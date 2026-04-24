Georgios Donis je novi selektor nogometašev Savdske Arabije in bo ekipo vodil tudi poleti na svetovnem prvenstvu, so v četrtek sporočili na tamkajšnji zvezi. Grk bo zamenjal odstavljenega Francoza Herveja Renarda, ki je ekipo popeljal na prvenstvo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Savdijci bodo SP začeli 15. junija z Urugvajem, v skupini H pa bodo v predtekmovanju igrali še s Španijo in Zelenortskimi otoki.

Šestinpetdesetletni Donis je v Grčiji med drugim vodil AEK Atene in Panathinaikos, deloval pa je tudi kot klubski trener v Savdski Arabiji. Z zvezo je podpisal enoletno pogodbo.

