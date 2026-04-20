Han: Naslednja štiri leta bomo preživeli v opoziciji

Po pogovoru s predsednico Natašo Pirc Musar je vodja poslanske skupine SD Meira Hot povedala, da stranka izkazuje podporo relativni zmagovalki volitev Gibanju Svoboda in od nje pričakujejo predloge o nadaljnjih korakih. "Ta trenutek je tudi naša ocena, da bomo naslednja štiri leta preživeli v opoziciji," pa je dodal predsednik SD Matjaž Han.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob 9.30 začela posvetovanja z vodji poslanskih skupin, na katerih bo preverila, ali obstaja kandidat za novega predsednika vlade. Srečala se je s predsednikom relativne zmagovalke volitev Svobode Robertom Golobom in vodjo njihove poslanske skupine Borutom Sajovicem, prvakom SDS Janezom Janšo ter vodjo poslanske skupine NSi, SLS in Fokusa Janezom Ciglerjem Kraljem.

Han: Obstaja velika verjetnost, da Janša sestavi vlado

S predsednico republike sta se srečala vodja poslanske skupine stranke Meira Hot in predsednik SD Matjaž Han. Ta je po posvetu ocenil, da bodo naslednja štiri leta preživeli v opoziciji, medtem ko je Hot dejala, da v SD podporo sicer še vedno izkazujejo relativnemu zmagovalcu volitev Golobu

A Han meni, da obstaja velika verjetnost, da vlado sestavi Janez Janša oz. desna sredina. To se po njegovem mnenju vidi pri ravnanju teh strank v DZ. Ob tem je apeliral na vse politične stranke, da se vlada čim prej sestavi. "Nima smisla, da nekateri igrajo zgodbe, kot da nič ni, ko vidimo, da se vlaga zakonodaja, da se sklicujejo izredne seje DZ," je dejal. Hkrati ne želi špekulirati, ali bomo kandidata za mandatarja dobili že v prvem krogu.

Sam pravi, da bi počakal z ocenami o trajanju morebitne četrte Janševe vlade, vidi jih kot "dnevno nabiranje političnih točk". "Jaz imam ta moment enako rad to domovino, kot jo imata Janša in Golob, in bi bil zelo previden pri vseh teh zadevah," je dejal. Leva sredina je na volitvah dobila premalo glasov, da bi lahko sama sestavila vlado, je dodal. Tudi na morebitne predčasne volitve so po Hanovih besedah v SD pripravljeni.

