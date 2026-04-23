Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
P. P., STA

Četrtek,
23. 4. 2026,
13.13

Osveženo pred

1 ura, 14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,78

Natisni članek

Natisni članek
Ritter Sport Milka čokolada

Četrtek, 23. 4. 2026, 13.13

1 ura, 14 minut

Znani proizvajalec čokolade bo prvič v 110-letni zgodovini odpuščal

Avtorji:
P. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,78
čokolada, sladkarije | Ritter Sport po vsem svetu zaposluje približno 1.900 ljudi. | Foto Ana Kovač

Ritter Sport po vsem svetu zaposluje približno 1.900 ljudi.

Foto: Ana Kovač

Nemški proizvajalec čokolad Ritter Sport, znanih po kvadratnih oblikah, prvič v 110-letni zgodovini podjetja načrtuje večja odpuščanja. Po slabšem lanskem poslovanju in naraščajočih stroških nameravajo ukiniti približno desetino delovnih mest.

Odpuščanja bodo prizadela predvsem zaposlene na sedežu podjetja v bližini Stuttgarta, je poročala nemška tiskovna agencija DPA.

Naraščajoči stroški surovin, energije in embalaže močno bremenijo poslovanje podjetja, ki se obenem spopada s padajočim povpraševanjem po njihovih izdelkih.

Po besedah tiskovnega predstavnika podjetja je na sedežu podjetja zaposlenih približno tisoč ljudi, vključno z nekaj več kot 600 v administraciji. V skladu z načrti naj bi ukinili približno 70 delovnih mest v administraciji, navaja DPA.

Kljub povečanju prodaje je Ritter Sport lani zdrsnil v rdeče številke, dobiček pa je bil precej nižji od pričakovanj. Prihodki so sicer zrasli za 17,7 odstotka na 712 milijonov evrov, a kot so sporočili iz podjetja, rast ni bila dovolj velika, da bi izničila "ogromno zvišanje stroškov po celotni verigi".

Ritter Sport po vsem svetu zaposluje približno 1.900 ljudi.

Ritter Sport Milka čokolada
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.