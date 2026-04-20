Mesec: To skoraj ni mogoče

Sokoordinator stranke Levica Luka Mesec je po pogovoru s predsednico republike Natašo Pirc Musar povedal, da rezultat volitev ne omogoča obnovitve reformne vlade. Tako kot Robert Golob tudi sam pravi, da nastajajoča koalicija nima dobre popotnice. Glede na današnje izjave predstavnikov strank pa Mesec meni, da je skoraj nemogoče, da bi kandidata za mandatarja dobili že v prvem krogu.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob 9.30 začela posvetovanja z vodji poslanskih skupin, na katerih preverja, ali obstaja kandidat za novega predsednika vlade.

Pri predsednici so se zvrstili predsednik relativne zmagovalke volitev Svobode Robert Golob in vodja njihove poslanske skupine Borut Sajovic, prvak SDS Janez Janša, vodja poslanske skupine NSi, SLS in Fokus Janez Cigler Kralj, predsednik SD Matjaž Han in vodja njihove poslanske skupine Meira Hot ter vodja poslancev Demokratov Franc Križan.

Pogovora se je udeležil tudi sokoordinator Levice Luka Mesec, ki pravi, da rezultat volitev ne omogoča obnovitve reformne vlade. Tudi on ocenjuje, da si morebitna nastajajoča koalicija v DZ oblikuje prostor, da bo že maja sprejela interventni zakon za znižanje davkov. Ta bo v proračun "navrtal več kot milijardno luknjo", kar pomeni, da bo morala naslednja vlada močno zarezati v javno porabo, je opozoril.

"Na žalost so stranke, ki stojijo za tem zakonom, to so Demokrati, NSi, Resni.ca in pa SDS, tiste, ki imajo trenutno večino v parlamentu, in nas močno skrbi, da bomo šli po tej poti," je dejal. Po njegovih besedah so Demokrati in Resni.ca "zelo hitro pozabili na svoje temeljne obljube volivcem". "Če te osnovne poštenosti niso zmožni, tudi sam ocenjujem, da taka koalicija nima dobre popotnice," je dodal.

Predčasne volitve za Levico in Vesno boljša možnost

V Levici in Vesni bodo do nadaljnjega iskali druge možnosti za izhod iz te krize. To je po Meščevih besedah bodisi vzpostavljanje vlade, ki bo zavrnila take nedržavotvorne predloge, bodisi predčasne volitve. "Za nas sta to veliko boljši možnosti kot ta, ki se trenutno nakazuje kot najbolj realna," je dejal.

Glede na današnje izjave predstavnikov strank pa Mesec meni, da je skoraj nemogoče, da bi kandidata za mandatarja dobili že v prvem krogu.

