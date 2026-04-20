Vodja poslancev Resnice Katja Kokot je po posvetu pri predsednici republike Nataši Pirc Musar dejala, da so se v stranki pogajali na obeh straneh, v stališčih pa so se skupaj t. i. tretjim blokom vsebinsko najbolj približali SDS. Pogajanja o tem, kdo bo prihodnji mandatar, pa po njenih besedah v poslanskih skupinah desne sredine še potekajo.

"S programskimi izhodišči smo se skupaj s trojčkom NSi, SLS, Fokus in Demokrati najbolj približali stranki SDS," je povedala Kokot.

"Pogajanja so v teku," čeprav nekateri to zanikajo

Predsednik SDS Janez Janša in tudi drugi prvaki strank desne sredine so sicer v zadnjih dneh večkrat zatrjevali, da pogajanja ne potekajo. A so, kot je dejala Kokot, pogajanja v teku. "Seveda potekajo pogovori v državotvorni drži. Poudarila je, da si vsi želijo, da vlada čim prej nastopi s svojim mandatom, da čim prej začnemo izpolnjevati zaveze iz našega programa."

Mandatar še ni znan, kadrovske delitve "še niso na mizi"

Kadrovske razdelitve po njenih besedah "še ni na mizi", tudi o mandatarju se še niso dogovorili. O možnosti, da bi Resnica za mandatarja podprla tudi predsednika NSi Jerneja Vrtovca, je povedala, da je tudi to "ena izmed zanimivih možnosti".

Enotnost pri podpori Janši – ob tem pa notranji šumi na družbenih omrežjih

V stranki bodo "naredili vse", da do predčasnih volitev ne pride, pravi. Zatrdila je, da je poslanska skupina "popolnoma enotna" glede podpore Janši. "V nobeni demokratični družbi pa ne pričakujemo stoodstotnega soglasja pri nobeni temi, še pri niti najmanjšem vprašanju ne," je dejala.

Ob tem Kokot ni želela komentirati zapisa na Facebooku, ki ga je na predsednika stranke Zorana Stevanovića in prvaka SDS Janšo naslovila vidna članica Resnice Sabina Senčar. V njem je Stevanovića opozorila, da njegovi volivci niso neumni in da jim je treba ponuditi kaj več kot položaj predsednika DZ.

Sabina Senčar je na Stevanovića in na prvaka SDS Janeza Janšo naslovila zapis na Facebooku, v katerem je navedla, da sta začrtala pot, ki jo bo vlada nadaljevala v naslednjem mandatu. Foto: STA

Po spletu je zaokrožil tudi zapis domnevnega člana Resnice, ki naj bi stranko zapuščal zaradi sodelovanja z Janšo. Kokot pravi, da je preverila ime in priimek ter da ta človek ne obstaja. "Takih lažnih informacij je polno," je dejala.

Kaj sledi

Predsednica republike Nataša Pirc Musar se danes posvetuje z vodji poslanskih skupin o kandidatu za predsednika vlade. Ustanovna seja DZ je nakazala možnost za oblikovanje vlade Janeza Janše, a ni jasno, ali bo uspešen že današnji prvi krog posvetovanj. Janša je zatrdil, da SDS ne sestavlja vlade, aktualni premier Robert Golob pa ocenjuje, da se Svoboda seli v opozicijo.