Glavni iranski pogajalec v pogovorih z ZDA je dejal, da odprtje Hormuške ožine ni mogoče zaradi tega, kar po njegovem mnenju predstavljajo "očitne kršitve premirja" Združenih držav Amerike in Izraela. V izraelskih napadih v Libanonu je bilo v sredo ubitih pet ljudi, med njimi tudi novinarka, njena kolegica pa je bila ranjena, so sporočili reševalci in libanonske oblasti. Izraelsko ministrstvo za obrambo je od domačega obrambnega podjetja Elbit Systems naročilo napredno zračno strelivo v vrednosti približno 200 milijonov dolarjev (170 milijonov evrov). Med tem pa so iz Pentagona sporočili, da bi lahko odtsranjevanje min, ki jih je v Hormuško ožino namestil Iran, trajalo do šest mesecev.

Pomembnejše novice dneva:



12.45 Pentagon: Odstranjevanje min iz Hormuške ožine bi lahko trajalo šest mesecev

9.45 Izrael naroča napredno zračno strelivo za 200 milijonov dolarjev

8.00 V izraelskem napadu v Libanonu ubita novinarka

6.57 Iranci objavili videoposnetek zasega ladje v Hormuški ožini #video

6.32 Voditelji EU na Cipru o odzivu na vojno na Bližnjem vzhodu

6.00 Iran: Hormuške ožine ni mogoče odpreti zaradi kršitev premirja

12.45 Pentagon: Odstranjevanje min iz Hormuške ožine bi lahko trajalo šest mesecev

Po oceni Pentagona bi lahko trajalo do šest mesecev, da bi iz Hormuške ožine odstranili mine, ki jih je tja namestil Iran, kar bi lahko ohranjalo visoke cene nafte, je v sredo ob sklicevanju na ameriške uradnike poročal časnik Washington Post. Pentagon je nato zanikal več trditev, podanih med tajno predstavitvijo v ameriškem kongresu.

Člane kongresnega odbora za oborožene sile so med brifingom med drugim seznanili, da je Iran morda postavil 20 ali več min v Hormuško ožino in okoli nje. Nekatere so bile tam nameščene na daljavo z uporabo tehnologije GPS, zaradi česar jih je težje odkriti. Druge naj bi iranske sile namestile z majhnimi čolni, je Washington Post poročal ob sklicevanju na tri uradnike, seznanjene z zadevo.

Ožina, skozi katero je pred vojno potovala približno ena petina svetovne oskrbe z nafto, ostaja tudi med trenutno veljavnim premirjem med Teheranom in Washingtonom večinoma zaprta, medtem ko ZDA ohranjajo blokado iranskih pristanišč.

Tudi če se sovražnosti končajo in blokada odpravi, bi lahko odstranjevanje min iz ožine trajalo več mesecev, še navaja ocena Pentagona, ki ob tem dodaja, da je malo verjetno, da bi se takšna operacija začela pred koncem vojne.

Tiskovni predstavnik Pentagona Sean Parnell je sicer informacije, ki jih je objavil Washington Post, označil za večinoma napačne in obsodil širjenje podatkov z zaprte seje. Hkrati je šestmesečno zaprtje Hormuške ožine opisal kot "nemogoče in povsem nesprejemljivo", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iranska revolucionarna garda je sredi tega meseca opozorila na nevarno območje, ki obsega 1.400 kvadratnih kilometrov, kjer bi lahko bile mine. Predsednik iranskega parlamenta Mohamad Bager Galibaf pa je v sredo zatrdil, da Iran ne bo ponovno odprl Hormuške ožine, dokler bo trajala ameriška blokada. Ko se je Hormuška ožina ob začetku prekinitve ognja ta mesec za kratek čas ponovno odprla, jo je zaradi pomislekov glede nevarnosti napadov in min prečkalo le nekaj ladij.

9.45 Izrael naroča napredno zračno strelivo za 200 milijonov dolarjev

Izraelsko ministrstvo za obrambo je od domačega obrambnega podjetja Elbit Systems naročilo napredno zračno strelivo v vrednosti približno 200 milijonov dolarjev (170 milijonov evrov).

Elbit Systems je v izjavi poudaril svoje "tehnološko vodstvo na področju zračnih orožnih sistemov" in dodal, da je podjetje "ponosno na svoje dolgoletno partnerstvo z izraelskim ministrstvom za obrambo". Navedli so še, da je njihovo strelivo "eden od dejavnikov, ki omogočajo zračno premoč izraelskih zračnih sil".

Nakup poteka v kontekstu konflikta z Iranom, še poroča Al Jazeera.

