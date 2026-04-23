Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
B. G., STA

Četrtek,
23. 4. 2026,
18.20

31 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
vlada Janez Janša Janez Janša predsednica vlade Nataša Pirc Musar

Četrtek, 23. 4. 2026, 18.20

31 minut

Pirc Musar: "Nekdo zagotovo zavaja"

Avtorji:
B. G., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,11
Nataša Pirc Musar, Novo mesto, obisk, pogovori, Romi, občina | Foto STA

Foto: STA

Predsednica Pirc Musar je ob robu obiska v Občini Gornja Radgona komentirala politično dogajanje, povezano z iskanjem mandatarja. Povedala je, da še ni prejela signala o morebitnem dogovoru med poslanskimi skupinami, glede morebitne podelitve mandata Janezu Janši pa dodala, da poskuša razbrati, kdo v političnem prostoru ne govori resnice.

Kot je dejala predsednica Nataša Pirc Musar, pričakuje, da bi se lahko v tem tednu vendarle dogovorili, čeprav razmere po njenem mnenju "ne kažejo ravno najboljše". "Jaz čakam," je povedala in dodala, da ta teden posvetovanj s poslanskimi skupinami zagotovo še ne bo. Želi jim pustiti še nekaj časa za dogovor, nato pa bo treba sprejeti odločitve.

Na vprašanje o morebitni podelitvi mandata za sestavo vlade predsedniku SDS Janezu Janši je odgovorila, da trenutno spremlja razmere in poskuša razbrati, kdo v političnem prostoru ne govori resnice. Ob tem je ocenila, da "nekdo zagotovo zavaja".

Končni dogovor bi lahko dosegli v prihodnjih dneh

Janša je sicer v ponedeljek dejal, da SDS v tem trenutku ne sestavlja vlade, so pa pripravljeni na vse scenarije, torej tako na delo v koaliciji ali opoziciji kot tudi na predčasne volitve.

Po nekaterih neuradnih informacijah iz političnega ozadja pa so pogovori med desnimi strankami o sestavi nove vlade intenzivni in bi končni dogovor lahko dosegli že v prihodnjih dneh. V tem primeru bi glasovanje o mandatarju lahko sledilo že hitro po prvomajskih praznikih, kmalu po tem pa tudi imenovanje četrte Janševe vlade.

Medtem so poslanci SDS v DZ vložili predlog spremembe zakona o vladi, ki ga bodo poslanci predvidoma obravnavali na izredni seji v sredo. Pred tem mora o izredni seji in tudi o obravnavi zakonskega predloga po skrajšanem postopku odločiti še kolegij predsednika DZ, ki se bo sestal v torek.

vlada Janez Janša Janez Janša predsednica vlade Nataša Pirc Musar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Paketi NEO

