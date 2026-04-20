Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Ponedeljek,
20. 4. 2026,
6.59

Osveženo pred

54 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Ponedeljek, 20. 4. 2026, 6.59

54 minut

Pri predsednici republike posvetovanja o izboru kandidata za predsednika vlade

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Nataša Pirc Musar | Predsednica republike Nataša Pirc Musar je napovedala, da bo mandatarstvo podelila tistemu, ki bo najprej zbral 46 glasov poslancev. | Foto STA

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je napovedala, da bo mandatarstvo podelila tistemu, ki bo najprej zbral 46 glasov poslancev.

Foto: STA

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo danes vodila posvetovanja z vodji poslanskih skupin o kandidatu za predsednika vlade. Na levi sredini veliko optimizma za koalicijo pod vodstvom Roberta Goloba ni, saj je ustanovna seja DZ nakazala možnost za oblikovanje vlade Janeza Janše, a ni jasno, ali bo uspešen že današnji prvi krog posvetovanj.

Predsednik relativne zmagovalke volitev Svobode Robert Golob je na pogovore o novi koaliciji vabil vse stranke z izjemo SDS, pri čemer se jih z liste NSi, SLS in Fokus niso udeleževali. Po nedavni košarici Demokratov pa so ti pogovori bržkone padli v vodo.

Na poti do 46 glasov tako najbolje kaže predsedniku SDS Janezu Janši. V SDS sicer glede sestavljanja koalicije ostajajo skrivnostni, so pa v javnosti zaokrožile informacije o možnem razrezu ministrskih mest bodoče desnosredinske vlade. Možnost njenega oblikovanja je nakazala že izvolitev predsednika Resnice Zorana Stevanovića na čelo DZ. Podpise pod njegovo kandidaturo so poleg poslancev Resnice prispevali tudi v SDS ter NSi, SLS in Fokus. Glede na seštevek glasov – prejel jih je 48 – pa so ga na glasovanju podprli tudi Demokrati.

Stevanović sicer vztraja, da ne bodo vstopili v nobeno koalicijo, so pa pripravljeni podpreti tistega mandatarja, ki bo uspel zbrati širšo podporo in bo v svoj program vključil njihove temeljne programske točke.

Bo Janša počakal na drugi krog?

Za zdaj tako še ni znano, ali bo Janša ciljal na izvolitev v prvem možnem krogu ali pa bo s tem korakom počakal na drugi krog, ko lahko kandidata za mandatarja predlagajo tudi poslanci.

Pogovore pri predsednici republike bo danes ob 9.30 začela Svoboda, nato pa na pol ure z odmorom pred 12. uro sledijo vodje poslanskih skupin SDS, NSi, SLS in Fokusa, Demokratov, Levice in Vesne, Resnice ter poslanske skupine italijanske in madžarske narodne skupnosti.

Pirc Musar je sicer napovedala, da bo mandatarstvo podelila tistemu, ki bo najprej zbral 46 glasov poslancev.

premier Robert Golob Robert Golob Janez Janša Janez Janša Zoran Stevanović Nataša Pirc Musar
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Paketi NEO

