Avtorji:
K. M., STA

Torek,
2. 6. 2026,
6.02

Osveženo pred

3 minute

Anže Logar zaslišanje Janez Janša Janez Janša Minister za gospodarstvo delo in šport

Torek, 2. 6. 2026, 6.02

3 minute

Odbor DZ izglasoval: Logarjeva predstavitev je bila uspešna

Anže Logar | Lena Grgurević iz Svobode je Logarju večkrat očitala, da laže, na kar se ni odzval. | Foto STA

Lena Grgurević iz Svobode je Logarju večkrat očitala, da laže, na kar se ni odzval.

Foto: STA

Predstavitev kandidata za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anžeta Logarja je bila ustrezna, je z devetimi glasovi za in šestimi proti sklenil pristojni odbor DZ. Logar je med drugim izpostavil potrebo po izboljšanju poslovnega okolja in podporo inovativnosti za zagotovitev razvoja države ter napovedal boljši socialni dialog.

Logar se je v svoji prestavitvi na odboru DZ za gospodarstvo, delo in šport osredotočil na zagotavljanje razvoja države, kar bo po njegovem mnenju mogoče doseči s povečanjem dodane vrednosti, za kar pa bo treba izboljšati pogoje za delovanje podjetij in spodbujati inovativnost.

Napovedal je spremembe glede dodeljevanja subvencij gospodarstvu, češ da dosedanja politika ni bila učinkovita in ni prinašala nove dodane vrednosti, tako da bi podporo usmerjal ciljno na prebojne programe. Med panogami, ki lahko po njegovem mnenju ustvarjajo visoko dodano vrednost, je navedel informacijsko-komunikacijske tehnologije, farmacijo, logistiko in turizem.

Nujne administrativna razbremenitev podjetij in davčne spremembe

Poudaril je, da so nujne administrativna razbremenitev podjetij in davčne spremembe, ker naj bi politika prejšnje vlade marsikatero podjetje pripeljala na rob. Zatrdil je, da ne bo nobenega novega davka, če ne bo prej razbremenitve na drugem področju.

Člane odbora iz vrst nekdanje koalicije je skrbelo, ker se kandidat ni opredelil do politike na področju dela, ki bo po novem združeno z resorjem gospodarstva, zato so ga spraševali med drugim glede ohranjanja delavskih pravic in socialnega dialoga, že dopoldne pa tudi o pokojninah kot pravici iz dela.

V večernem nadaljevanju seje, potem ko je dopoldne zmanjkalo časa, da bi lahko vsi člani odbora zastavili želena vprašanja, je napovedal tudi, da bo en državni sekretar oz. državna sekretarka odgovorna za področje dela. Zagotovil je, da ekonomsko-socialni svet (ESS) ostaja, "saj je to eden od institutov, ki sooblikujejo to državo".

Logar: Poslušalo se bo tako delodajalce kot delojemalce 

Na ESS se bodo vsa vprašanja, ki se bodo dotikala pravic, obravnavala, je dejal, a dodal, da ni nujno, da bo doseženo soglasje. Socialni dialog bo boljši, ker bo v okviru enega ministrstva, ki bo "platforma" zanj, in se bo poslušalo tako delodajalce kot delojemalce, je menil.

Vladimir Šega (Levica, Vesna) ga je pozval, naj posreduje glede poslanskega predloga novele zakona o delovnih razmerjih, ki bi ukinila obveznost delodajalcev, da sindikatu nakazujejo članarino članov v podjetju. Za ministra bo po Šegovem mnenju ta zakon namreč "grda packa", ker gre samo za maščevanje sindikatom in bo sprejeta – kot prva novela tega zakona od 90. let prejšnjega stoletja – popolnoma mimo socialnega dialoga.

Nasprotovanje Levice in Vesne ter tudi Svobode pa si je Logar prislužil z mnenjem, da sta pravica do odklopa in obvezno evidentiranje delovnega časa nepotrebna oziroma nesmiselna.

Sandra Gazinkovski in Lena Grgurević (obe Svoboda) pa sta se spraševali o njegovi kredibilnosti in primernosti za ministra, ker je pred volitvami zatrjeval, da ne gre ne v vlado Roberta Goloba ne v vlado Janeza Janše. Grgurević mu je večkrat očitala, da laže, na kar se Logar ni odzval.

