Hud padec Alexa Marqueza v Barceloni, po prekinitvi zmaga Italijanu

Italijan Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) je zmagovalec dirke svetovnega motociklističnega prvenstva razreda motoGP v Barceloni. Preizkušnjo sta zaznamovali tudi dve prekinitvi po hujših padcih domačina Alexa Marqueza (Ducati Gresini) in Francoza Johanna Zarcoja (Honda LCR).

Dogajanje v Barceloni se je močno zavleklo, po dveh rdečih zastavah in skupno treh startih pa je bil na koncu najboljši Fabio Di Giannantonio. Drugi je bil Španec Joan Mir (Honda), tretji pa še en domačin Fermin Aldeguer (Gresini Ducati), potem ko sta oba v zadnjem krogu prehitela dolgo vodilnega rojaka Pedra Acosto (KTM). Slednji je po trčenju z Japoncem Aijem Oguro v zadnjem zavoju ostal celo brez uvrstitve.

OMG! That was a bad crush. I hope Alex Marquez is okay. #CatalanGp pic.twitter.com/3fR35fgUBR — The lite series (@Thelitemag) May 17, 2026

Za prvo prekinitev je poskrbel hud padec Alexa Marqueza (Ducati Gresini), ki je v 12. krogu trčil v Acosto, potem pa padel ob stezi. Njegov motocikel se je med prevračanjem popolnoma raztreščil, dirkača so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, za zdaj ni znano, kako hude so poškodbe.

Po drugem startu pa se je v padcu treh dirkačev najslabše končalo za Johann Zarcoja, tudi njemu je moralo zdravniško osebje pomagati že ob stezi in tudi on je dirkališče zapustil v reševalnem vozilu.

Naslednja preizkušnja SP bo čez 14 dni v italijanskem Mugellu.

Preberite še: