Ti znaki horoskopa v svoje življenje privlačijo dramo kot magnet

Nekatere ljudi na vsakem koraku spremlja kaos, pa naj gre za ljubezenske razprtije, prijateljske spore ali nemogoče zaplete z neznanci. Medtem ko drugi mirno plujejo skozi življenje, pa se za štiri znake horoskopa zdi, da se preprosto ne morejo skriti pred dramo.

Dvojčka

Dvojčki obožujejo komunikacijo, težava pa nastane, ko jim je dolgčas. Takrat se začnejo vpletati v tuje konflikte, širiti informacije, ki bi jih morali zadržati zase, ali preprosto zapletejo že tako zapletene situacije. Tega ne počnejo nujno iz zlobe, temveč zato, ker imajo radi dinamiko in neprestano dogajanje. Če je v družbi kakšna drama, je zelo verjetno, da dvojčki poznajo vse podrobnosti.

Lev

Levi so radi v središču pozornosti in težko prenašajo, če jih kdo ignorira ali jih ne pohvali dovolj. Zato pogosto burno reagirajo na situacije, ki bi jih vsi drugi mirno spregledali. Ko se počutijo prizadete ali pa jih zgrabi ljubosumje, njihova reakcija ne ostane neopažena – za to poskrbijo sami. Pri levih je namreč vse zelo intenzivno, glasno in po filmsko dramatično.

Škorpijon

Škorpijoni morda navzven delujejo umirjeno, a pod površjem skrivajo pravo čustveno nevihto. Nikoli ne pozabijo izdaje, vedno dolgo analizirajo dejanja drugih in so pogosto v zapletenih odnosih, polnih napetosti. Pri njih se drama ne dogaja vedno v javnosti, a se zagotovo dogaja. Če začutijo, da jih je nekdo prizadel, lahko dramatično stanje traja dneve, tedne, celo mesece.

Ribi

Ribe so izjemno čustvene in vsako stvar doživijo veliko bolj intenzivno kot drugi. Prav zaradi tega se zlahka ujamejo v čustvene vrtnice, nesporazume in situacije, v katerih se jim zdi, da jih nihče ne razume. Njihova občutljivost jih pogosto privede do tega, da analizirajo vsako prejeto sporočilo, ton glasu ali pogled, ki jim ga je kdo namenil, iz tega pa se nato razvije prava drama.