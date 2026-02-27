Kako daleč bi šli za 28 milijard dolarjev?

Glen Powell ima v novem akcijskem filmu Pospravi družino in denar, ki se že predvaja v naših kinematografih, pretkan in zlovešč načrt.

Dolgo čakal na to provokativno vlogo

Čeprav se je Glen Powell že prelevil v najetega morilca v več podobah (v filmu Naključni morilec leta 2023), bo tokratni morilec kar sam osebno, saj si mora, kot nesojeni dedič Becket Redfellow, prilastiti več milijard ameriških dolarjev vredno dediščino.

Na poti do bogate dediščine je sedem sorodnikov, zato potrebuje načrt, kako se znebiti enega za drugim.

Pri zadnji vlogi je igralec, ki je v filmu Tekač upodobil tekmovalca za bogato denarno nagrado, se v romantični komediji Samo ne ti prelevil v nesojenega partnerja, si v filmu Naključni morilec nadel obraze večkratnega najetega morilca in razkazoval mišice kot vojaški pilot v drugem delu kultne uspešnice Top Gun: Maverick, hrepenel po nečem globljem in provokativnem, kar bi preseglo žanrske meje in gledalce vznemirilo ter hkrati navdušilo. Po prebranem scenariju je izstrelil: "Ko sem ga prebral, sem spoznal, da je to vloga, ki sem jo iskal – vloga, kakršne še nikoli nisem igral."

Iskrica med Jessico Henwick in Glenom Powllom je bila neizbežna. Foto: Karantanija Cinemas

Obkrožen z lepoticama, kateri lahko zaupa?

Morilskega pohoda se seveda loti popolnoma sam. Dolgoletna simpatija iz otroštva Julia, ki jo upodobi Margaret Qualley (izjemna igralka, ki je blestela v filmih Substanca, Honey, Don’t, Maid, Bilo je nekoč … v Hollywoodu), pa mu kmalu prekriža načrte. Je izvedela za njegov morilski načrt ali pa ima svoje namere? Po čisto logičnem naključju se zbliža tudi z Ruth (upodobi jo Jessica Henwick; Matrica: Obuditev, Igra prestolov), ki pa o morilskih poslih in velikanski dediščini ne ve ničesar. Ali pač?

Nepremičnine, letala, otok ali dva… in dve lepotici, ki mu prekrižata pot.

Margaret Qualley upodobi fatalno žensko iz aristokratskih krogov in upraviči sloves svoje matere Andie MacDowell. Foto: Karantanija Cinemas

Priredba klasične komedije, Ed Harris je pika na i

Na režiserski stolček črne komedije Pospravi družino in denar je sedel John Patton Ford, ki je za film tudi napisal scenarij. Režiser razkriva, da gre za sproščeno predelavo klasične suhoparne komedije Vse za dediščino (Kind Hearts and Coronets) iz 40. let prejšnjega stoletja ter dodaja, da gre zdaj za bolj bombastično, z akcijo nabito ameriško različico, ki poraja vprašanje, kako daleč smo pravzaprav pripravljeni iti za denar. Za njeno pravo bombastičnost lahko zasluge pripišemo legendarnemu igralcu Edu Harrisu (Trumanov šov, Stanje milosti, Westworld), ki je z nesojenim dedičem Becketom Redfellowom v prav posebnem razmerju. Bosta uspela zgladiti vsa nesoglasja zavoljo družine?

Povratek ikoničnega igralca Eda Harrisa v zanj neznačilni vlogi Foto: Karantanija Cinemas

Lov na 28 milijard ameriških dolarjev se je pričel! Akcijska črna komedija Pospravi družino in denar je že na rednem sporedu v vseh kinematografih.

