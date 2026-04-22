Pirc Musar na Cerju: Z majhnimi dejanji ustvarjamo velike spremembe

Pred Pomnikom miru na Cerju so danes odprli novo daljinsko pohodno pot, ki je nastala na območju, ki ga je hudo prizadel požar leta 2022. Slovesnosti se je udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je v govoru izpostavila, da lahko tudi z majhnimi dejanji ustvarjamo velike spremembe. Projekt je zanjo dokaz solidarnosti brez meja.

"Živimo v nepredvidljivih, razdrobljenih časih. Svet okoli nas se zdi razpokan, dialog pa pogosto utopljen v hrupu nestrinjanja. Zato je projekt Zeleno srce Krasa veliko več kot turistični produkt. Je primer državništva in lokalnega upravljanja," je dejala Pirc Musar.

Uradno odprtje poti Carsus Trail - Zeleno srce Krasa, daljinske krožne poti, ki je nastala po požaru na Krasu leta 2022. Foto: STA

Poudarila je, da je čezmejno sodelovanje sedmih občin Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko, Komen, Nova Gorica, Doberdob, Devin - Nabrežina in Sovodnje ob Soči zgled za vso aktualno politiko. "Dokazali ste, da meje postanejo le črte na zemljevidu, ko gre za preživetje habitatov in ohranjanje dediščine," je še dejala v slavnostnem nagovoru.

Carsus Trail oz. Zeleno srce Krasa je čezmejna krožna daljinska pot, ki je nastala na pobudo sedmih občin v Sloveniji in Italiji, na območju, kjer je med 15. in 29. julijem 2022 divjal največji gozdni požar v samostojni Sloveniji. Pri projektu so sodelovali tudi številni donatorji in prostovoljci, ki so pomagali pri obnovi požganega Krasa.

Pot je dolga 103 kilometre, razdeljenih v šest etap, in jo je mogoče v celoti prehoditi v petih do šestih dneh. Iz ptičje perspektive riše obliko srca in je "živ spomenik solidarnosti, brezmejnega partnerstva, sodelovanja in ljubezni do narave", je poudarila direktorica javnega zavoda Miren Kras Ariana Durnik.

Carsus Trail vodi mimo 18 največjih znamenitosti na tem območju, ki jih je mogoče tudi obiskati. Ob poti je postavljenih 24 tabel z izobraževalnimi vsebinami o naravni, kulturni in zgodovinski dediščini tega območja, del pa jo poteka tudi po Poti miru od Alp do Jadrana ter Alpe Adria Trail. Ob poti se je mogoče ustaviti tudi pri več kot 200 ponudnikih gostinskih storitev in nastanitev, tako da si lahko pohodniki vzamejo čas in se ustavijo, ko to sami potrebujejo.

Pri umeščanju poti so sodelovali tudi predstavniki sežanske enote Zavoda za gozdove, saj je pot tudi gozdna učna pot.

Na današnji slovesnosti so se župani sedmih občin in predstavniki Zavoda za gozdove zavezali, da bodo za pot skrbeli, in jo varovali tudi v prihodnje. Prav tako bodo še naprej nadaljevali zbiranje prostovoljnih donatorskih sredstev, ki so se v skoraj štirih letih na računu Fundacije Vrabček upanja nabrala za 385 tisoč evrov in so bila v celoti porabljena za obnovo pogorelih območij na Krasu.