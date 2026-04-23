Odvetnik, ki je stranki zaračunal več kot lahko, za več mesecev ob delo

Disciplinski tožilec za enega od ljubljanskih odvetnikov predlagal dvoletno prepoved opravljanja dela, saj je svoji stranki zaračunal več kot bi lahko glede na odvetniško tarifo, poroča več slovenskih medijev, Slovenske novice, Večer, Dnevnik, pri čemer pa imena odvetnika niso navedli. Sodba še ni pravnomočna, odvetnik se še vedno lahko pritoži na vrhovno sodišče.

Senat Disciplinskega sodišča prve stopnje za odvetnike, v katerem so bili vrhovni sodnik Franc Seljak kot predsednik, vrhovni sodnik Samo Puppis in odvetniki Janja Benić, Igor Smolej in Kristjan Žalec, je enemu od ljubljanskih odvetnikov včeraj nepravnomočno za 18 mesecev prepovedal delo odvetnika, saj je, kot so navedli, "odgovoren, da je stranki zaračunal višje plačilo za delo, kot mu gre po odvetniški tarifi, brez predhodnega pisnega dogovora s stranko".

Zaračunal mu je 1.587,98 evra preveč

Svoji stranki Brahimu B. K., ki je bil v murskosoboškem priporu, je ljubljanski odvetnik, čigar imena niso navedli, za zastopanje v kazenski zadevi 4. septembra 2023 izdal račun za 3.050 evrov, plačanih je bilo 2.929 evrov. Po navedbah senata je to najmanj 1.587,98 evra več, kot bi bil za svoje delo upravičen zaračunati v skladu z veljavno odvetniško tarifo. Za opravljanje odvetniške storitve bi tako lahko zaračunal največ 1.341,02 evra. Sporazuma, ki bi omogočal, da mu zaračuna več, kot je določeno z odvetniško tarifo, nista podpisala.

Kdo je znani ljubljanski odvetnik, za katerega je disciplinski tožilec predlagal prepoved opravljanja dela, smo vprašali na Odvetniško zbornico Slovenije in vrhovno sodišče. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

Disciplinsko sodišče je o primeru prvič odločalo lani in ljubljanskega odvetnika tudi takrat spoznalo za krivega, a mu je očitalo še nekoliko višji znesek in določilo dveletni odvzem licence. Prav tako so mu v preteklosti izrekli že štiri disciplinske ukrepe. Za dve lažji kršitvi je dobil denarno kazen, za dve hujši pa opomin in ukor.

Odvetnik očitke zavrača

Odvetnika na disciplinsko obravnavo zaradi prisotnosti na drugi obravnavi ni bilo, je pa prek svoje pooblaščenke, odvetniške kandidatke Vesne Kemper iz krške odvetniške pisarne Medved, zatrjeval, da očitanega ni zagrešil.

"Opravil je bistveno več storitev, in sicer za dva tisoč evrov več, kot je bil izdan račun stranki. Za stranko je bilo bistveno ugodneje in ceneje, da je bilo zaračunano v skladu s sklenjenim dogovorom, kar je bilo vse dogovorjeno s stranko in njegovo ženo, zato je tudi disciplinskemu sodišču predlagal, da se ju neposredno zasliši. S tem bi se odpravil dvom, da je bil med njima skupen dogovor in da je računal manj, kot bi bil upravičen," je dejala Kemper.

Disciplinskemu sodišču ga je prijavil murskosoboški odvetnik

Senat prošnji odvetnika ni ugodil, je pa zaslišal murskosoboškega odvetnika Mojmirja Šafariča, za katerega je ljubljanski odvetnik dejal, da je posegel v njegovo razmerje s stranko Brahimom B. K. in jo naščuval v preklic pooblastila. Šafarič je bil tudi tisti, ki je ljubljanskega odvetnika prijavil disciplinskemu sodišču.

Šafarič je povedal, da je omenjeno stranko zastopal on, potem pa je spomladi 2023 družina začela spraševati, ali bi lahko najeli še enega odvetnika. Tako se jim je pridružil še drugi, torej znani ljubljanski odvetnik, ki je po Šafaričevih besedah imel v priporu osebo, ki mu je novačila stranke.

Pripornik je sicer že konec julija odvetniku preklical pooblastilo, ga je pa glede na seznam obiskov v avgustu obiskal še trikrat. Skupno ga je od maja do konca avgusta obiskal dvanajstkrat. Šafarič je dejal, da za to ni bilo nobene potrebe, saj ni šlo za posebej zahteven primer. Po njegovem mnenju je ljubljanski odvetnik hkrati obiskoval več pripornikov. Ti so mu povedali, da z vsakim govori le nekaj minut, za vse skupaj pa si tako vzame od pol ure do uro. V imenu stranke je Šafarič proti odvetniku vložil tudi civilno tožbo, o kateri še ni odločeno.

Po poročanju Dnevnika je disciplinski tožilec Mitja Jelenič Novak za znanega ljubljanskega odvetnika predlagal dveletno prepoved odvetniškega poklica, a ker je senat upošteval nekoliko spremenjeni očitani znesek, je kazen nekoliko nižja.