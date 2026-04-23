Paolo Zampolli, posebni odposlanec in bližnji prijatelj ameriškega predsednika Donalda Trumpa, želi na letošnjem svetovnem nogometnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi zamenjati Iran z Italijo, je v sredo poročal Financial Times.

Omenjeni časnik se sklicuje na izjave Zampollija, ki je predlagal, da bi iranske nogometaše na letošnjem mundialu med 11. junijem in 19. julijem nadomestili štirikratni svetovni prvaki iz Italije, ki se že tretjič zaporedoma niso uvrstili na svetovno prvenstvo. V letošnjih kvalifikacijah so jih izločili nogometaši iz BiH, neuspešni so bili tudi v kvalifikacijskih ciklusih za nastop na svetovnem prvenstvu v Rusiji 2018 in Katarju 2022.

"Lahko potrdim, da sem Trumpu in predsedniku Mednarodne nogometne zveze Fifa Gianniju Infantinu predlagal, da Italija zamenja Iran na svetovnem prvenstvu," je v zvezi s tem dejal Zampolli.

"Sanje vsakega Italijana so, da 'azzurri' nastopijo na letošnjem turnirju. S štirimi naslovi imajo tradicijo, ki upravičuje njihovo vključitev," je še dodal.

Poteza Zampollija naj bi bila po poročanju nekaterih medijev namenjena izboljšanju napetih odnosov med Trumpom in italijansko premierko Giorgio Meloni. Voditelja obeh omenjenih držav sta si v zadnjem času izmenjala kritike po Trumpovih napadih na papeža Leona XIV.

Udeležba Irana na svetovnem prvenstvu je bila v zadnjih tednih pod vprašajem zaradi vojne z ZDA. Infantino je prejšnji teden znova potrdil, da bo Iran sodeloval na turnirju, tedaj je za ameriški medij CNBC dejal: "Iranska reprezentanca bo zagotovo nastopila na SP."

Iran se bo v skupinskem delu pomeril z Belgijo, Novo Zelandijo in Egiptom, tekme pa so predvidene v Seattlu in Los Angelesu. Fifa je zavrnila zahtevo Irana, da bi svoje tekme igrali v Mehiki.

Iran kljub vojni z ZDA načrtuje nastop na letošnjem mundialu. Iranska nogometna zveza je medtem sporočila, da bo reprezentanca štiri pripravljalne tekme igrala v Turčiji.

V Turčijo bo odpotovala 6. maja, v načrtu pa je tudi pripravljalna tekma proti Španiji. Po pripravah v Mali Aziji se bodo iranski nogometaši odpravili čez Atlantik, kraj njihovega pripravljalnega tabora v ZDA pa še ni določen.