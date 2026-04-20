Cigler Kralj povedal, komu bodo prispevali svojih devet glasov #video

"Stališče našega sredinskega trojčka NSi, SLS, Fokus s partnerjema Demokrati Anžeta Logarja in Resni.ca je, da držimo obljubo, ki smo jo dali volivkam in volivcem, in delamo vse, da bi prišlo do neke razvojne koalicije, in sicer desnosredinske koalicije, ki bi imela rezultat tudi v desnosredinski vladi. Mi bomo svojih devet podpisov prispevali tistemu ali tisti, ki bo na desni sredini pokazal potenco, da lahko sestavi desnosredinsko vlado," je bil po posvetu pri predsednici republike jasen vodja poslanske skupine NSi, SLS in Fokusa Janez Cigler Kralj.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob 9.30 začela posvetovanja z vodji poslanskih skupin, na katerih bo preverila, ali obstaja kandidat za novega predsednika vlade.

Po pogovoru s predsednikom relativne zmagovalke volitev Svobode Robertom Golobom in vodjo njihove poslanske skupine Borutom Sajovicem ter s predsednikom SDS Janezom Janšo se je s predsednico republike srečal še vodja poslanske skupine NSi, SLS in Fokusa Janez Cigler Kralj.

Na vprašanje, ali se nakazuje, kdo to bo, pa je odgovoril, da o tem težko govori, saj ima mandat za pogovore o mogočih koalicijah predsednik stranke Jernej Vrtovec. On je tisti, ki bo iskal najboljše mogoče rešitve. O tem, kako intenzivni so pogovori o novi vladi, je Cigler Kralj povedal le, da so skupaj z Demokrati in Resni.co trenutno predvsem osredotočeni na vsebino, šele temu lahko sledi kadrovsko in organizacijsko sodelovanje.

Poudaril je, da je v Sloveniji čas za desnosredinsko vlado, ki bo Slovenijo "naravnala nazaj na normalno razvojno pot".

Pripravljeni tudi na delo v opoziciji

Če desnosredinske vlade ne bo, so pripravljeni tudi na delo v opoziciji, medtem ko predčasne volitve ne bi bile dobra izbira za državo v aktualnih razmerah. Kljub temu so prepričani, da bi "tudi na predčasnih volitvah, če bi do njih prišlo še pred poletjem, okrepili svoj rezultat".

