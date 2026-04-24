Petek, 24. 4. 2026, 7.50
Evroliga, play-in
Kdo bo zadnji četrtfinalist?
V evroligi bo danes po sistemu play-ina znan še zadnji četrtfinalist. Za zadnjo vstopnico se bosta pomerila Monaco in Barcelona. Monaco je na prvi tekmi play-ina klonil proti Panathinaikosu in bo zdaj imel popravni izpit, Barcelona pa je za ohranitev upov izločila Crveno zvezdo. Zmagovalec tega para se bo v četrtfinalu pomeril z Olympiacosom, ki je bil po rednem delu najboljši.
V četrtfinalu bo sicer še Panathinaikos igral proti Valencii, Real Madrid proti Hapoelu Tel Avivu, Fenerbahče pa proti Žalgirisu.
Evroliga, play-in:
Petek, 24. april
Pari četrtfinala:
Fenerbahče (4) - Žalgiris (5)
Real Madrid (3) - Hapoel Tel Aviv (6)
Valencia (2) - Panathinaikos (7)
Olympiacos (1) - ?