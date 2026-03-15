Vodstvo formule 1 je potrdilo, da so VN Bahrajna in VN Savdske Arabije, ki bi morali biti na sporedu aprila izbrisali s koledarja. Razlog so vojna razmere v sosednjem Iranu. Čeprav je bilo pred časom rečeno, da imajo rezervni scenarij, pa zdaj sporočajo, da dirk ne bodo nadomestili. Letos bo tako na sporedu le 22 velikih nagrad.

V Bahrajnu so februarja še izvedli zimske testiranja. Foto: Reuters Odpoved VN Bahrajna in VN Savdske Arabije v mesecu aprilu pomeni kar pettedenski premor med VN Japonske, ki bo konec marca in VN Miamija, ki je na koledarju prvi konec tedna v maju. Iz vodstva tekmovanja so sporočili, da tako logistično kot marketinško niso mogli odpovedanih aprilskih dirk nadomestiti. V igri sta sicer bili dirkališči Imola in Portimao, a bo april enostavno prišel prehitro. V drugi polovici leta pa je koledar tako natrpan, da dirk ne morejo prestaviti.

"To je bila sicer zelo težka odločitev, a žal edina pravilna glede na razmere na Srednjem vzhodu," je dejal direktor tekmovanja Stefano Domenicali. Bahrajn in Savdska Arabija za organizacijo dirk v mošnjiček formule 1 prispevata milijone, zato je to za večino strani precejšen udarec. Morda še najmanj za navijače in ekipe. Navijači nad tema dvema stezama niso najbolj navdušeni, ekipe pa ob spoznavanju novih dirkalnikov potrebujejo čas za razvoj v tovarnah. "Bahrajn in Savska Arabija sta za naš ekosistem zelo pomembna. Upamo, da se lahko čim prej vrnemo," so še zapisali v vodstvu tekmovanja.

Formula 1 ima ob koncu sezone še dve prevideni dirki v tistem delu sveta - VN Katarja in VN Abu Dabija. V Katarju so odpovedali marčevsko dirko vzdržljivostnega prvenstva, aprila pa bi morala Doha gostiti prvenstvo motoGP, a promotor tekmovanja, ki je od letos enak kot za formulo 1, še išče nadomestno lokacijo.