Slovenke se lahko že danes uvrstijo na EP

Slovenska ženska rokometna reprezentanca bo drevi ob 20.10 v petem krogu kvalifikacij za evropsko prvenstvo gostovala v Hasseltu pri Belgiji. Ob zmagi in ugodnem razpletu na drugi tekmi med Severno Makedonijo in Nemčijo (18.00) bi si varovanke črnogorskega stratega Dragana Adžića že zagotovile nastop na EP, ki bo konec leta.

Slovenke so doslej v skupini 3 zabeležile dve zmagi in dva poraza. Marca so na obeh tekmah morale priznati premoč favorizirani Nemčiji, ki se je s popolnim izkupičkom že uvrstila na EP. Slovenijo je najprej v Celju ugnala s 30:23, nato pa v gosteh še s 33:18, potem ko je v Heidelberg slovenska izbrana vrsta odpotovala oslabljena zaradi viroze.

Slovenija je v prvem ciklu tekem oktobra doma premagala Belgijo z 29:22, nato pa v gosteh še Severno Makedonijo z 28:20.

V kolikor bi Slovenija proti Belgiji zmagala ali remizirala in bi Nemke upravičile vlogo favoritinj proti Makedonkam ter slavile, bi se lahko Adžićeve varovanke že danes zvečer veselile šeste zaporedne uvrstitve na EP. Zadnjo tekmo bodo odigrale v nedeljo v Velenju proti Makedonkam.

Dragan Adžić je Slovenijo leta 2024 popeljal tudi na olimpijski turnir v Pariz. Foto: Aleš Fevžer

Prvenstvo bodo med 3. in 20. decembrom gostile Češka, Poljska, Romunija, Slovaška in Turčija. Nastopilo bo 24 ekip.

Na prvenstvo se bodo skozi kvalifikacije uvrstile vse zmagovalke in drugouvrščene v vsaki od šestih skupin, napredovanje si bodo zagotovile tudi štiri najboljše tretjeuvrščene zasedbe.

Napredovanje so si poleg Nemk že zagotovile Švedinje, Španke, Nizozemke in Francozinje. Najboljše tri ekipe zadnjega EP, Danke, Norvežanke in Madžarke, so prav tako že uvrščene na naslednje prvenstvo stare celine.