8.00 V izraelskem napadu v Libanonu ubita novinarka

V izraelskih napadih v Libanonu je bilo v sredo ubitih pet ljudi, med njimi tudi novinarka, njena kolegica pa je bila ranjena, so sporočili reševalci in libanonske oblasti. Izrael nadaljuje napade kljub prekinitvi ognja z oboroženim šiitskim gibanjem Hezbolah. Libanon bo na današnjih pogovorih v Washingtonu prosil za podaljšanje premirja.

La giornalista libanese Amal Khalil (nella foto) è morta a seguito di un attacco aereo israeliano. Il suo corpo è stato trovato sotto le macerie di una casa ad Al-Tyri, nel sud del Paese. pic.twitter.com/LfYe8X5Lgv — Vincenzo Lorusso (Donbass Italia) (@DonbassItalia) April 23, 2026

V izraelskem napadu v mestu At-Tiri na jugu Libanona je bila ubita libanonska novinarka Amal Halil, ki je delala za dnevni časopis Al Ahbar, njena novinarska kolegica Zeinab Faradž pa je bila ranjena. Smrt novinarke so potrdili tudi pri časopisu.

Our colleague Amal Khalil, a brave reporter who has been covering Israeli attacks on Lebanon for the past years was targeted along another colleague Zeinab Faraj while doing their job in south Lebanon. Emergency services succeeded in rescuing Zeinab with injuries along with two… pic.twitter.com/08tww0ztsD — Ali Hashem علي هاشم (@Alihashem) April 22, 2026

Libanonska civilna zaščita je po navedbah katarske televizije Al Jazeera sporočila, da so truplo novinarke našli po zračnem napadu na hišo v omenjenem mestu. Libanonski minister za informiranje Paul Morcos je na omrežju X zapisal, da je bila Amal Halil "tarča izraelske vojske med opravljanjem poklicne dolžnosti".

Po poročanju libanonske tiskovne agencije ANI so bili v sredo v izraelskih operacijah na jugu in vzhodu Libanona ubiti še najmanj štirje ljudje.

Izraelska vojska je medtem po poročanju AFP sporočila, da je v južnem Libanonu identificirala in napadla dve vozili, ki sta se odpeljali iz vojaške strukture, ki jo uporablja Hezbolah.

"Potem ko so identificirali posameznike kot kršitelje dogovora o prekinitvi ognja, ki so predstavljali neposredno grožnjo, so izraelske zračne sile napadle eno od vozil. Nato je bila napadena tudi struktura, iz katere so posamezniki pobegnili," je navedla vojska.

Hezbolah je medtem v sredo sporočil, da napada izraelske cilje v južnem Libanonu "kot odgovor na kršitev prekinitve ognja izraelskega sovražnika".

Strani tako nadaljujeta sovražnosti kljub desetdnevni prekinitvi ognja, ki se izteče v nedeljo. V Washingtonu bo danes na ravni veleposlanikov nov krog pogovorov med Izraelom in Libanonom, pri čemer si Bejrut prizadeva za podaljšanje premirja.

6.57 Iranci objavili videoposnetek zasega ladje v Hormuški ožini #video

Iranska revolucionarna garda (IRGC) je objavila videoposnetek zasega tovorne ladje MSC Epaminondas, ki so jo v sredo prestregli v Hormuški ožini, kar je še povečalo napetosti v regiji. Kako so ukrepali, si lahko ogledate na spodnji povezavi.

6.32 Voditelji EU na Cipru o odzivu na vojno na Bližnjem vzhodu

Robert Golob Foto: STA Voditelji držav članic EU, med njimi premier Robert Golob, se bodo danes sestali na neformalnem zasedanju na Cipru, v ospredju katerega bo odziv Unije na vojno na Bližnjem vzhodu in njene posledice za evropsko gospodarstvo, ki se odražajo predvsem v visokih cenah energentov.

6.00 Iran: Hormuške ožine ni mogoče odpreti zaradi kršitev premirja

Mohamed Bager Galibaf je v sredo na omrežju X sporočil, da te kršitve premirja vključujejo ameriško pomorsko blokado iranskih pristanišč, ki jo je označil za "jemanje svetovnega gospodarstva za talca", pa tudi izraelsko "spodbujanje k vojni na vseh frontah", poroča BBC.

Iranski predsednik Masud Pezeškian je dejal, da Iran ostaja odprt za pogajanja, a ob tem dodal: "Kršitev zavez, blokade in grožnje so glavne ovire za resnična pogajanja."

Po napovedih o novih mirovnih pogajanjih v tem tednu v Pakistanu se ta med ZDA in Iranom še niso zgodila. Podpredsednik ZDA JD Vance, ki naj bi vodil ameriško delegacijo, je še vedno v ZDA.