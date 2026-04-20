Sharon Lokedi John Korir bostonski maraton

Bostonski maraton

Korir ubranil naslov, postavil rekord in zapustil Boston s 170.000 evri

John Korir je izboljšal 15 let star rekord bostonskega maratona. | Foto Reuters

Kenijski tekač John Korir je na 130. bostonskem maratonu ubranil lansko zmago, s časom 2:01:52 je za dobro minuto izboljšal 15 let star rekord ter ob glavni denarni nagradi 150.000 dolarjev prejel še bonus za rekord v višini 50.000 dolarjev.

Devetindvajsetletni John Korir je izkoristil veter v hrbet in prepričljivo dobil najstarejši maraton na svetu. Za minuto in 10 sekund je izboljšal dosežek rojaka Geoffreyja Mutaija iz 2011.

Drugouvrščenega Alphonca Felixa Simbuja iz Tanzanije je prehitel za skoraj minuto, tretje mesto pa je zasedel njegov rojak Benson Kipruto.

Tudi pri ženskah je slavila Kenijka in lanska zmagovalka. Sharon Lokedi je tekla 2:18:51 in za dobre pol minute ugnala rojakinjo Loice Chemnung. Tretja je bila še ena Kenijka Mary Ngugi-Cooper.

Preberite še:

Maraton treh src Radenci 2015
Sportal Praznik v Radencih, organizatorji 44. maratona treh src držijo pesti za rekord
Albert Korir, maraton
Sportal Od leta 2030 samostojno svetovno prvenstvo v maratonu
Albert Korir
Sportal Albertu Korirju petletna prepoved zaradi dopinga
Fotyen Tesfay
Sportal Etiopijka Fotjen Tesfaj dosegla drugi najhitrejši maratonski čas v zgodovini
Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.