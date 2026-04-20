Te poti v slovenskih gorah potrebujejo pomoč – katera bo po izboru planincev obnovljena?

Gore nas vedno znova vabijo – na svež zrak, razglede in občutek svobode, ki ga težko najdemo drugje. Ljubezen do gora nam je nemalokrat položena v zibko. A ko stopimo na planinsko pot, običajno ne razmišljamo o tem, koliko dela je vloženega v to, da je ta pot sploh prehodna, označena in predvsem varna.

Zaradi vse pogostejših vremenskih ujm, erozije, podorov in obrabe jih je treba nenehno obnavljati. Nekatere med njimi so danes celo zaprte, druge pa zahtevajo nujna popravila, preden bodo znova varne za obiskovalce.

Prav tu pa lahko svojo vlogo odigramo tudi planinci.

Fotogalerija 1 / 12 / 12

Katera pot bo letos dobila novo priložnost? Akcija Naj planinska pot, ki jo že deveto leto zapored pripravljata Zavarovalnica Triglav in Planinska zveza Slovenije, ljubitelje gora letos znova vabi k sodelovanju. Do 7. junija 2026 lahko glasujemo za eno izmed petih izbranih poti, ki potrebujejo obnovo. Sredstva za obnovo zmagovalke bo zagotovila Zavarovalnica Triglav, obnovo pa bodo s tehnično ali interventno skupino PZS izvedli markacisti.

Med letošnjimi finalistkami so poti, ki jih marsikdo že pozna ali pa jih še želi odkriti:

Bovec–Rombon–Kluže (Julijske Alpe) Bovec–Rombon–Kluže (Julijske Alpe) Foto: Igor Mlakar

Razgledna in zgodovinsko zaznamovana planinska pot v Julijskih Alpah, ki nad Bovcem razkriva izjemne poglede na okoliške vrhove. Zaradi močne erozije so nekateri odseki vse bolj zahtevni in izpostavljeni, zato pot potrebuje nova jeklena varovala in boljšo označitev, da bo obisk znova varnejši.

Zadnja Trenta–Bavški Grintavec (Julijske Alpe) Zadnja Trenta-Bavški Grintavec (Julijske Alpe) Foto: Hasan Felić Divja in prvinska planinska pot v osrčju Julijskih Alp, ki vodi skozi odmaknjen gorski svet. Trenutno je zaradi podora zaprta, njena obnova pa bo zahtevala temeljito sanacijo in zamenjavo varoval, da bo ponovno dostopna planincem, ki iščejo zahtevnejše in manj obljudene poti.

Z Jezerskega čez Rudijevo vertikalo na Veliko Koroško Babo (Kamniško-Savinjske Alpe) Rudijeva vertikala Foto: Primož Černilec Ena najzahtevnejših planinskih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah, namenjena izkušenim planincem. Zaradi dotrajanih jeklenih varoval je trenutno zaprta, obnova pa bo ključna, da bo ta tehnično zahteven vzpon znova varen za vse, ki jih privlačijo strme stene in izzivi visokogorja.

Logarska dolina–Krofička (Kamniško-Savinjske Alpe) Foto: Lovro Vršnik Priljubljena planinska pot, ki iz slikovite Logarske doline vodi proti razglednim vrhovom Kamniško-Savinjskih Alp. Zaradi kombinacije lažjih in zahtevnejših odsekov jo obiskujejo različni planinci, zato so nujni posegi za zaščito pred erozijo, obnova varoval in izboljšanje označitev.

Suhadolnik–Kokrško sedlo (Kamniško-Savinjske Alpe) Suhadolnik–Kokrško sedlo (Kamniško-Savinjske Alpe) Foto: Alojz Pirnat Planinska pot, ki jo je neurje s podorom močno poškodovalo in je trenutno neprehodna, oziroma zaprta. Njena obnova bo zahtevna - verjetno jo bo potrebno izvesti v dveh delih.

Vsaka od njih nosi svoj značaj – in svojo zgodbo, ki čaka na nadaljevanje.

Foto: Marko Petek

Poti, po katerih se vračamo, potrebujejo več kot le naše korake

V Sloveniji je več kot deset tisoč kilometrov planinskih poti, za katere skrbi okoli tisoč prostovoljnih markacistov.

To so ljudje, ki v svojem prostem času, pogosto daleč od oči večine, skrbijo, da lahko mi brez skrbi stopamo proti vrhovom. Obnavljajo poškodovane odseke, nameščajo varovala, urejajo poti in poskrbijo, da se na razpotjih ne izgubimo.

Njihovo delo redko opazimo – a brez njega bi marsikateri vzpon ostal le želja. Z večjim obiskom gora in vse pogostejšimi vremenskimi spremembami postaja njihova vloga še pomembnejša. Poti, po katerih hodimo zaradi miru in lepote, namreč zahtevajo vedno več nege. Glasovanje za naj planinsko pot je zato več kot le izbira najljubše poti - je tudi način, kako podpreti ljudi, ki skrbijo za našo varnost v gorskem svetu.

V obnovi deveta planinska pot

Od začetka akcije leta 2018 je bilo obnovljenih že osem planinskih poti, deveta pa bo dokončana še pred letošnjo sezono.

To pomeni, da so številne poti danes znova varnejše, bolj dostopne in prijaznejše za vse obiskovalce, od izkušenih planincev do tistih, ki se v gore podajajo le občasno. A še pomembneje: vsaka obnovljena pot je dokaz, da lahko z majhnimi koraki dosežemo velike spremembe.

Foto: Marko Petek

Več kot projekt: skrb za varnost v gorah

Zavarovalnica Triglav s to pobudo že vrsto let aktivno prispeva k varnejšemu obisku gora. Poleg obnove poti podpira tudi druge preventivne ukrepe: od izboljšanja požarne varnosti planinskih koč do ozaveščanja o odgovornem ravnanju v gorah.

"S svojimi prizadevanji, med katerimi je tudi akcija Naj planinska pot, želimo prispevati k prijetnemu in varnemu obisku gora. Podpiramo predano delo markacistov in drugih, ki skrbijo za varnost v gorskem svetu, hkrati pa z različnimi aktivnostmi krepimo ozaveščenost planincev in jih spodbujamo k odgovornemu ravnanju," pojasnjuje Sara Vehovec, direktorica službe za upravljanje družbene odgovornosti in dogodkov.

Gre za dolgoročno zavezo ohranjati gore takšne, da jih lahko doživljamo brezskrbno, a z odgovornostjo.

Foto: Primož Černilec

"Vse več ljudi išče sprostitev in izzive na planinskih poteh. S tem pa je za markaciste dodatna potreba po rednem vzdrževanju planinskih poti. Žal nam pogoste vremenske ujme pri tem ne pomagajo, intenzivnejša je erozija, pogostejše so poškodbe tehničnih varoval. V letošnjem letu imamo v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav možnost obnoviti eno izmed planinskih poti, ki nam omogočajo obiskovanje visokogorja in naj obiskovalci pomagajo izbrati, katere se lotimo najprej," izpostavlja generalni sekretar Planinske zveze Slovenije Damjan Omerzu.