Kaj lahko pacient sam naredi za reševanje zdravstvenega sistema

Ste kdaj pomislili, da človek v razvitem svetu ne živi več v strahu, ali bo jutri sit, ampak v svetu, kjer je hrane preveč? Ste kdaj pomislili, da ima zdravje neskončno vrednost šele takrat, ko ga začnemo izgubljati, kajti bolan človek bi dal vse, da bi bil spet zdrav? Prav iz teh dveh izhodišč dr. Sebastjan Perko, ustanovitelj in direktor centra MAHA , odpira eno najbolj provokativnih vprašanj sodobnega zdravstva: kakšna je vloga pacienta pri reševanju zdravstvenega sistema?

To vprašanje ni obtožba. Ne pomeni, da je pacient kriv za bolezen. Bolezen ni moralni neuspeh in človek nikoli nima popolnega nadzora nad genetiko, okoljem, naključji ali življenjskimi okoliščinami. Pomeni pa, da ima posameznik pogosto več vpliva na svoje zdravje, kot si prizna – predvsem v obdobju zdravja, v letih, ko še ni bolan, ko še ne stoji v čakalni vrsti in ko še ni odvisen od zdravstvenega sistema.

Naučite se, kaj lahko za svoje zdravje naredite, dokler ste še zdravi: prijavite se na javno predavanje MAHA Symposium, ki bo 28. maja 2026 ob 19. uri v Stanovski dvorani na Ljubljanskem gradu. Ne spreglejte kode za popust v članku.

Zdravstveni sistem zdravi bolezen. Živeti zdravo je pa naša naloga.

Po Perkovem mnenju je ena ključnih zmot sodobnega časa pričakovanje, da bo zdravstveni sistem rešil naše zdravje. Zdravstveni sistem je nepogrešljiv, ko človek zboli. Lahko zdravi bolezen, podaljša življenje in pomaga takrat, ko je pomoč nujna. Toda zdravja ne more ustvariti namesto posameznika.

Telo je v tem smislu podobno avtomobilu. Če ga redno vzdržujemo, nas zanesljivo vozi dolga leta. Če servise izpuščamo, se začne kvariti, popravila postanejo zahtevna in draga, pot pa se lahko konča veliko prej, kot bi se morala. Podobno je z zdravjem: največ lahko naredimo takrat, ko še deluje, ne ko ga začnemo izgubljati.

Prav tu se začne drugačen pogled na vlogo pacienta. Ne kot krivca, ampak kot enega ključnih dejavnikov pri ohranjanju zdravja in podaljševanju zdravega življenjskega obdobja. Perko opozarja, da obstajata dve skupini ljudi: tisti, ki so še zdravi in bi lahko veliko naredili, da bi zdravi tudi ostali, ter tisti, ki so že zboleli in bi dali vse, da bi bili spet zdravi, a pogosto nikoli več ne bodo v enakem položaju kot prej.

Zato je vprašanje odgovornosti pacienta občutljivo, a nujno. Ne gre za to, da bi bolnega človeka obtoževali. Gre za razumevanje, da se odločilni del skrbi za zdravje začne veliko prej, preden človek postane pacient. Takrat, ko ima še čas, možnost in vpliv, da nekaj spremeni.

Sodobna težava ni več pomanjkanje, ampak preobilje – hrane, informacij in dražljajev. Foto: Ustna medicina

Naša težava ni več pomanjkanje, ampak preobilje

Sodobni človek živi v zgodovinsko posebnem položaju. Velik del človeštva je bil v zgodovini osredotočen na preživetje, pomanjkanje in vprašanje, ali bo hrane dovolj. Danes v razvitem svetu pogosto živimo nasprotno: s presežki hrane, informacij, dražljajev, nasvetov, opozoril in nasprotujočih si priporočil.

