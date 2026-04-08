Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sportal, STA

Sreda,
8. 4. 2026,
14.27

1 ura, 5 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Dragan Adžić slovenska ženska rokometna reprezentanca

Sreda, 8. 4. 2026, 14.27

1 ura, 5 minut

Rokomet, kvalifikacije za EP 2026 (ž), peti krog

Slovenke se lahko že danes uvrstijo na EP

Avtorji:
Sportal, STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
slovenska ženska rokometna reprezentanca : Nemčija | Slovenske rokometašice se bodo zvečer za nove točke v kvalifikacijah potegovale proti Belgiji. | Foto RZS

Slovenske rokometašice se bodo zvečer za nove točke v kvalifikacijah potegovale proti Belgiji.

Slovenska ženska rokometna reprezentanca bo drevi ob 20.10 v petem krogu kvalifikacij za evropsko prvenstvo gostovala v Hasseltu pri Belgiji. Ob zmagi in ugodnem razpletu na drugi tekmi med Severno Makedonijo in Nemčijo (18.00) bi si varovanke črnogorskega stratega Dragana Adžića že zagotovile nastop na EP, ki bo konec leta.

Slovenke so doslej v skupini 3 zabeležile dve zmagi in dva poraza. Marca so na obeh tekmah morale priznati premoč favorizirani Nemčiji, ki se je s popolnim izkupičkom že uvrstila na EP. Slovenijo je najprej v Celju ugnala s 30:23, nato pa v gosteh še s 33:18, potem ko je v Heidelberg slovenska izbrana vrsta odpotovala oslabljena zaradi viroze.

Slovenija je v prvem ciklu tekem oktobra doma premagala Belgijo z 29:22, nato pa v gosteh še Severno Makedonijo z 28:20.

V kolikor bi Slovenija proti Belgiji zmagala ali remizirala in bi Nemke upravičile vlogo favoritinj proti Makedonkam ter slavile, bi se lahko Adžićeve varovanke že danes zvečer veselile šeste zaporedne uvrstitve na EP. Zadnjo tekmo bodo odigrale v nedeljo v Velenju proti Makedonkam.

Dragan Adžić je Slovenijo leta 2024 popeljal tudi na olimpijski turnir v Pariz.

Prvenstvo bodo med 3. in 20. decembrom gostile Češka, Poljska, Romunija, Slovaška in Turčija. Nastopilo bo 24 ekip.

Na prvenstvo se bodo skozi kvalifikacije uvrstile vse zmagovalke in drugouvrščene v vsaki od šestih skupin, napredovanje si bodo zagotovile tudi štiri najboljše tretjeuvrščene zasedbe.

Napredovanje so si poleg Nemk že zagotovile Švedinje, Španke, Nizozemke in Francozinje. Najboljše tri ekipe zadnjega EP, Danke, Norvežanke in Madžarke, so prav tako že uvrščene na naslednje prvenstvo stare celine.

Kvalifikacije za EP 2026 (ž), peti krog:

Sreda, 8. april:

Lestvica:

Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Do 720 € prihranka s paketi Naj

