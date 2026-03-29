Formula 1 ima novega zvezdnika, komaj 19-letnega Italijana Andreo Kimija Antonellija. Osvojil je veliko nagrado Japonske in s svojo drugo zmago v kraljici avtomotošporta prevzel vodstvo v skupnem seštevku. George Russell je bil z drugim Mercedesom šele četrti, saj je pnevmatike menjal le krog pred varnostnim avtomobilom, ki ga je povzročilo silovito trčenje Oliverja Bearmana. Na drugem mestu je na osmici v Suzuki končal Oscar Piastri (McLaren), na tretjem pa Charles Leclerc (Ferrari).

Hondini navijači z Aston Martinovo ekipo nimajo posebnega razloga za veselje, je pa Fernando Alonso vsaj pripeljal v cilj. Foto: Reuters Na 40. VN Japonske se je vrstni red pri vrhu dvakrat povsem premešal. Na štartu sta oba dirkača Mercedesa slabo speljala, še posebej Kimi Antonelli (Mercedes), ki je s prvega mesta nazadoval na šesto. Povedel je Oscar Piastri (McLaren), ki na prvih dveh dirkah ni odpeljal niti kroga. Drugi je bil George Russell (Mercedes) in tretji Charles Leclerc (Ferrari). Avstralec je vodil do 19. kroga, ko je zapeljal na prvi in edini postanek. Mercedesova voznika sta skušala z nekaj krogov poznejšim postankom priti na prvi dve mesti.

Kimi Antonelli je na dirki preobratov vseeno prišel do zmage. Foto: Reuters A se je dirka še drugič postavila na glavo. Russell je na edino menjavo pnevmatik zapeljal v 22. krogu, nakar je pred zavojem Žlica silovito nesrečo doživel Oliver Bearman (Haas). Pred dirko peti v prvenstvu je sicer vozil v ozadju. Iz dirkalnika je izstopil precej pretresen, je tudi šepal, a po prvih pregledih nima nič poškodovanega. Na stezo je zapeljal varnostni avto in profitirali so dirkači, ki še niso bili v boksih, med njimi Antonelli in Lewis Hamilton (Ferrari). Mladi Italijan se je tako znašel na prvem mestu in v drugi polovici dirke pobegnil tekmecem. Za drugo zaporedno zmago in vodstvo v skupnem seštevku sezone je karirasto zastavo prečkal 14 sekund pred Piastrijem.

VN Japonske:



1. Kimi Antonelli (Mercedes)

2. Oscar Piastri (McLaren) +13,7

3. Charles Leclerc (Ferrari) +15,2

4. George Russell (Mercedes) +15,7

5. Lando Norris (McLaren) +23,4

6. Lewis Hamilton (Ferrari) +25,0

7. Pierre Gasly (Alpine) +32,3

8. Max Verstappen (Red Bull) +32,6

9. Liam Lawson (Racing Bulls) +50,1

10. Esteban Ocon (Haas) +51,2

11. Nico Hülkenberg (Audi) +52,2

12. Isack Hadjar (Red Bull) +56,1

13. Gabriel Bortoleto (Audi) +59,0

14. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +59,8

15. Carlos Sainz (Williams) +65,0

16. Franco Colapinto (Alpine) +65,7

17. Sergio Perez (Cadillac) +92,4

18. Fernando Alonso (Aston Martin) +1 krog

19. Valtteri Bottas (Cadillac) +1 krog

20. Alex Albon (Williams) +2 kroga

Odstop: Lance Stroll (Aston Martin), Oliver Bearman (Haas)

V zadnjem delu dirke smo spremljali ogorčen četveroboj za mesta od tri do šest. Videli smo serijo prehitevanj. Russell kljub več poskusom ni uspel priti mimo Leclerca in je prvič letos ostal brez zmagovalnega balkona. Hamilton, ki se je najprej prebil na četrto mesto, je zatem izgubil dve mesti, prehitel ga je tudi na koncu peti Lando Norris (McLaren). Štirikratni prvak Max Verstappen (Red Bull) je bil povsem neopazen, v cilju je bil s 33 sekundami zaostanka osmi.

Kako se je razpletala VN Japonske



CILJ! Druga zaporedna zmaga za 19-letnega Antonellija! Drugi je Piastri, Leclerc je za tretje mesto le zadržal za sabo Russlla, ki ni več vodilni v prvenstvu.



Zadnji krog.



Predzadnji krog: 1. Antonelli, 2. Piastri +14,3, 3. Leclerc +16,2, 4. Russell, 5. Norris, 6. Hamilton, 7. Gasly, 8. Verstappen, 9. Lawson, 10. Ocon



Še 3 krogi: Ni še konec! Prehitevata se Russel in Leclerc ter Norris in Hamilton!



Še 4 krogi: Antonelli s še enim najhitrejšim krogom na dirki. 19-letnik drvi proti svoji drugi zmagi v F1 in vodstvu v prvenstvu.



