Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
STA

Petek,
24. 4. 2026,
8.08

Osveženo pred

1 ura, 9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

svetovno prvenstvo Georgios Donis Savdska Arabija

Petek, 24. 4. 2026, 8.08

Georgios Donis selektor Savdske Arabije za SP 2026

Georgios Donis | Georgios Donis je novi selektor Savdske Arabije. | Foto Guliverimage

Georgios Donis je novi selektor Savdske Arabije.

Foto: Guliverimage

Georgios Donis je novi selektor nogometašev Savdske Arabije in bo ekipo vodil tudi poleti na svetovnem prvenstvu, so v četrtek sporočili na tamkajšnji zvezi. Grk bo zamenjal odstavljenega Francoza Herveja Renarda, ki je ekipo popeljal na prvenstvo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Savdijci bodo SP začeli 15. junija z Urugvajem, v skupini H pa bodo v predtekmovanju igrali še s Španijo in Zelenortskimi otoki.

Šestinpetdesetletni Donis je v Grčiji med drugim vodil AEK Atene in Panathinaikos, deloval pa je tudi kot klubski trener v Savdski Arabiji. Z zvezo je podpisal enoletno pogodbo.

svetovno prvenstvo Georgios Donis Savdska Arabija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.