Križan: Demokrati nadaljujemo pogovore z vsemi, ki nas bodo jemali kot resnega partnerja #video

Vodja poslancev Demokratov Franc Križan je po posvetu pri predsednici republike dejal, da nadaljujejo pogovore o sestavi koalicije z vsemi in da jim nihče ni bolj ali manj všeč. Se bodo pa pogovarjali s tistimi, ki jih jemljejo kot resnega partnerja in ki komunicirajo prek njihovega predsednika Anžeta Logarja. Želijo pa si raznobarvne vlade.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob 9.30 začela posvetovanja z vodji poslanskih skupin, na katerih preverja, ali obstaja kandidat za novega predsednika vlade.

Pri predsednici so se zvrstili predsednik relativne zmagovalke volitev Svobode Robert Golob in vodja njihove poslanske skupine Borut Sajovic, prvak SDS Janez Janša, vodja poslanske skupine NSi, SLS, Fokus Janez Cigler Kralj in predsednik SD Matjaž Han ter vodja njihove poslanske skupine Meira Hot.

Križan brez jasnega odgovora glede pogajanj z Golobom

Demokrate Anžeta Logarja je zastopal vodja njihove poslanske skupine Franc Križan. "Mi nismo končali te zgodbe, mi jo nadaljujemo," je bilo po njegovih besedah osnovno sporočilo predsednici Pirc Musar.

"Nihče nam ni bolj všeč in nihče nam ni manj všeč," je dejal in ponovil, da zasledujejo svoj program, pogovarjati pa se želijo "samo s tistimi, ki so nam pripravljeni pomagati pri udejanjanju tega programa".

Na več novinarskih vprašanj, ali to pomeni, da so po petkovem umiku s pogajanj z Robertom Golobom vendarle pripravljeni nadaljevati pogovore tudi s Svobodo, ni neposredno odgovoril. Je pa dodal, da so se pripravljeni pogovarjati z vsemi, "ki nas jemljejo resno, kot resnega partnerja, ki se ne pogovarjajo s figo v žepu in ki našo stranko s predlogi nagovarjajo izključno prek našega predsednika Anžeta Logarja".

Križan: V poslanski skupini smo enotni

Znova je zatrdil tudi, da so v poslanski skupini enotni, o nesoglasjih pa da berejo samo v medijih. Navedbe o razbijanju stranke in neenotni poslanski skupini je označil za špekulacije. "Res bi rad povedal enkrat jasno, ni me treba več tega spraševati, mi smo enotni," je dejal.

Enotni so tudi ob glasovanju, kar pa po njegovih besedah ni diktat. "Glasujemo po svoji vesti in v skladu s programom, ki ga zagovarjamo," je zatrdil Križan. Pri glasovanju o predsedniku DZ Zoranu Stevanoviću pa da so "na pragu krize zagotovili funkcionalen parlament".

Foto: STA