Še 6 krogov: Russell je tik za Leclercom. Tretje mesto še ni odločeno. Je pa Norris prehitel Hamiltona, a le za nekaj trenutkov.



Še 9 krogov: 1. Antonelli, 2. Piastri +11,1, 3. Leclerc +13,4, 4. Russell, 5. Hamilton, 6. Norris, 7. Gasly, 8. Verstappen, 9. Lawson, 10. Ocon



Še 10 krogov: Na enak način kot Leclerc mimo Hamiltona še Russell.



Še 11 krogov: Vrhunski dvoboj med Ferrarijema! Leclerc po zunanji strani v prvi zavoj mimo Hamiltona. Že v Šanghaju sta imela dobro borbo. LAP 41 & 42/53



Brilliant battling between the Ferraris 💪



Še 12 krogov: Hamilton, Leclerc in Russell so zdaj en za drugim.



Še 13 krogov: Antonelli je odpeljal najhitrejši krog na dirki in ima že osem sekund prednosti pred Piastrijem. Na dobri poti do druge zmage.



Še 14 krogov: 1. Antonelli, 2. Piastri +7,5, 3. Hamilton +8,8, 4. Leclerc, 5. Russell, 6. Norris, 7. Gasly, 8. Verstappen, 9. Lawson, 10. Ocon



Še 16 krogov: Leclerc je nenadoma prišel mimo Russlla na četrto mesto. Mercedesov dirkalnik je za nekaj trenutkov pred Žlico izgubil moč motorja.



Še 18 krogov: 1. Antonelli, 2. Piastri +4,7, 3. Hamilton +5,8, 4. Russell, 5. Leclerc, 6. Norris, 7. Gasly, 8. Verstappen, 9. Lawson, 10. Ocon



Še 19 krogov: Po prvem pregledu v mobilnem zdravniškem centru na progi Bearman ni poškodovan, tarna pa nad bolečinami v kolenu.



Še 20 krogov: Antonelli si je pridirkal tri sekunde in pol prednosti. Russell je za zdaj nenevaren Hamiltonu.



31. krog: Stroll je zapeljal v garažo. Prvi odstop zaradi okvare na dirki.



29. krog: 1. Antonelli, 2. Piastri +1,8, 3. Hamilton +2,5, 4. Russell, 5. Leclerc, 6. Norris, 7. Gasly, 8. Verstappen, 9. Lawson, 10. Bortoleto



28. krog: Leteči štart! Hamilton je prehitel Russlla! Antonelli je zadržal prvo mesto in ima zdaj prosto pot do drge zmage in vodstva v prvenstvu.



27. krog (varnostni avto): 1. Antonelli, 2. Piastri, 3. Russell, 4. Hamilton, 5. Leclerc, 6. Norris, 7. Gasly, 8. Verstappen, 9. Lawson, 10. Bortoleto



26. krog: Varnostni avto ostaja na stezi, saj še čistijo progo. Bearman, ki je bil peti v prvenstvu, je po nesreči šepal. Je pa to sploh prvi odstop na tej dirki.



24. krog (varnostni avto): 1. Antonelli, 2. Piastri, 3. Russell, 4. Hamilton, 5. Leclerc, 6. Norris, 7. Gasly, 8. Verstappen, 9. Hulkenberg, 10. Lawson



23. krog: Še vsi preostali v bokse in vrstni red se bo spet premešal. 22. krog: Varnostni avto! Nesreča Bearmana. Pred Žlico je skušal prehiteti Colapinta. Ko se mu je umikal izven steze, je zletel v zaščitne gume z vso silo. To je zdaj priložnost za zastonj postanek za Antonellija, Hamiltona, Gaslyja in Verstappna.



22. krog: Na postanek Russell. Medtem se je Piastri mučil s prehitevanjem Verstappna. Russell vseeno nazaj na progi nazaj za Piastrijem.



20. krog: 1. Russell*, 2. Antonelli* +2,5, 3. Hamilton* +6,5, 4. Gasly*, 5. Verstappen*, 6. Piastri, 7. Leclerc, 8. Norris, 9. Ocon, 10. Hadjar (*brez postanka)



19. krog: Postanek še za Piastrija. Pri McLarnu gre danes za zdaj vse po načrtih. V bokse tudi Leclerc. Mercedesa imata zdaj prosto pot.



17. krog: Norris s petega mesta prvi na postanek v bokse. Izbrali so bele gume. Vsi naj bi bili na taktiki enega samega postanka.



16. krog: Mladi Italijan je v zadnji šikani prehitel Leclerca, a mu je na izvozu iz le te odneslo zadek in Monačan se je vrnil na tretje mesto.



15. krog: Antonelli poskuša najti priložnost za prehitevalni manever, a Leclerc za zdaj nima težjega dela z branjenjem.



