Finski reli letos praznuje 75. obletnico, hkrati pa že 52. gosti dirko za svetovno prvenstvo. Nobena druga država ni bila tako dolgo in tako neprekinjeno del elitnega koledarja WRC. Hitre makadamske ceste, znameniti skoki in povprečne hitrosti blizu 130 kilometrov na uro so Finsko spremenili v najhitrejši in za številne tudi najbolj kultni reli na svetu.

Foto: Red Bull Gozdovi z makadamskimi cestami v okolici finskega mesta Jyväskylä ta konec tedna spet gostijo najhitrejši in najbolj spektakularen reli za svetovno prvenstvo. Že včeraj je bilo kot v najboljših letih tega spektakla - spremenljivo vreme, vožnje na nož vseh izzivalcev na štartni listi, nekaj nesreč in vožnja na nož vseh glavnih favoritov. Te ceste ne odpuščajo napak in že v prvem reliju relija se je marsikdo opekel. Po prvem dnevu je vodilni Sebastien Ogier (Toyota), ki se je za ta reli izjemoma v dirkalniku spet združil z nekdanjim dolgoletnim sovoznikom Julienom Ingrassio.

Video - najbolj zahrbten ovinek v petek?

Poudarki:

75 let tradicije: prvi reli v Jyväskyli so pripravili leta 1951 pod imenom Jyväskylän Suurajot, od leta 1973 pa je del svetovnega prvenstva.

Finska letos že 52. gosti reli za svetovno prvenstvo, kar je največ med vsemi državami.

Najhitrejši reli na svetu: kar 22 od 30 najhitrejših relijev v zgodovini svetovnega prvenstva je bilo odpeljanih na Finskem. Lani je Kalle Rovanperä zmagal s povprečno hitrostjo 129,9 km/h.

Reli kot nacionalni šport: ob progah se vsako leto zbere več deset tisoč gledalcev, ki na hitrostnih preizkušnjah preživijo ves dan.

Reli je postal precej krajši: pred 30 leti je imel finski reli 478 kilometrov hitrostnih preizkušenj, letos le še 316 kilometrov.

Nekoč so zmagovalci za reli potrebovali več kot štiri ure, danes najboljši celoten tekmovalni del opravijo v dobrih dveh urah in dvajsetih minutah.

Finci ostajajo kralji domačega relija: rekorderja z sedmimi zmagami sta Hannu Mikkola in Marcus Grönholm.

Bo Ogier postavil še en rekord? Če bi letos zmagal 42-letni Sébastien Ogier, bi postal najstarejši zmagovalec finskega relija in prehitel Hannuja Mikkolo, ki je leta 1983 zmagal pri 41 letih.

Fotogalerija 1 / 13 / 13

Foto: Red Bull

Finsko univerzitetno mesto Jyväskylä je že desetletja tesno povezano z avtomobilskim relijem in tam ta konec tedna poteka že 75. izvedba tega spektakularnega relija. Prvega so pripravili leta 1951 in sicer še pod imenom Jyväskylän Suurajot, leta 1973 pa so bili Finci del koledarja sploh prvega svetovnega prvenstva.

Od takrat do danes je prav Finska gostila največ relijev za svetovno prvenstvo, kar pomeni, da je njihov makadamski spektakel najbolj tradicionalna in najmanjkrat pogrešana prireditev v elitnem koledarju relijev. Letošnji reli je že 52. finski reli za svetovno prvenstvo - najbližje sta Monte Carlo in Švedska, ki sta reli za svetovno prvenstvo gostila pod 49-krat.

Veliko gledalcev v osrednjem servisnem parku. Foto: Red Bull

Finska vsako leto reli sprejme z odlično atmosfero, ki živi na temeljih dejstva, da je reli za Fince pravi nacionalni šport. Večinoma so zelo dobri poznavalci avtomobilskega športa in ob progo tudi pridejo dobro pripravljeni. Malica, pijača, stoli so sestavni del obiska, marsikdo si v naravi med celodnevnim ogledom relija pripravi tudi pravi piknik. Za obiskovalce je finski reli najbolj spektakularen in tudi eden najbolje organiziranih. Tekoče in hitre ceste pomenijo visoke hitrosti in številne skoke.

