zloraba afera dokumentacija Ministrstvo za pravosodje preiskava Jeffrey Epstein

Petek, 24. 4. 2026, 6.59

Na pravosodnem ministrstvu ZDA preiskava postopkov objave dosjejev o Epsteinu

Jeffrey Epstein | Foto Reuters

Generalni inšpektor ministrstva za pravosodje ZDA William Blier je v četrtek napovedal začetek preiskave postopkov ministrstva pri objavi dosjejev o pokojnem spolnem prestopniku Jeffreyju Epsteinu zaradi pritožb o nespoštovanju zakonodaje, poročajo ameriški mediji.

Na spletni strani ministrstva za pravosodje je Blier navedel, da njegov urad začenja revizijo skladnosti ukrepov ministrstva za pravosodje z zakonom o preglednosti dokumentacije o Epsteinu.

"Naš uvodni cilj je ocena postopkov ministrstva za identifikacijo, cenzuriranje in objavo dokumentov v njegovi lasti, kot to zahteva zakon," je dejal generalni inšpektor.

Blierev korak sledi številnim pritožbam tako republikancev kot demokratov, da ministrstvo ni objavilo vseh dosjejev, da je zamudilo zakonski rok in da ga bolj skrbi zasebnost domnevnih kršiteljev kot žrtev, je poročala televizija MS NOW.

Epsteina so leta 2019 našli mrtvega v newyorški zaporniški celici, medtem ko je čakal na sojenje zaradi obtožb o trgovini z ljudmi za spolne namene. Uradno naj bi storil samomor, vendar je njegova smrt sprožila številna ugibanja in teorije, češ da je bil umorjen, da bi preprečili neprijetna razkritja o pomembnih osebnostih.

Jeffrey Epstein | Foto: Pravosodno ministrstvo ZDA

Sarah Ferguson, Fergie
Trendi Izginila je sredi škandala z Epsteinom: po sedmih mesecih so našli Fergie
Melania Trump
Novice Melania Trump zanika kakršnokoli povezavo z Jeffreyjem Epsteinom
Mette-Marit, norveška princesa
Trendi Norveška princesa trdi, da jo je Epstein zmanipuliral in prevaral
Jeffrey Epstein in Donald Trump
Novice Iz Epsteinove zapuščine naj bi izplačali pričo proti Trumpu
Pam Bondi, ministrstvo za pravosodje, ZDA, Donald Trump
Novice Trumpovo državno tožilko zaradi groženj preselili na neznano lokacijo
