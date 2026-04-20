Na kolegiju predsednika DZ so pripravili predlog o ustanovitvi treh začasnih delovnih teles DZ, pri določitvi poslanskih skupin, ki jim pripadajo mesta predsednikov in podpredsednikov teh teles, pa se je zapletlo, saj se v Svobodi, SD ter Levici in Vesni niso strinjali z razrezom. So se pa dogovorili za izredni seji DZ, ki bosta v torek in petek.

Na prvi seji kolegija predsednika DZ Zorana Stevanovića so se najprej lotili priprave predloga odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles DZ. Soglasni so bili pri predlogu za ustanovitev odbora za zadeve EU, odbora za zunanjo politiko in skupnega odbora.

Zapletlo pa se je pri predlogu sklepa o določitvi poslanskih skupin, ki jim pripadajo mesta predsednikov in podpredsednikov teh delovnih teles DZ. Po prvotnem predlogu bi SDS prevzela vodenje skupnega odbora in odbora za zunanjo politiko, Svoboda pa vodenje odbora za zadeve EU, a se v poslanskih skupinah Svoboda, SD ter Levica in Vesna s takšnim razrezom niso strinjali, saj da ne sledi razmerju med parlamentarnimi strankami glede na volilni izid.

Medtem ko je večina na glasovanju podprla predloga, da SDS prevzame vodenje omenjenih dveh odborov, predlog, da vodenje odbora za zadeve EU pripade Svobodi, ni prejel zadostne podpore, podprli ga niso niti v Svobodi. Kot je pojasnila namestnica vodje poslanske skupine Svoboda Nataša Avšič Bogovič, generalno problematizirajo razrez začasnih odborov. Mesto predsednika tega odbora bi tako, kot je podprla večina na kolegiju, pripadlo NSi.

Kolegij je nato odločil še, da bi mesto podpredsednika skupnega odbora pripadlo Svobodi. V poslanskih skupinah Svoboda, SD ter Levica in Vesna so nadaljevanje te točke obstruirali, predstavniki navzočih poslanskih skupin pa so nato oblikovali še predloge za druga podpredsedniška mesta – v odboru za zunanjo politiko bi podpredsedniški mesti pripadli Resni.ci ter NSi, SLS in Fokus, v odboru za zadeve EU pa Demokratom ter NSi, SLS in Fokus.

Stevanović je ob tem pojasnil, da gre za začasne odbore in da "bo še vse upoštevano, kar zadeva volilni rezultat".

Stevanović imenovanje sekretarja DZ umaknil z dnevnega reda

Predlog odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles DZ ter predlog sklepa o imenovanju predsednikov in podpredsednikov delovnih teles DZ bo DZ obravnaval na torkovi izredni seji, o kateri se je kolegij dogovoril danes. Seja se bo začela ob 11. uri, na njej pa bodo glede na predlog dnevnega reda volili tudi podpredsednike DZ. Po prvotnem predlogu bi na seji obravnavali tudi predlog sklepa o imenovanju generalnega sekretarja DZ, a je Stevanović danes to točko z dnevnega reda umaknil.

Kolegij se je danes prav tako dogovoril o izredni seji DZ, ki bo v petek. Na njej bodo obravnavali predlog sprememb zakona o vladi, za katerega je kolegij danes določil obravnavo po skrajšanem postopku. Na dnevni red petkove izredne seje, ki se bo začela ob 11. uri, pa so danes uvrstili tudi prvo obravnavo predloga zakona o ukrepih pri dolgotrajni oskrbi in začasni podpori izvajalcem institucionalnega varstva.