Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Posveti se bodo nadaljevali

Pirc Musar: Za izvolitev mandatarja še ni dovolj podpore

Nataša Pirc Musar | Foto STA

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je po prvih posvetovanjih z vodji poslanskih skupin dejala, da potrebne večine še ni, zato se bodo posveti nadaljevali.

Zdaj je jasno, da po prvem krogu posvetovanj nihče ne uživa potrebne podpore za izvolitev. Ustanovna seja DZ je nakazala možnost za oblikovanje vlade Janeza Janše, a je ta danes po posvetu s predsednico zatrdil, da SDS ne sestavlja vlade. V SDS so pripravljeni na vse scenarije – da ostanejo v opoziciji, sestavijo vlado ali pa se ponovno preizkusijo na volitvah, je dodal.

Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob, ki kot premier opravlja tekoče posle, je dejal, da se v Svobodi veselijo dela v opoziciji. Morebitno novo koalicijo na desni je označil za koalicijo prevarantov, ki da ne bo imela dolgega veka.

Da se aktualna vladna koalicija seli v opozicijo, sta ocenila tudi prvaka koalicijskih strank SD in Levice. Predsednik SD Matjaž Han in sokoordinator Levice Luka Mesec sta ocenila, da na obrise nove koalicije na desni sredini nakazuje ravnanje teh strank v DZ. "Nima smisla, da nekateri igrajo zgodbe, kot da nič ni, ko vidimo, da se vlaga zakonodaja, da se sklicujejo izredne seje DZ," je dejal Han. Za Mesca pa sta sestavljanje drugačne vlade ali predčasne volitve "veliko boljši možnosti kot ta, ki se trenutno nakazuje kot najbolj realna".

Vodja poslancev NSi, SLS in Fokusa Janez Cigler Kralj je medtem ponovil, da delajo vse za nastanek desnosredinske koalicije, ki bi imela rezultat tudi v desnosredinski vladi. "Mi bomo naših devet podpisov prispevali tistemu ali tisti, ki bo lahko na desni sredini pokazal potenco, da lahko sestavi neko desnosredinsko vlado," je dejal. Če desnosredinske vlade ne bo, so pripravljeni tudi na delo v opoziciji, medtem ko predčasne volitve ne bi bile dobra možnost za državo v aktualnih razmerah.

Vodja poslancev Demokratov Franc Križan je medtem dejal, da nadaljujejo pogovore o sestavi koalicije z vsemi in da jim nihče ni bolj ali manj všeč. Na več novinarskih vprašanj, ali to pomeni, da so po petkovem umiku iz pogajanj z Robertom Golobom vendarle pripravljeni nadaljevati pogovore tudi s Svobodo, ni neposredno odgovoril. Je pa dejal, da se bodo pogovarjali s tistimi, ki jih jemljejo kot resnega partnerja in ki komunicirajo prek njihovega predsednika Anžeta Logarja. Želijo pa si raznobarvne vlade.

Da so se v stališčih skupaj s t. i. tretjim blokom vsebinsko najbolj približali SDS, pa je medtem dejala vodja poslanske skupine Resnica Katja Kokot. Pogajanja o tem, kdo bo prihodnji mandatar, po njenih besedah v poslanskih skupinah desne sredine še potekajo. Na vprašanje, ali bi Resni.ca za mandatarja podprla tudi predsednika NSi Jerneja Vrtovca, je odgovorila, da je tudi to "ena izmed zanimivih možnosti". Ob tem je zatrdila, da bodo v stranki naredili vse, da predčasnih volitev ne bo.

Predstavnika narodnih skupnosti po posvetu pri predsednici svojih stališč nista predstavila javnosti.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
