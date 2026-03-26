Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
M. P.

Četrtek,
26. 3. 2026
17.30

Osveženo pred

33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Red Bull Racing Max Verstappen McLaren Lando Norris Oscar Piastri Lewis Hamilton Ferrari Mercedes-AMG F1 Andrea Kimi Antonelli George Russell Suzuka VN Japonske Formula 1

Pred VN Japonske

Najstniku se je spremenilo življenje, svetovni prvak je spodil novinarja

Suzuka McLaren | Pri McLarnu so odkrili razloga za odpoved obeh pogonskih sklopov v Šanghaju in se nadejajo boljše dirke v Suzuki. | Foto Guliverimage

Pri McLarnu so odkrili razloga za odpoved obeh pogonskih sklopov v Šanghaju in se nadejajo boljše dirke v Suzuki.

Foto: Guliverimage

Japonsko dirkališče Suzuka gosti največji svetovni športni dogodek tega konca tedna – veliko nagrado formule 1. Najstnik Kimi Antonelli po prvi zmagi že razmišlja o naslovu svetovnega prvaka. Sedemkratni prvak Lewis Hamilton razlaga, zakaj je letos za volanom Ferrarija kot prerojen. Aktualni prvak Max Verstappen pa je zaradi stare zamere z novinarske konference spodil britanskega novinarja. Tretja dirka sezone bo v nedeljo ob 7. uri zjutraj, prva dva prosta treninga pa v noči na petek.

Fernando Alonso
Sportal Končno ena dobra novica za Alonsa

Kar je uspelo Verstappnu, ni niti Schumacherju

Max Verstappen je dobil prejšnje štiri dirke v Suzuki. | Foto: Reuters Max Verstappen je dobil prejšnje štiri dirke v Suzuki. Foto: Reuters Marec s tremi dirkami formule 1 se še ni zgodil. A veselje za ljubitelje kraljice avtomotošporta vseeno ni tolikšno, saj vemo, da aprila po odpovedi VN Bahrajna in VN Savdske Arabije dirke sploh ne bo. Po dramatičnih uvodnih dveh z veliko dogajanja zagotovo ne bo nič drugače ta konec tedna, saj sledi ena od klasik – velika nagrada Japonske v Suzuki. Na sloviti osmici so prvič dirkali že v 60. letih, stalno pa od leta 1987. Vmes je bila le dvakrat dirka na stezi Fuji, ki je pred desetletji redno gostila formulo 1, dvakrat pa je odpadla zaradi pandemije. S šestimi zmagami je v Suzuki najuspešnejši Michael Schumacher, pet jih ima Lewis Hamilton, po štiri pa Sebastian Vettel in Max Verstappen. Zadnjemu je uspelo nekaj, kar ni niti Schumacherju. Na tej stezi je dobil štiri dirke zapored (od leta 2022 do 2025). Letos se zdi, da bo Nizozemčeve in Red Bullove premoči na tem prizorišču konec ter da bi se spet lahko začela premoč Mercedesove ekipe. Dirkači s srebrno puščico so tu zmagali šestkrat zapored med letoma 2014 in 2019. 

Zadnjih šest zmagovalcev VN Japonske:

2025 – Max Verstappen (Red Bull)
2024 – Max Verstappen (Red Bull)
2023 – Max Verstappen (Red Bull)
2022 – Max Verstappen (Red Bull)
2019 – Valtteri Bottas (Mercedes)
2018 – Lewis Hamilton (Mercedes)

Antonelli: Življenje se mi je precej spremenilo

Andrea Kimi Antonelli razmišlja tudi o naslovu prvaka. | Foto: Guliverimage Andrea Kimi Antonelli razmišlja tudi o naslovu prvaka. Foto: Guliverimage Mercedes je bil na prvih dveh dirkah te sezone z majhno prednostjo pred Ferrarijem in večjo do preostalih ekip številka 1. George Russell je z zmago v Melbournu in drugim mestom v Šanghaju napovedal lov na prvi svetovni naslov, 19-letni Kimi Antonelli pa je z zmago pred dvema tednoma postal drugi najmlajši s tem dosežkom. Na vrhu razpredelnice ju ločijo le štiri točke. "Življenje se mi je precej spremenilo. Uživam v teh trenutkih, a hočem ostati prizemljen. Lahko bi me zaneslo," je ob prihodu v Suzuko dejal mladi Italijan. "Ostajam osredotočen na končni cilj." To pa je naslov svetovnega prvaka. Zaveda se, da je pred njim in tekmeci še 20 dirk. V letošnji sezoni pa se ob razvoju nove generacije dirkalnikov razmerja še lahko spremenijo. V prvi vrsti pa ima Russell precej več izkušenj od njega. Britanski dirkač ima šest zmag in za sabo že 154 dirk formule 1. "Res bi bil rad v tem boju, saj imamo odličen dirkalnik in dobro priložnost. Seveda pa mi manjkajo izkušnje, saj je to šele moja druga sezona. Izkušenj pa ne moreš kupiti. Bom pa skušal biti pripravljen na vse, kar se mi bo ponudilo."