Prav visoke hitrosti so, ob skokih prek številnih manjših ali večjih prevojev, glavni zaščitni del tega relija. Tega relija ne opisujemo zaman kot Veliko nagrado Finske. Povprečna hitrost včeraj najhitrejšega Sebastiena Ogierja (Toyota) je bila kljub spremenljivim vremenskim razmeram kar 124 kilometra na uro. To je seveda zavidljivo hitro glede na makadamsko podlago, vse ovinke in ostale pasti. Zaradi včerajšnjih močnih padavin letos novega rekorda povprečne hitrosti ne bo.

Gledalci so na ogled relija na Finskem vedno dobro pripravljeni. Foto: Gregor Pavšič

Povprečje lani skoraj 130 kilometrov na uro

Med do zdaj 30 najhitrejšimi izvedbami relijev za svetovno prvenstvo je kar 22 relijev po Finski. To je brez konkurence najhitrejši reli med vsemi in to kljub ukrepom z umetnimi šikanami, ki so ponekod upočasnile dirkalnike. Lani je Kalle Rovanpera (Toyota) do zmage vozil s hitrostjo 129,9 kilometra na uro in postavil status najhitrejšega relija za svetovno prvenstvo vseh časov. Prvih sedem mest zaseda Finska, nato je osmi reli po Švedski iz leta 2020.

Trideset najhitrejših relijev za svetovno prvenstvo:

povpr. hitrost zmagovalec dirkalnik Finska 2025 129.94 km/h Kalle Rovanpera Toyota GR Yaris Rally1 Finska 2016 126.62 km/h Kris Meeke Citroen DS3 WRC Finska 2017 126.16 km/h Esapekka Lappi Toyota Yaris WRC Finska 2024 125.89 km/h Sebastien Ogier Toyota GR Yaris Rally1 Finska 2023 125.56 km/h Elfyn Evans Toyota GR Yaris Rally1 Finska 2015 125.44 km/h Jari-Matti Latvala Volkswagen Polo R WRC Finska 2022 125.32 km/h Ott Tanak Hyundai i20 N Rally1 Finska 2020 124.28 km/h Elfyn Evans Toyota Yaris WRC Švedska 2023 123.85 km/h Ott Tanak Ford Puma Rally1 Finska 2021 123.73 km/h Elfyn Evans Toyota Yaris WRC Finska 2012 122.89 km/h Sebastien Loeb Citroen DS3 WRC Finska 2010 122.80 km/h Jari-Matti Latvala Ford Focus RS WRC 09 Finska 2018 122.57 km/h Ott Tanak Toyota Yaris WRC Finska 2005 122.49 km/h Marcus Gronholm Peugeot 307WRC Evo2 Finska 2019 122.48 km/h Ott Tanak Toyota Yaris WRC Safari 2000 122.43 km/h Richard Burns Subaru Impreza WRC99 Finska 2014 122.09 km/h Jari-Matti Latvala Volkswagen Polo R WRC Finska 2006 122.06 km/h Marcus Gronholm Ford Focus RS WRC 06 Finska 2007 121.85 km/h Marcus Gronholm Ford Focus RS WRC 07 Finska 2002 121.80 km/h Marcus Gronholm Peugeot 206WRC (2002)

V petek najhitrejša - Sébastien Ogier (levo) in sovoznik Julien Ingrassia. Foto: Toyota

Pri takih hitrostih napak ne sme biti …

Ob takih hitrostih je prostora za napake zelo malo. Za doseganje vrhunskih časov potrebujejo tekmovalci na Finskem (poleg znanja in poguma) predvsem veliko izkušenj in tudi nekaj športne sreče. Marsikateri zmagovalec je plesal po robu ceste in z enim kolesom že drsel po jarku. Nekateri se izvlečejo, mnogi ne in takrat navadno pride do atraktivne nesreče.

Med vodilnimi vozniki je včeraj že 800 metrov po štartu pete hitrostne preizkušnje med drevesa prevrnil nekdanji zmagovalec Esapekka Lappi (Hyundai), kolo je odlomil nekdanji svetovni prvak Thierry Neuville (Hyundai) - zaradi nesreče je že prvi dan relija odstopilo šest posadk.

Edina Slovenca na reliju po Finski sta bila leta 1999 Vojko Podobnik in Matjaž Praznik (proton pert), ki sta že v uvodu relija prebila dve pnevmatiki in zaostala. Reli sta končala na 52. mestu skupno in na 26. mestu v razredu N.

