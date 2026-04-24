Tretja ameriška letalonosilka prispela v bližino Irana #video

Iz centralnega poveljstva Združenih držav Amerike (CENTCOM), ki nadzoruje operacije na Bližnjem vzhodu, so sporočili, da je v Indijski ocean prispela tretja ameriška letalonosilka USS George H. W. Bush. S tem ZDA še bolj krepijo vojaško prisotnost v regiji.

Čeprav specifične misije letalonosilke še niso določili, je znano, da ameriške pomorske sile že sodelujejo pri blokadi dostopa do iranskih pristanišč v bližini Hormuške ožine.

V teh operacijah sicer sodeluje več rušilcev razreda Arleigh Burke z vodenimi raketami, vključno z USS Pinckney, USS Michael Murphy, USS Delbert D. Black, USS Rafael Peralta in USS Spruance, še piše Sky News. Te ladje imajo posadko od 329 do 359 članov ter so oborožene z raketami in torpedi tomahawk.

V Arabskem morju je tudi letalonosilka USS Abraham Lincoln, peta jedrska letalonosilka razreda Nimitz, ki se ji je pridružila največja letalonosilka na svetu, USS Gerald R. Ford. ZDA so v regijo poslale tudi amfibijske jurišne ladje, namenjene zagotavljanju izkrcanja in podpore kopenskim silam. Med njimi sta USS Tripoli in USS New Orleans.

V blokadi sodeluje tudi vsaj ena hitra obalna bojna ladja razreda Independence, USS Canberra. Ladje tega razreda lahko potujejo s hitrostjo več kot 80 kilometrov na uro.

V operaciji sodeluje skupno več kot 12 ameriških vojnih ladij ter sto bojnih in izvidniških letal. Po podatkih centralnega poveljstva je bilo od začetka blokade zaseženih in vrnjenih vsaj 29 ladij.