Nekoč je bilo znanje cenjena vrlina, dostopna le redkim. Danes pa je težko ločiti znanje od šuma in koristno preventivo od modnih trendov. Človek ni več nujno brez informacij, pogosto jih ima preveč. Toda prav zato potrebuje jasnejši okvir: kaj je za zdravje res pomembno, kaj je podprto z znanjem in kaj je le še ena obljuba v poplavi zdravstvenih nasvetov.

Vprašanje zdravja zato ni več samo vprašanje zdravljenja. Je tudi vprašanje razumevanja. Kaj se v telesu dogaja, še preden zbolimo? Zakaj simptomi niso le motnja, ki jo je treba utišati, ampak pogosto znak, da je v telesu porušeno ravnovesje? Kako so povezani prehrana, presnova, stres, spanje, kronična vnetja, ustno zdravje, okolje in dolgoročna vitalnost?

Na javnem predavanju boste izvedeli, zakaj simptomi niso zgolj napake, ampak odziv telesa. Predavatelja bosta predstavila, kateri dejavniki po 50. letu odločajo o tem, kako zdravo bomo živeli. In morda boste presenečeni, da ne gre za tiste, ki jih večina pričakuje. Foto: Ustna medicina

Kaj lahko naredimo, preden postanemo pacienti?

Tem vprašanjem bo namenjeno javno predavanje v okviru MAHA Symposiuma, ki bo 28. maja 2026 ob 19. uri v Stanovski dvorani na Ljubljanskem gradu. Namenjeno bo širši javnosti – vsem, ki želijo bolje razumeti, kaj lahko za svoje zdravje naredijo, še preden ga začnejo izgubljati.

Namen javnega večera ni ponuditi čudežnih rešitev. Namen je ljudem pomagati razumeti, kako se zdravje izgublja postopoma, zakaj je preventiva več kot letni pregled in zakaj je pacient lahko pomemben sogovornik svojega zdravnika – ne pasivni opazovalec lastnega zdravja.

Pacient ni pasivni opazovalec lastnega zdravja, ampak pomemben sogovornik zdravnika. Vabljeni na MAHA Symposium, kjer bosta dr. Sebastjan Perko in dr. Ana Moreira predstavila, kako se zdravje izgublja postopoma in zakaj je preventiva več kot letni pregled. Foto: Ustna medicina

Zdravnika, ki zdravje razumeta širše od diagnoze

Javni večer bosta vodila dr. Sebastjan Perko in dr. Ana Moreira – zobozdravnik in zdravnica, ki ju povezuje prepričanje, da zdravja ni mogoče razumeti le kot posamezen simptom ali diagnozo, ampak kot širšo sliko človeka, njegovega telesa, okolja in vsakodnevnih odločitev.

Dr. Sebastjan Perko je doktor znanosti s področja nanoznanosti in nanotehnologij ter ustanovitelj centra Integrativna medicina MAHA. Kot zobozdravnik in strokovnjak za oralno kirurgijo in integrativno medicino se že več let ukvarja z vprašanjem, kako so ustno zdravje, materiali, vnetja in regeneracija povezani s širšim zdravjem človeka. Prav zato javni večer ne bo govoril le o bolezni, ampak o pogojih, v katerih zdravje nastaja ali se izgublja, in predstavil sintezo vseh svojih izkušenj z medicino in pacienti.

Dr. Ana Moreira, zdravnica s Portugalske, bo večer dopolnila s pogledom na dolgoživost, presnovo, energijo, odpornost in vpliv sodobnega okolja na človeka. Skupaj bosta odprla vprašanje, kako ne le podaljšati življenjske dobe, ampak predvsem zdravo življenjsko dobo – leta, ki jih človek preživi z močjo, jasnostjo, neodvisnostjo in vitalnostjo.

Vprašanje prihodnosti javnega zdravstva zato ni samo, koliko denarja bomo namenili sistemu. Pomembno je tudi, koliko bomo kot posamezniki in družba naredili, da bomo v sistem vstopali manj izčrpani, manj preobremenjeni in manj kronično bolni.

Zdravje ima neskončno vrednost, ko ga izgubimo. Toda največ lahko zanj naredimo prej – ko ga še imamo.