Video - prva neskandinavska zmaga na reliju po Finski

Nekoč do zmage krepko več kot štiri ure, zdaj je so v cilju po dveh urah in pol

Na Finskem letos še zadnjič vozijo dirkalniki razreda Rally1, ki veljajo za najhitrejše in tehnološko najbolj napredne v zgodovini relija. Prihodnje leto jih bodo zamenjali avtomobili na osnovi trenutnih avtomobilov Rally2, ki so na Finskem od sekunde in pol do dveh sekund na kilometer počasnejši. Sprememba bo podobna kot leta 1987, ko so po vrsti hudih nesreč ukinili skupino B in so tovarniške ekipe začele uporabljati dirkalnike skupina A na osnovi velikoserijskih avtomobilov.

Največja sprememba na Finskem v vseh 75 letih je predvsem dolžina relija. Lani je zmagovalec Rovanpera od štarta do cilja potreboval le dve uri in 21 minut. Zadnji zmagovalec finskega relija, ki je do zmage potreboval več kot tri ure, je bil leta 2004 Marcus Gronholm (Peugeot). Pred 30 leti so zmagovalci do cilja redno dirkali po več kot štiri ure. Nekaj zaradi nižje povprečne hitrosti - Tommi Makinen (Mitsubishi) jo je imel leta 1996 117 kilometra na uro - še bolj pa zaradi skrajšane dolžine relija.

Reli ob 75-letnici brez najbolj znane hitrostne preizkušnje Ouninpohja. Foto: Gregor Pavšič

Reli je zdaj veliko krajši, bolj kompakten, hitrostne preizkušnenj se ponavljajo - nekoč je bilo drugače

Leta 1996 je imel finski reli za 478 kilometrov hitrostnih preizkušenj, letos je tekmovalnih kilometrov 316. Pred 30 leti so vozili še 29 hitrostnih preizkušenj, sredi osemdesetih let pa v času skupine B tudi po več kot 50 preizkušenj. Takrat se preizkušnje večinoma niso ponavljale, saj osrednjega servisnega parka še niso poznali. Dirkalnike so pripravljali kar na improviziranih parkiriščih ob javnih cestah.

Reli za svetovno prvenstvo je danes postal veliko bolj sprinterski. Razvoj moderne snemalne tehnike je omogočil zelo natančno pripravo na vsako hitrostno preizkušnjo. Posadke pred relijem ure in ure pregledujejo posnetke in izpopolnjujejo zapiske. Vse to pomeni veliko agresivnejše dirkanje z manjšimi razlikami, a to z relijem kakršnega smo poznali pred 20, 30 ali 40 leti nima več veliko skupnega.

Zmage neskandinavskih dirkačev so na finskem makadamu bolj redke

Vse do leta 1990 so na Finskem zmagovali le skandinavski vozniki in to pravilo je kot prvi prekinil šele Carlos Sainz (Toyota). Daleč največ zmag imajo Finci, med njimi sta s sedmimi zmagami rekorderja Marcus Gronholm in Hannu Mikkola, šest zmag ima Markku Alen, pet pa Tommi Makinen. Med aktualnimi vozniki sta jih imela Elfyn Evans in Sebastien Ogier do letos dve. Tri zmage ima Jari-Matti Latvala, ki sicer še vedno vozi relije, a ni več tovarniški dirkač.

Marsikatera legenda je reli obiskala tudi letos. Najbolj aktivno vlogo ima Juha Kankkunen, ki je namestnik Latvale na mestu vodje Toyotine tovarniške ekipe. Kankkunen je na Finskem vozil tako dirkalnike skupine B, skupine A kot tudi razreda WRC. Skupno je zmagal trikrat, nastopil pa je kar na 23 relijih. Pomenljiv je podatek, da je Kankkunen leta 1987 na enem samem reliju po Finski dobil kar 35 hitrostnih preizkušenj. Letos jih bodo na celem reliju izpeljali le 20.

Najmlajši zmagovalec relija je bil leta 1963 takrat 20-letni Simo Lampinen, najstarejši pa leta 1983 Hannu Mikkola pri 41 letih. Če bi letos zmagal 42-letni Ogier, bi popravil ta dosežek legendarnega (žal že pokojnega) finskega relista.