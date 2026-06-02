Znanstveniki odkrili, koliko spanca potrebujete za daljše življenje

Koliko ur spanja človek dejansko potrebuje? Nova raziskava znanstvenikov kaže, da odgovor morda ni klasičnih osem ur, kot smo verjeli do zdaj. Poleg tega so ugotovili, da je preveč spanja lahko prav tako škodljivo kot premalo.

Tako premalo kot tudi preveč spanja lahko namreč pospeši staranje telesa in poveča tveganje za zgodnejšo smrt. Gre za tako imenovani učinek zlate sredine, kjer so najboljši rezultati povezani z zmernim in rednim spanjem.

Ta idealna količina spanja pa se glede na študijo, objavljeno v reviji Nature, giblje med 6,4 in 7,8 ure na noč.

Raziskava, v kateri so analizirali podatke več kot 500 tisoč ljudi, je pokazala jasno povezavo med dolžino spanja in hitrostjo staranja telesa. Največje tveganje za bolezni in zgodnejšo smrt so imeli ljudje, ki so spali manj kot šest ur ali več kot osem ur na noč.

Zakaj je lahko tudi predolgo spanje nevarno?

Raziskovalci poudarjajo, da dolgotrajno spanje ni nujno neposreden vzrok za slabše zdravje. Mogoče je tudi, da ljudje z zdravstvenimi težavami ali depresijo potrebujejo več spanja, zato je povezava nekoliko bolj zapletena.

Kljub temu strokovnjaki opozarjajo, da telo najbolje deluje ob rednem in uravnoteženem ritmu spanja. Nekateri ljudje potrebujejo nekoliko manj spanja, drugi več, vendar naj bi bila za večino odraslih optimalna meja med šestimi in osmimi urami.



Pomembnejša je doslednost spalnega ritma

Nova raziskava postavlja pod vprašaj dolgo uveljavljeno prepričanje, da je osem ur spanja idealna količina za vsakogar. Strokovnjaki opozarjajo, da potrebe po spanju niso pri vseh enake, veliko pomembnejša pa naj bi bila predvsem reden spalni ritem in kakovosten spanec.

Rezultati raziskave kažejo, da je za večino ljudi najbolj koristno, če spijo približno od šest do osem ur na noč in imajo čim bolj ustaljen urnik spanja. Znanstveniki ob tem poudarjajo, da teh ugotovitev ne gre razumeti kot strogo pravilo, ampak kot splošne smernice za boljše zdravje in počasnejše staranje telesa.

