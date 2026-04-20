Janša: SDS trenutno ne sestavlja vlade

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob 9.30 začela posvetovanja z vodji poslanskih skupin, na katerih bo preverila, ali obstaja kandidat za novega predsednika vlade.

Najprej je gostila predsednika relativne zmagovalke volitev Svobode Roberta Goloba in vodjo njihove poslanske skupine Boruta Sajovica. Po sestanku je Golob dejal, da se veselijo dela v opoziciji. "Prepričani smo, da ta koalicija prevarantov ne bo imela dolgega veka in zato se veselimo svojega dela v opoziciji," je bil oster.

Naslednji se je s Pirc Musar srečal prvak SDS Janez Janša. "SDS v tem trenutku ne sestavlja nobene vlade. Mi smo pripravljeni. Mi smo edina stranka, za katero ni problem nobena od obstoječih možnosti in lahko mirno počakamo v opoziciji, da se tisti, ki so ta kaos povzročili, soočijo z njim," je povedal po posvetu s predsednico republike.

Poudaril je, da je stranka v času predvolilne kampanje pridobila sedem tisoč članov, med njimi so številni mladi. Ker so okrepili mrežo podpornikov po celi državi, Janša napoveduje, da bo SDS na jesenskih lokalnih volitvah zmagala z veliko razliko. Dejal je tudi, da so edina stranka, ki gre lahko na ponovne parlamentarne volitve.

Prav tako je po njegovih besedah SDS edina stranka, ki je šla na te volitve s popolnim programom, s popolno ekipo za vlado. "Jutri lahko začnemo uresničevat ta program. Jutri lahko sestavimo vlado, ki bo bistveno boljša o te, ki odhaja."

Znova je izpostavil, da Slovenija nujno potrebuje spremembo volilnega sistema.