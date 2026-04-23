Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
STA

Četrtek,
23. 4. 2026,
8.24

Osveženo pred

14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Paolo Zampolli Italija nogomet Donald Trump SP 2026 v nogometu

Zampolli predlagal Trumpu, da Italija nadomesti Iran na nogometnem SP

Paolo Zampolli | Posebni odposlanec in bližnji prijatelj ameriškega predsednika Donalda Trumpa Paolo Zampolli je ameriškemu predsedniku predlagal, da namesto Irana na junijskem svetovnem prvenstvu nastopi Italija. | Foto Guliverimage

Posebni odposlanec in bližnji prijatelj ameriškega predsednika Donalda Trumpa Paolo Zampolli je ameriškemu predsedniku predlagal, da namesto Irana na junijskem svetovnem prvenstvu nastopi Italija.

Foto: Guliverimage

Paolo Zampolli, posebni odposlanec in bližnji prijatelj ameriškega predsednika Donalda Trumpa, želi na letošnjem svetovnem nogometnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi zamenjati Iran z Italijo, je v sredo poročal Financial Times.

Omenjeni časnik se sklicuje na izjave Zampollija, ki je predlagal, da bi iranske nogometaše na letošnjem mundialu med 11. junijem in 19. julijem nadomestili štirikratni svetovni prvaki iz Italije, ki se že tretjič zaporedoma niso uvrstili na svetovno prvenstvo. V letošnjih kvalifikacijah so jih izločili nogometaši iz BiH, neuspešni so bili tudi v kvalifikacijskih ciklusih za nastop na svetovnem prvenstvu v Rusiji 2018 in Katarju 2022.

"Lahko potrdim, da sem Trumpu in predsedniku Mednarodne nogometne zveze Fifa Gianniju Infantinu predlagal, da Italija zamenja Iran na svetovnem prvenstvu," je v zvezi s tem dejal Zampolli.

"Sanje vsakega Italijana so, da 'azzurri' nastopijo na letošnjem turnirju. S štirimi naslovi imajo tradicijo, ki upravičuje njihovo vključitev," je še dodal.

Poteza Zampollija naj bi bila po poročanju nekaterih medijev namenjena izboljšanju napetih odnosov med Trumpom in italijansko premierko Giorgio Meloni. Voditelja obeh omenjenih držav sta si v zadnjem času izmenjala kritike po Trumpovih napadih na papeža Leona XIV.

Udeležba Irana na svetovnem prvenstvu je bila v zadnjih tednih pod vprašajem zaradi vojne z ZDA. Infantino je prejšnji teden znova potrdil, da bo Iran sodeloval na turnirju, tedaj je za ameriški medij CNBC dejal: "Iranska reprezentanca bo zagotovo nastopila na SP."

Iran se bo v skupinskem delu pomeril z Belgijo, Novo Zelandijo in Egiptom, tekme pa so predvidene v Seattlu in Los Angelesu. Fifa je zavrnila zahtevo Irana, da bi svoje tekme igrali v Mehiki.

Iran kljub vojni z ZDA načrtuje nastop na letošnjem mundialu. Iranska nogometna zveza je medtem sporočila, da bo reprezentanca štiri pripravljalne tekme igrala v Turčiji.

V Turčijo bo odpotovala 6. maja, v načrtu pa je tudi pripravljalna tekma proti Španiji. Po pripravah v Mali Aziji se bodo iranski nogometaši odpravili čez Atlantik, kraj njihovega pripravljalnega tabora v ZDA pa še ni določen.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
