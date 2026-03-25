Štirikratni svetovni prvak formule 1 Max Verstappen je drugič v manj kot tednu dni sedel v dirkalni avtomobil serije GT, tokrat v Nissanovega Z GT500 za japonsko tekmovanje Super GT na testiranju na japonskem dirkališču pod goro Fuji.

Max Verstappen nad novo formulo 1 ni navdušen. Foto: Reuters Max Verstappen se vse resneje spogleduje z dirkanjem v drugih serijah, potem ko mu novi dirkalniki formule 1 niso niti malo všeč. Minuli konec tedna je nastopil na nemškem Nürburgringu na krajši dirki kot pripravi na 24 ur Nürburgringa, kjer je z Mercedesovim GT3 dirkalnikom s še dvema voznikoma sicer zmagal, a so bili pozneje zaradi kršitve uporabe pnevmatik diskvalificirani.

To sredo pa je na razmočenem dirkališču Fuji na Japonskem preizkusil Nissanov Z GT500 super športni avtomobil z dvolitrskim štirivaljnim motorjem. Tokrat naj bi šlo za promocijsko snemanje, ki ga je organiziral Red Bull. Podrobnosti za zdaj niso znane. Nizozemski dirkač se bo sicer že v petek vrnil v svoj Red Bullov dirkalnik formule 1, ko se v Suzuki začenja tretji letošnji dirkaški konec tedna, velika nagrada Japonske. Na prvi v avstralskem Melbournu je bil šesti, na Kitajskem v Šanghaju pa je odstopil.

Na uradne Red Bullove fotografije bo treba še počakati, so pa japonski ljubitelji dirkanja na družabnih omrežjih objavili nekaj posnetkov: