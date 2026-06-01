Več stanovalcev v bloku kadi marihuano. Kako je mogoče ukrepati?

Imamo problem v bloku, in sicer več stanovalcev kadi marihuano na balkonu, kar nam zelo smrdi in otežuje normalno bivanje. Eni sosedje kljub vsemu ne želijo konfliktov in so raje tiho, nekateri pa smo jih že opozorili in prosili, da to počnejo drugje, vendar nismo bili uspešni. Glede na to, da je marihuana še vedno prepovedana, da grozno smrdi in nam uničuje kakovost bivanja v stanovanju, me zanima, kaj lahko še naredimo oziroma kako lahko ukrepamo.

Kajenje marihuane na balkonu v večstanovanjski stavbi lahko prinaša več različnih pravnih posledic. Lahko gre namreč za prepovedane imisije, kršitev hišnega reda, nenazadnje pa je posest marihuane tudi protipravno dejanje, ki se obravnava kot prekršek.

Po pravilih stvarnega prava lastnik nepremičnine ne sme povzročati takšnih vplivov (dim, smrad, hrup ipd.), ki čezmerno otežujejo uporabo sosednjih stanovanj. Če je dim tako intenziven in pogost, da je zaradi tega moteč za sostanovalce, govorimo o nedopustnih imisijah.

Ne glede na pravne možnosti pa je v praksi ključen predvsem dialog med stanovalci ter morebitna ureditev pravil bivanja v okviru hišnega reda ali dogovora etažnih lastnikov. Takšni dogovori lahko na primer omejijo kajenje na določenih delih stavbe ali določijo tehnične ukrepe za zmanjšanje širjenja vonjav. Takšne omejitve praviloma ne pomenijo nedopustnega posega v pravice posameznika, če so namenjene mirnemu sosedskemu sobivanju.

V sodnem postopku lahko od soseda, ki kadi marihuano, zahtevate prepoved vznemirjanja vaše lastninske pravice, tudi pod pretnjo denarne kazni.

Pravnik na dlani