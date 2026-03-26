Najstniku se je spremenilo življenje, svetovni prvak je spodil novinarja

Japonsko dirkališče Suzuka gosti največji svetovni športni dogodek tega konca tedna – veliko nagrado formule 1. Najstnik Kimi Antonelli po prvi zmagi že razmišlja o naslovu svetovnega prvaka. Sedemkratni prvak Lewis Hamilton razlaga, zakaj je letos za volanom Ferrarija kot prerojen. Aktualni prvak Max Verstappen pa je zaradi stare zamere z novinarske konference spodil britanskega novinarja. Tretja dirka sezone bo v nedeljo ob 7. uri zjutraj, prva dva prosta treninga pa v noči na petek.

Kar je uspelo Verstappnu, ni niti Schumacherju

Max Verstappen je dobil prejšnje štiri dirke v Suzuki. Foto: Reuters Marec s tremi dirkami formule 1 se še ni zgodil. A veselje za ljubitelje kraljice avtomotošporta vseeno ni tolikšno, saj vemo, da aprila po odpovedi VN Bahrajna in VN Savdske Arabije dirke sploh ne bo. Po dramatičnih uvodnih dveh z veliko dogajanja zagotovo ne bo nič drugače ta konec tedna, saj sledi ena od klasik – velika nagrada Japonske v Suzuki. Na sloviti osmici so prvič dirkali že v 60. letih, stalno pa od leta 1987. Vmes je bila le dvakrat dirka na stezi Fuji, ki je pred desetletji redno gostila formulo 1, dvakrat pa je odpadla zaradi pandemije. S šestimi zmagami je v Suzuki najuspešnejši Michael Schumacher, pet jih ima Lewis Hamilton, po štiri pa Sebastian Vettel in Max Verstappen. Zadnjemu je uspelo nekaj, kar ni niti Schumacherju. Na tej stezi je dobil štiri dirke zapored (od leta 2022 do 2025). Letos se zdi, da bo Nizozemčeve in Red Bullove premoči na tem prizorišču konec ter da bi se spet lahko začela premoč Mercedesove ekipe. Dirkači s srebrno puščico so tu zmagali šestkrat zapored med letoma 2014 in 2019.

Zadnjih šest zmagovalcev VN Japonske:



2025 – Max Verstappen (Red Bull)

2024 – Max Verstappen (Red Bull)

2023 – Max Verstappen (Red Bull)

2022 – Max Verstappen (Red Bull)

2019 – Valtteri Bottas (Mercedes)

2018 – Lewis Hamilton (Mercedes)

Antonelli: Življenje se mi je precej spremenilo

Andrea Kimi Antonelli razmišlja tudi o naslovu prvaka. Foto: Guliverimage Mercedes je bil na prvih dveh dirkah te sezone z majhno prednostjo pred Ferrarijem in večjo do preostalih ekip številka 1. George Russell je z zmago v Melbournu in drugim mestom v Šanghaju napovedal lov na prvi svetovni naslov, 19-letni Kimi Antonelli pa je z zmago pred dvema tednoma postal drugi najmlajši s tem dosežkom. Na vrhu razpredelnice ju ločijo le štiri točke. "Življenje se mi je precej spremenilo. Uživam v teh trenutkih, a hočem ostati prizemljen. Lahko bi me zaneslo," je ob prihodu v Suzuko dejal mladi Italijan. "Ostajam osredotočen na končni cilj." To pa je naslov svetovnega prvaka. Zaveda se, da je pred njim in tekmeci še 20 dirk. V letošnji sezoni pa se ob razvoju nove generacije dirkalnikov razmerja še lahko spremenijo. V prvi vrsti pa ima Russell precej več izkušenj od njega. Britanski dirkač ima šest zmag in za sabo že 154 dirk formule 1. "Res bi bil rad v tem boju, saj imamo odličen dirkalnik in dobro priložnost. Seveda pa mi manjkajo izkušnje, saj je to šele moja druga sezona. Izkušenj pa ne moreš kupiti. Bom pa skušal biti pripravljen na vse, kar se mi bo ponudilo."