Skupni seštevek pred VN Japonske (2/22):

1. George Russell (Mercedes) 51 točk
2. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 47
3. Charles Leclerc (Ferrari) 34
4. Lewis Hamilton (Ferrari) 33
5. Oliver Bearman (Haas) 17
6. Lando Norris (McLaren) 15
7. Pierre Gasly (Alpine) 9
8. Max Verstappen (Red Bull) 8
9. Liam Lawson (Racing Bulls) 8
10. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 4
11. Isack Hadjar (Red Bull) 4
12. Oscar Piastri (McLaren) 3

1. Mercedes 98 točk
2. Ferrari 67
3. McLaren 18
4. Haas 17
5. Red Bull 12
6. Racing Bulls 12
7. Alpine 10
8. Audi 2

Hamilton: Dirkalnik je lažji in okretnejši

Lani je bil precej resigniran, letos pa je Lewis Hamilton spet pravi. | Foto: Guliverimage Lani je bil precej resigniran, letos pa je Lewis Hamilton spet pravi. Foto: Guliverimage Manj dobre volje je v preostalih ekipah, na primer Oscar Piastri želi samo to, da bo sploh odpeljal prve kroge letos, potem ko je na prvih dveh dirkah odstopil še pred štartom. Edino pri Ferrariju je še nekaj veselja. Prerojeni Lewis Hamilton se je v Šanghaju na svoji 26. dirki s poskočnim konjičem prvič prebil na zmagovalni balkon. "Lani dirkalnik ni bil narejen zame, ni ustrezal mojemu slogu dirkanja. Imel sem želje, kaj bi spremenili, a bi bilo to predrago. Morali smo upoštevati omejitev proračuna," je sedemkratni svetovni prvak primerjal lanske in letošnje razmere. "Letos imamo dirkalnike nove generacije. Hvaležen sem, da so pri dizajnu upoštevali moje želje. Oba s Charlesom sva testirala spremembe in bila navdušena. Dirkalnik je lažji in okretnejši. Ima manj podtlaka in je bolj kot gokart. Dirkanje z njim je prav zabavno."

S tem se ne strinja Verstappen, a čeprav ne prizna, to vsaj delno drži, saj je novi Red Bullov dirkalnik tako težko vozen – ga pač prvič ni zasnoval Adrian Newey. Aktualni prvak pravi, da se lahko kosajo kvečjemu s Haasom, ne pa z Mercedesom, Ferrarijem in McLarnom. "Moramo biti realistični: niti slučajno nismo tam, kjer smo bili prejšnja leta. V konec tedna gremo brez posebnih pričakovanj." Predvsem se nadeja, da bodo lahko izkoristili pettedenski premor brez dirke.  

Časovnica VN Japonske:

Petek, 27. marec
3.30 prvi trening
7.00 drugi trening

Sobota, 28. marec
3.30 tretji trening
7.00 kvalifikacije

Nedelja, 29. marec
7.00 dirka

Verstappen: Ne bom govoril, dokler on ne odide

Max Verstappen je z novinarske konference spodil britanskega novinarja. | Foto: Guliverimage Max Verstappen je z novinarske konference spodil britanskega novinarja. Foto: Guliverimage Dirkaški konec tedna v Suzuki se je kot na vseh drugih velikih nagradah začel s četrtkovo novinarsko konferenco. Verstappen je očitno na začetku sezone res slabe volje, saj je iz dvorane spodil enega od novinarjev. Giles Richards iz britanskega Guardiana ga je po zadnji lanski dirki vprašal, ali obžaluje, da je na VN Španije trčil z Russllom, dobil deset sekund kazni in izgubil devet točk. Naslov prvaka je proti Landu Norrisu izgubil za dve točki. V Abu Dabiju dirkaču Red Bulla to vprašanje ni bilo všeč. Ko je novinarja zdaj videl v Suzuki, je dejal: "Ne bom govoril, dokler on ne odide." Malo sta se še pregovarjala, nato je novinar pač odšel. Verstappen je že več let prepričan, da ga britanski novinarji ne marajo. Dejstvo sicer je, da so ti na dirkah v veliki večini.

Max Verstappen Mercedes-AMG GT3 Evo
Sportal Verstappen preizkusil še japonski GT dirkalni avtomobil
Šanghaj Fernando Alonso Aston Martin
Sportal Alonso odstopil, ker je začel izgubljati občutek v dlaneh in stopalih
Šanghaj Pierre Gasly
Sportal Zaradi vojne prečrtali dve dirki F1, motoGP v Katarju novembra
Šanghaj Kimi Antonelli Lewis Hamilton
Sportal Tako posebnega zmagovalnega balkona v formuli 1 še ni bilo
Šanghaj Kimi Antonelli Lewis Hamilton Charles Leclerc George Russell
Sportal Najstnik Antonelli dobil dirko z "milijon" prehitevanji, Hamilton prvič s Ferrarijem na stopničkah
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.