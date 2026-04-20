Podatki o poslovanju razkrivajo izrazito finančno neenakost med slovenskimi političnimi strankami: Gibanje Svoboda in Slovenska demokratska stranka beležita milijonske prihodke, večina manjših strank pa ostaja daleč zadaj. Najvišje prihodke je lani zabeležila Svoboda, največji presežek pa NSi. Bistveno manj prihodkov so lani imeli v SD. Prihodke strank večinoma še vedno predstavljajo sredstva iz državnega in občinskih proračunov, v manjšem deležu pa članarine in prostovoljni prispevki.

Po prihodkih v letu 2025 sta Svobodi, ki je ustvarila 3,2 milijona evrov prihodkov, sledila SDS (s slabimi 2,6 milijona evri prihodkov) in SD (1,1 milijona evrov). Več kot milijon evrov prihodkov so zabeležili tudi v NSi. Bistveno manj prihodkov, pod 400 tisočaki, so ustvarili v strankah Levica, SLS, Resni.ca, Demokrati ter drugih strankah. Skupaj je po podatkih Ajpesa deset največjih strank ustvarilo dobrih devet milijonov evrov, vse politične stranke v Sloveniji pa skupaj 10,37 milijona evrov prihodkov.

SD z bistveno nižjimi prihodki

V primerjavi z letom prej so lani višje prihodke zabeležili v Svobodi, SDS, NSi, SLS, Resni.ci ter Demokratih, bistveno manj (kar za 1,5 milijona evrov) pa v SD. Ta je imel leta 2024 2,6 milijona evrov prihodkov – tudi zaradi prodaje dolgoletnega sedeža na Levstikovi ulici v Ljubljani. KD Group naj bi konec leta 2024 za vilo plačal 1,6 milijona evrov.

Največ zaposlenih v SDS, največji presežek ustvarja NSi

V Sloveniji je v dejavnosti političnih organizacij aktivnih 88 subjektov, kažejo podatki Ajpesa. Največ zaposlenih, osem, ima SDS (gre za podatke o povprečnem številu zaposlenih na podlagi delovnih ur), sledita Svoboda (pet) in SD (štiri).



Pogled na podatke o presežkih prihodkov nad odhodki kaže, da je vsem desetim največjim strankam uspelo ustvariti presežek prihodkov nad odhodki. V tem pogledu je bil med strankami najuspešnejši NSi, ki je zabeležil slabih 400 tisoč evrov presežka oz. skoraj trikrat več kot v letu 2024.



Svoboda imela na računu 1,4 milijona evrov

Deseterica največjih je imela konec lanskega leta na računih skupaj dobre tri milijone evrov denarnih sredstev. Izstopa Svoboda, ki je edina krepko presegla milijon evrov.



Kje sta Karl Erjavec in SNS?

Več kot sto tisočakov prihodkov sta lani še zabeležili SNS in stranka Naša dežela, ki jo vodi Aleksandra Pivec. Po lestvici navzdol sledijo Zeleni Slovenije (72 tisoč), stranka Naša prihodnost in Stranka generacij (61 tisoč). Prerod Vladimirja Prebiliča je zabeležil 58 tisočakov, stranka Karla Erjavca Zaupanje pa devet tisoč.

Viri prihodkov

Stranke so še vedno močno odvisne od javnega financiranja, saj največ prihodkov pridobijo prav iz državnega in lokalnega proračuna, manj pa iz članarin, donacij, premoženja in drugih virov. Letošnji razčlenjeni podatki o prihodkih kažejo, da je Svoboda iz državnega proračuna prejela 2,6 milijona evrov, slabih 600 tisočakov iz proračuna lokalnih skupnosti ter slabih 79 tisoč iz naslova članarin in preostalih denarnih prispevkov.



SDS je iz državnega proračuna prejela več kot milijon evrov manj, izstopa pa po višini prihodkov iz naslova članarin, saj je iz tega naslova ustvarila skoraj sedemkrat več prihodkov kot Svoboda.

Denarja iz proračuna ne prejemajo le parlamentarne stranke, ampak tudi tiste, ki na volitvah dosežejo vsaj odstotek glasov. Tako si zagotovijo pomemben vir prihodkov za naslednja štiri leta.

Podatki tako potrjujejo, da finančna moč ostaja skoncentrirana pri največjih političnih akterjih, kar lahko pomembno vpliva na njihovo vidnost in konkurenčnost na političnem prizorišču.