in kaj si želite. Postanite bolj samozavestni in odločnejši.

Kozorog

Samski, danes vas bo neka oseba prav prijetno presenetila. Še nekaj dni se boste spraševali, zakaj je izbrala prav vas. Tudi pred vezanimi je zanimiv začetek dneva, posebno ker so vas dolgo pestile ljubezenske težave, zdaj pa se boste lahko obrnili k novim rešitvam. S partnerjem se bosta hitro dogovorila..

Vodnar

Tudi danes boste zelo zagnani na delovnem mestu. Zdelo se vam bo, da vam nič in nihče ne more preprečiti, da bi dosegli zadane cilje. Optimističen pogled na svet se bo odražal tudi na vseh ostalih področjih. Tisti, ki ste vezani, boste v dvomih glede vaših odločitev. Previdno s financami.

Ribi

Včeraj ste se resnično spočili, telo ste napolnili z novo energijo. Pred vami je uspešen dan, poln dogodivščin. V službi boste kos novim delovnim nalogam, ki vam jih bodo naložili nadrejeni. Zelo verjetno boste morali danes celo malce podaljšati delovnik. Pazite na to, da boste svoji družini namenili dovolj časa.