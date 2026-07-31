Tudi na mladinsko svetovno prvenstvo močna slovenska zasedba

Od 5. do 9. avgusta 2026 bo v Eugenu v ZDA potekalo svetovno prvenstvo do 20 let, kjer bo nastopilo tudi 20 mladih slovenskih atletov in atletinj. Slovenijo bo zastopalo pet fantov in 15 deklet.

Prvo ime reprezentance je Živa Remic, ki je nedavno v Rietiju osvojila naslov evropske prvakinje do 18 let, tudi v Oregonu pa bo kandidatka za najvišja mesta. Je druga na svetovni lestvici med mladinkami, a je letos najhitrejša Phoebe Gill, ki ima sicer osebni rekord 1:57,86, nastop zaradi težav s kolenom odpovedala.

"Po zlati medalji na evropskem prvenstvu je moj drugi cilj sezone mladinsko svetovno prvenstvo v Eugenu. Tam bom nastopila sproščeno, dala bom vse od sebe. Ne bom v taki vlogi, kot sem bila tokrat," je na sprejemu po izjemnem uspehu in prvi slovenski zlati medalji na EP do 18 let pojasnila Remic. Poleg nje bo v teku na 800 metrov nastopila še Gaja Kovačec.

V isti disciplini bomo imeli tudi med mladinci močno orožje. Benjamin Lakošeljac je letos osebni rekord izboljšal na 1:46,17 in deli sedmo mesto na svetovni lestvici.

V moški konkurenci bodo nastopili še Žiga Božič v teku na 200 metrov, Matjaž Girandon v teku na 110 metrov z ovirami, Matic Modrijančič, ki je na svetovni lestvici na 18. mestu, ter Luka Zarnik, ki je na zadnjem tekmovanju ujel normo v metu kopja.

Med dekleti je visoko na svetovni lestvici tudi Hana Sekne, in sicer na 10. mestu. Nastopila bo v teku na 100 metrov z ovirami, kjer ji bo družbo delala tudi Katja Tomšič. Na 16. mestu svetovne lestvice je Živa Križ v metu kopja, dobitnica medalje na lanskem OFEM v Skopju.

Urška Ogrizek bo nastopila v teku na 100 metrov, Neja Mantelj in Tisa Božič pa v teku na 200 metrov. Tudi v teku na 400 metrov bomo imeli dve predstavnici, tekli bosta Maša Medjimurec in Manca Marčelja.

Trening partnerici Ana Vita Verneker in Amelie Njoki Šulc bosta nastopili v teku na 1500 metrov, Zarja Žižek pa v teku na 400 metrov z ovirami. Slednja je nastopila že v finalu EP do 18 let. V isti disciplini bo tekla še Mija Marušič.

Slovenija bo imela predstavnico tudi v troskoku. Čim boljši dosežek bo iskala Nika Jordan Cujnik, so sporočili z Atletske zveze Slovenije.

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