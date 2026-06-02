Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Torek,
2. 6. 2026,
6.14

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Janez Cigler Kralj Minister za kmetijstvo Ministrstvo za kmetijstvo zaslišanje

Torek, 2. 6. 2026, 6.14

1 minuta

Cigler Kralj prestal zaslišanje: napoveduje "močno razbremenitev kmeta"

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Janez Cigler Kralj | Janez Cigler Kralj je na področju kmetijstva naklonjen uporabi geotermalne energije. | Foto STA

Janez Cigler Kralj je na področju kmetijstva naklonjen uporabi geotermalne energije.

Foto: STA

Kandidat za ministra za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je uspešno prestal zaslišanje pred matičnim odborom DZ. Za to, da je bila njegova predstavitev ustrezna, je glasovalo devet poslancev, šest jih je bilo proti. Med drugim napoveduje "močno razbremenitev kmeta in zdravorazumske rešitve po zgledu drugih držav".

Člani odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost so v večernih urah nadaljevali sejo, ki so jo popoldne prekinili, potem ko članom odbora v predvidenih manj kot treh urah ni uspelo postaviti vseh vprašanj kandidatu za kmetijskega ministra Ciglerju Kralju.

Ta se je med drugim odzval na očitke poslancev, da prihodnja koalicija z njegovo kandidaturo ne daje dovolj močnega mesta kmetijstvu. Kot je dejal, to ne drži, ker ima kmetijstvo pomembno mesto med sektorji, sam pa na odgovorno funkcijo ministra kandidira z vizijo. Napovedal je, da si bo postavil dobro ekipo, ker ocenjuje, da minister sam ne more narediti ničesar.

Presenečenje nad izbiro Ciglerja Kralja za kandidata za kmetijskega ministra je izrazil poslanec Svobode Tomaž Lah. Kot je dejal, so mnogi ljudje razočarani, da vsaj tega resorja ni dobila stranka SLS. Kandidat za ministra je poslancu odvrnil, da imajo razmerja s SLS urejena in da zadeve rešujejo sproti.

Zaščita živali: "Ne bomo delali revolucije"

Več poslancev so zanimale tudi konkretne spremembe, ki jih načrtuje na področju zaščite živali. Po besedah Ciglerja Kralja ne bodo "delali revolucije", bodo pa stvari, ki niso zdravorazumske, prilagodili. Glede uvedbe popolne prepovedi baterijske reje kokoši nesnic do konca leta 2028, ki jo je prinesla lani sprejeta novela zakona o zaščiti živali, pa je napovedal, da razmišlja o podaljšanju prehodnega obdobja, s čimer bi rejcem omogočili več časa za prilagoditve reje.

Na področju upravljanja zveri ne bodo sprejemali nepremišljenih ukrepov, je poudaril. "Mora pa biti jasno, kdo je najpomembnejši – to so ljudje," je dodal.

Naklonjen je uporabi geotermalne energije na področju kmetijstva. "Zagotovo bom zagovornik tega, da če nekdo želi zdravorazumsko dobro v prid prehranske samooskrbe uporabiti te danosti, ki jih imamo, da v to gremo in da ga pri tem podpremo," je napovedal.

Na področju upravljanja zveri ne bodo sprejemali nepremišljenih ukrepov, je poudaril. "Mora pa biti jasno, kdo je najpomembnejši – to so ljudje," je dodal. | Foto: STA Na področju upravljanja zveri ne bodo sprejemali nepremišljenih ukrepov, je poudaril. "Mora pa biti jasno, kdo je najpomembnejši – to so ljudje," je dodal. Foto: STA

Stanje v vinogradništvu orisal kot zahtevno 

Stanje v vinogradništvu je orisal kot zelo zahtevno, v državi imamo tudi veliko razdrobljenost vinogradov. Dejal je, da sam vidi rezerve v ekološki pridelavi vina. "Nekaj moramo narediti tudi na tem, da pridelovalce povežemo, da jaz kot minister s svojo ekipo odpiram njihovo pot na tuje trge," je dodal.

Napovedal je tudi razvijanje podpor čebelarjem v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije, nadaljevanje boja za sledljivost in skrb za kakovost medu.

Na vprašanje, ali nova vlada, če bo začel veljati ukrep znižanega davka na dodano vrednost za nekatera osnovna živila, kot to predvideva nedavno sprejeti interventni zakon za razvoj Slovenije, načrtuje vzpostavitev dodatnih varovalk, da se ne bo znižanje davka prelilo v žepe trgovcev namesto potrošnikov, pa je odvrnil, da se mu ne zdi smotrno vnaprej predvidevati, da ta ukrep ne bo imel učinka. Ob tem je izrazil tudi željo, da bi se postopki glede izvajanja zakona čim prej nadaljevali.

Podporo Ciglerju Kralju je jasno izrazil poslanec NSi Aleksander Gungl. "Verjamem, da bo dober kmetijski minister, bodo pa mogoče malo službe trpele, ker bodo morale prestaviti v višjo prestavo, ko bodo reševale težave kmetijstva," je menil.

Danes se bo nadaljeval še drugi del predstavitev ministrskih kandidatov pred pristojnimi parlamentarnimi delovnimi telesi. DZ bo o ministrih 16. slovenske vlade predvidoma glasoval v četrtek.

Anže Logar
Novice Odbor DZ izglasoval: Logarjeva predstavitev je bila uspešna
Tadej Ostrc
Novice Ostrc uspešno prestal zaslišanje
Janez Janša
Novice Janša pojasnil, zakaj se je odločil za Matoza
Valentin Hajdinjak
Novice Hajdinjak prepričal odbor: to so njegove prednostne naloge
Anže Logar
Novice Logar: Naloga ministrstva ni podeljevati sredstva
Janez Cigler Kralj
Novice Cigler Kralj napovedal, kaj bodo njegove prednostne naloge
Janez Cigler Kralj Minister za kmetijstvo Ministrstvo za kmetijstvo zaslišanje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.