Kdo bo zadnji četrtfinalist?

V evroligi bo danes po sistemu play-ina znan še zadnji četrtfinalist. Za zadnjo vstopnico se bosta pomerila Monaco in Barcelona. Monaco je na prvi tekmi play-ina klonil proti Panathinaikosu in bo zdaj imel popravni izpit, Barcelona pa je za ohranitev upov izločila Crveno zvezdo. Zmagovalec tega para se bo v četrtfinalu pomeril z Olympiacosom, ki je bil po rednem delu najboljši.