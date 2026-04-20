Kenijski tekač John Korir je na 130. bostonskem maratonu ubranil lansko zmago, s časom 2:01:52 je za dobro minuto izboljšal 15 let star rekord ter ob glavni denarni nagradi 150.000 dolarjev prejel še bonus za rekord v višini 50.000 dolarjev.

Devetindvajsetletni John Korir je izkoristil veter v hrbet in prepričljivo dobil najstarejši maraton na svetu. Za minuto in 10 sekund je izboljšal dosežek rojaka Geoffreyja Mutaija iz 2011.

Drugouvrščenega Alphonca Felixa Simbuja iz Tanzanije je prehitel za skoraj minuto, tretje mesto pa je zasedel njegov rojak Benson Kipruto.

Tudi pri ženskah je slavila Kenijka in lanska zmagovalka. Sharon Lokedi je tekla 2:18:51 in za dobre pol minute ugnala rojakinjo Loice Chemnung. Tretja je bila še ena Kenijka Mary Ngugi-Cooper.