12. krog: 1. Piastri, 2. Russell +0,6, 3. Leclerc +3,1, 4. Antonelli, 5. Norris, 6. Hamilton, 7. Gasly, 8. Verstappen, 9. Ocon, 10. Lindblad



12. krog: Pred zadnjo šikano Antonelli vendarle imo Norrisa na četrto mesto.



11. krog: Mercedesa le nista tako superiorna, Russell ne more na prvo mesto, Antonelli ne mimo Norrisa. Prvih šest je v šestih sekundah.



9. krog: 1. Piastri, 2. Russell +0,9, 3. Leclerc +3,0, 4. Norris, 5. Antonelli, 6. Hamilton, 7. Gasly, 8. Verstappen, 9. Ocon, 10. Lindblad



7. krog: Antonelli še kar ne more mimo Norrisa, Russell se je že povsem približal vodilnemu Piastriju.



5. krog: 1. Piastri, 2. Russell +1,3, 3. Leclerc +2,8, 4. Norris, 5. Antonelli, 6. Hamilton, 7. Gasly, 8. Lindblad, 9. Verstappen, 10. Ocon, 11. Hadjar



4. krog: V prvem zavoju Russell prehiteva Leclerca, Antonelli je že tik za Norrisom. Mercedesa po slabem štartu zdaj letita.



2. krog: Antonelli je za peto mesto prehitel Hamiltona, Russell pa Norrisa za tretje. Hadjar je izgubil dve mesti.



1. krog: 1. Piastri, 2. Leclerc, 3. Norris, 4. Russell, 5. Hamilton, 6. Antonelli, 7. Gasly, 8. Hadjar, 9. Lindblad, 10. Verstappen



Štart! Znova slab štart Mercedesa, še posebej Antonellija. Piastri na prvo mesto, Leclerc v prvi zavoj na drugem, Russell je tretji.



Krog za ogrevanje. Vsi najboljši začenjajo na enakih, rumenih gumah. Prvič letos bo štartalo vseh 22 dirkačev.



Štartna vrsta (53 krogov): 1. Antonelli, 2. Russell, 3. Piastri, 4. Leclerc, 5. Norris, 6. Hamilton, 7. Gasly, 8. Hadjar, 9. Bortoleto, 10. Lindblad, 11. Verstappen



Pred štartom 40. VN Japonske

Najboljši trije na sobotnih kvalifikacijah. Kimi Antonelli je drugič na prvem štartnem položaju. Foto: Reuters

Oscar Piastri je v Suzuki precej hitrejši od ekipnega kolega in aktualnega svetovnega prvaka Landa Norrisa. Foto: Reuters Na veliki nagradi Japonske sta si prvo štartno vrsto priborila voznika ekipe Mercedes, a smo že na prvih letos videli, da je Ferrari na štartu, pa tudi na sami dirki precej bolj konkurenčen kot na kvalifikacijah. Na sloviti osmimi v Suzuki za razliko od Šanghaja precej bolje kaže tudi McLarnu. Oscar Piastri, ki je na tretjem štartnem mestu, letos ni odpeljal še niti enega kroga. "Lepo je, da smo precej bližje Mercedesu. Upam, da bo tako tudi na dirki," je po kvalifikacijah izpostavil avstralski dirkač. "Dirkalnika na teh treh dirkah nismo spreminjali. Morda nam bolj ustreza ta steza ali pa smo bolje izkoristili pogonski sklop."

"Z dobrim štartom jih lahko postavimo pod pritisk"

Charles Leclerc upa, a na verjame, da bi res lahko ogrozil Mercedesov dvojec. Lewis Hamilton na treningih in kvalifikacijah ni bil tako hiter kot v Šanghaju. Foto: Reuters "Pravzaprav sem v tistem zavoju nekaj pridobil, tako da je bilo dobro, da sem imel tisti trenutek. Pritiskal sem do limita. To je bil kar dober krog," je po kvalifikacijah povedal Charles Leclerc (Ferrari), ki je odpeljal četrti čas in bil že na prvi pogled na meji. V zavoju Žlica mu je odneslo zadek dirkalnika, a ga je lepo ujel. "Z dobrim štartom jih lahko postavimo pod pritisk. A mislim, da se bosta v določenem trenutku dirke vseeno odpeljala, kot sta se na prvih dveh dirkah. Enostavno imata tolikšno prednost v hitrosti," Leclerc dvomi, da lahko ogrozi Mercedesov dvojec, pa čeprav ju lahko na štartu prehiti, saj je Ferrari na speljevanju precej boljši.

Ferrarijeva ekipa nima zmage v Suzuki že vse od leta 2004, torej od odboja svoje premoči z Michaelom Schumacherjem. McLaren je v Suzuki nazadnje zmagal leta 2011 (Jenson Button), Mercedes pa v sezoni 2019 (Valtteri Bottas). Zadnja štiri leta je v Suzuki kraljeval štirikratni prvak Max Verstappen (Red Bull), ki je bil po 11. mestu na sobotnih kvalifikacijah precej obupan in se je spraševal o svoji prihodnosti v formuli 1.