Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pravnik na dlani

Ponedeljek,
1. 6. 2026,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Pravnik na dlani Pravni nasvet Pravni nasvet marihuana blok stanovanja stanovanja

Ponedeljek, 1. 6. 2026, 4.00

6 ur, 33 minut

Pravnik na dlani

Več stanovalcev v bloku kadi marihuano. Kako je mogoče ukrepati?

Avtor:
Pravnik na dlani

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
kajenje marihuana konoplja | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Imamo problem v bloku, in sicer več stanovalcev kadi marihuano na balkonu, kar nam zelo smrdi in otežuje normalno bivanje. Eni sosedje kljub vsemu ne želijo konfliktov in so raje tiho, nekateri pa smo jih že opozorili in prosili, da to počnejo drugje, vendar nismo bili uspešni. Glede na to, da je marihuana še vedno prepovedana, da grozno smrdi in nam uničuje kakovost bivanja v stanovanju, me zanima, kaj lahko še naredimo oziroma kako lahko ukrepamo.

Kajenje marihuane na balkonu v večstanovanjski stavbi lahko prinaša več različnih pravnih posledic. Lahko gre namreč za prepovedane imisije, kršitev hišnega reda, nenazadnje pa je posest marihuane tudi protipravno dejanje, ki se obravnava kot prekršek.

Po pravilih stvarnega prava lastnik nepremičnine ne sme povzročati takšnih vplivov (dim, smrad, hrup ipd.), ki čezmerno otežujejo uporabo sosednjih stanovanj. Če je dim tako intenziven in pogost, da je zaradi tega moteč za sostanovalce, govorimo o nedopustnih imisijah.

Ne glede na pravne možnosti pa je v praksi ključen predvsem dialog med stanovalci ter morebitna ureditev pravil bivanja v okviru hišnega reda ali dogovora etažnih lastnikov. Takšni dogovori lahko na primer omejijo kajenje na določenih delih stavbe ali določijo tehnične ukrepe za zmanjšanje širjenja vonjav. Takšne omejitve praviloma ne pomenijo nedopustnega posega v pravice posameznika, če so namenjene mirnemu sosedskemu sobivanju.

V sodnem postopku lahko od soseda, ki kadi marihuano, zahtevate prepoved vznemirjanja vaše lastninske pravice, tudi pod pretnjo denarne kazni.

Pravnik na dlani

Pravnik na dlani Pravni nasvet Pravni nasvet marihuana blok stanovanja stanovanja
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.