Skupni seštevek pred VN Japonske (2/22):



1. George Russell (Mercedes) 51 točk

2. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 47

3. Charles Leclerc (Ferrari) 34

4. Lewis Hamilton (Ferrari) 33

5. Oliver Bearman (Haas) 17

6. Lando Norris (McLaren) 15

7. Pierre Gasly (Alpine) 9

8. Max Verstappen (Red Bull) 8

9. Liam Lawson (Racing Bulls) 8

10. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 4

11. Isack Hadjar (Red Bull) 4

12. Oscar Piastri (McLaren) 3



1. Mercedes 98 točk

2. Ferrari 67

3. McLaren 18

4. Haas 17

5. Red Bull 12

6. Racing Bulls 12

7. Alpine 10

8. Audi 2

Hamilton: Dirkalnik je lažji in okretnejši

Lani je bil precej resigniran, letos pa je Lewis Hamilton spet pravi. Foto: Guliverimage Manj dobre volje je v preostalih ekipah, na primer Oscar Piastri želi samo to, da bo sploh odpeljal prve kroge letos, potem ko je na prvih dveh dirkah odstopil še pred štartom. Edino pri Ferrariju je še nekaj veselja. Prerojeni Lewis Hamilton se je v Šanghaju na svoji 26. dirki s poskočnim konjičem prvič prebil na zmagovalni balkon. "Lani dirkalnik ni bil narejen zame, ni ustrezal mojemu slogu dirkanja. Imel sem želje, kaj bi spremenili, a bi bilo to predrago. Morali smo upoštevati omejitev proračuna," je sedemkratni svetovni prvak primerjal lanske in letošnje razmere. "Letos imamo dirkalnike nove generacije. Hvaležen sem, da so pri dizajnu upoštevali moje želje. Oba s Charlesom sva testirala spremembe in bila navdušena. Dirkalnik je lažji in okretnejši. Ima manj podtlaka in je bolj kot gokart. Dirkanje z njim je prav zabavno."

S tem se ne strinja Verstappen, a čeprav ne prizna, to vsaj delno drži, saj je novi Red Bullov dirkalnik tako težko vozen – ga pač prvič ni zasnoval Adrian Newey. Aktualni prvak pravi, da se lahko kosajo kvečjemu s Haasom, ne pa z Mercedesom, Ferrarijem in McLarnom. "Moramo biti realistični: niti slučajno nismo tam, kjer smo bili prejšnja leta. V konec tedna gremo brez posebnih pričakovanj." Predvsem se nadeja, da bodo lahko izkoristili pettedenski premor brez dirke.

Časovnica VN Japonske:



Petek, 27. marec

3.30 prvi trening

7.00 drugi trening



Sobota, 28. marec

3.30 tretji trening

7.00 kvalifikacije



Nedelja, 29. marec

7.00 dirka

Verstappen: Ne bom govoril, dokler on ne odide

Max Verstappen je z novinarske konference spodil britanskega novinarja. Foto: Guliverimage Dirkaški konec tedna v Suzuki se je kot na vseh drugih velikih nagradah začel s četrtkovo novinarsko konferenco. Verstappen je očitno na začetku sezone res slabe volje, saj je iz dvorane spodil enega od novinarjev. Giles Richards iz britanskega Guardiana ga je po zadnji lanski dirki vprašal, ali obžaluje, da je na VN Španije trčil z Russllom, dobil deset sekund kazni in izgubil devet točk. Naslov prvaka je proti Landu Norrisu izgubil za dve točki. V Abu Dabiju dirkaču Red Bulla to vprašanje ni bilo všeč. Ko je novinarja zdaj videl v Suzuki, je dejal: "Ne bom govoril, dokler on ne odide." Malo sta se še pregovarjala, nato je novinar pač odšel. Verstappen je že več let prepričan, da ga britanski novinarji ne marajo. Dejstvo sicer je, da so ti na dirkah v veliki večini.