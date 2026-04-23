Znani proizvajalec čokolade bo prvič v 110-letni zgodovini odpuščal

Nemški proizvajalec čokolad Ritter Sport, znanih po kvadratnih oblikah, prvič v 110-letni zgodovini podjetja načrtuje večja odpuščanja. Po slabšem lanskem poslovanju in naraščajočih stroških nameravajo ukiniti približno desetino delovnih mest.

Odpuščanja bodo prizadela predvsem zaposlene na sedežu podjetja v bližini Stuttgarta, je poročala nemška tiskovna agencija DPA.

Naraščajoči stroški surovin, energije in embalaže močno bremenijo poslovanje podjetja, ki se obenem spopada s padajočim povpraševanjem po njihovih izdelkih.

Po besedah tiskovnega predstavnika podjetja je na sedežu podjetja zaposlenih približno tisoč ljudi, vključno z nekaj več kot 600 v administraciji. V skladu z načrti naj bi ukinili približno 70 delovnih mest v administraciji, navaja DPA.

Kljub povečanju prodaje je Ritter Sport lani zdrsnil v rdeče številke, dobiček pa je bil precej nižji od pričakovanj. Prihodki so sicer zrasli za 17,7 odstotka na 712 milijonov evrov, a kot so sporočili iz podjetja, rast ni bila dovolj velika, da bi izničila "ogromno zvišanje stroškov po celotni verigi".

Ritter Sport po vsem svetu zaposluje približno 1.900 ljudi.