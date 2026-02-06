Slovenski reprezentant pred tekmo sezone v Italiji

Sandi Lovrić bo z Verono nocoj za uvod v 24. krog italijanskega prvenstva odigral eno ključnih tekem v boju za obstanek. Obračun s Piso (20.45) bo soočil najskromnejši ekipi serie A, ki sta pri 14 točkah poravnani na repu prvenstvene lestvice in bijeta trd boj za obstanek. Branilec naslova Napoli bo v soboto gostoval pri Genoi, vodilni Inter pa v nedeljo čaka gostovanje pri Sassuolu. Milan in Como bosta zaradi slovesnosti ob odprtju zimskih olimpijskih iger tekmo odigrala v kasnejšem terminu.

Sandi Lovrić je prejšnji vikend prvič oblekel dres Verone, kamor se je preselil kot posojen nogometaš Udineseja, a se debi na Sardiniji za slovenskega reprezentanta ni izšel po načrtih. Cagliari je goste iz mesta ljubezni ugnal kar s 4:0, Verona pa je tako ostala pri 14 osvojenih točkah.

Natanko toliko jih je v prvih 23 krogih osvojila tudi Pisa, s katero si Lovrić in njegovi novi soigralci delijo zadnje mesto na lestvici. Medsebojni obračun, ki bo na sporedu v petkovem večeru bo tako nadvse pomemben za reševanje prvoligaškega statusa obeh klubov. Tri točke naskoka pred obema ima Fiorentina, še točko več pa ima Lecce, ki je trenutno še nad cono izpada.

Lovrić je na Sardiniji v igro vstopil že v 29. minuti po poškodbi Roberta Gagliardinija, tokrat slovenski vezist upa na priložnost od prve minute.

