Cigler Kralj prestal zaslišanje: napoveduje "močno razbremenitev kmeta"

Kandidat za ministra za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je uspešno prestal zaslišanje pred matičnim odborom DZ. Za to, da je bila njegova predstavitev ustrezna, je glasovalo devet poslancev, šest jih je bilo proti. Med drugim napoveduje "močno razbremenitev kmeta in zdravorazumske rešitve po zgledu drugih držav".

Člani odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost so v večernih urah nadaljevali sejo, ki so jo popoldne prekinili, potem ko članom odbora v predvidenih manj kot treh urah ni uspelo postaviti vseh vprašanj kandidatu za kmetijskega ministra Ciglerju Kralju.

Ta se je med drugim odzval na očitke poslancev, da prihodnja koalicija z njegovo kandidaturo ne daje dovolj močnega mesta kmetijstvu. Kot je dejal, to ne drži, ker ima kmetijstvo pomembno mesto med sektorji, sam pa na odgovorno funkcijo ministra kandidira z vizijo. Napovedal je, da si bo postavil dobro ekipo, ker ocenjuje, da minister sam ne more narediti ničesar.

Presenečenje nad izbiro Ciglerja Kralja za kandidata za kmetijskega ministra je izrazil poslanec Svobode Tomaž Lah. Kot je dejal, so mnogi ljudje razočarani, da vsaj tega resorja ni dobila stranka SLS. Kandidat za ministra je poslancu odvrnil, da imajo razmerja s SLS urejena in da zadeve rešujejo sproti.

Zaščita živali: "Ne bomo delali revolucije"

Več poslancev so zanimale tudi konkretne spremembe, ki jih načrtuje na področju zaščite živali. Po besedah Ciglerja Kralja ne bodo "delali revolucije", bodo pa stvari, ki niso zdravorazumske, prilagodili. Glede uvedbe popolne prepovedi baterijske reje kokoši nesnic do konca leta 2028, ki jo je prinesla lani sprejeta novela zakona o zaščiti živali, pa je napovedal, da razmišlja o podaljšanju prehodnega obdobja, s čimer bi rejcem omogočili več časa za prilagoditve reje.

Na področju upravljanja zveri ne bodo sprejemali nepremišljenih ukrepov, je poudaril. "Mora pa biti jasno, kdo je najpomembnejši – to so ljudje," je dodal.

Naklonjen je uporabi geotermalne energije na področju kmetijstva. "Zagotovo bom zagovornik tega, da če nekdo želi zdravorazumsko dobro v prid prehranske samooskrbe uporabiti te danosti, ki jih imamo, da v to gremo in da ga pri tem podpremo," je napovedal.

Stanje v vinogradništvu orisal kot zahtevno

Stanje v vinogradništvu je orisal kot zelo zahtevno, v državi imamo tudi veliko razdrobljenost vinogradov. Dejal je, da sam vidi rezerve v ekološki pridelavi vina. "Nekaj moramo narediti tudi na tem, da pridelovalce povežemo, da jaz kot minister s svojo ekipo odpiram njihovo pot na tuje trge," je dodal.

Napovedal je tudi razvijanje podpor čebelarjem v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije, nadaljevanje boja za sledljivost in skrb za kakovost medu.

Na vprašanje, ali nova vlada, če bo začel veljati ukrep znižanega davka na dodano vrednost za nekatera osnovna živila, kot to predvideva nedavno sprejeti interventni zakon za razvoj Slovenije, načrtuje vzpostavitev dodatnih varovalk, da se ne bo znižanje davka prelilo v žepe trgovcev namesto potrošnikov, pa je odvrnil, da se mu ne zdi smotrno vnaprej predvidevati, da ta ukrep ne bo imel učinka. Ob tem je izrazil tudi željo, da bi se postopki glede izvajanja zakona čim prej nadaljevali.

Podporo Ciglerju Kralju je jasno izrazil poslanec NSi Aleksander Gungl. "Verjamem, da bo dober kmetijski minister, bodo pa mogoče malo službe trpele, ker bodo morale prestaviti v višjo prestavo, ko bodo reševale težave kmetijstva," je menil.

Danes se bo nadaljeval še drugi del predstavitev ministrskih kandidatov pred pristojnimi parlamentarnimi delovnimi telesi. DZ bo o ministrih 16. slovenske vlade predvidoma glasoval v četrtek.