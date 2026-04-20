Volkovi na drugi tekmi v Denverju brez prvega zvezdnika?

V košarkarski ligi NBA bodo ponoči odigrane tri tekme prvega kroga končnice. Denver Nuggets Nikole Jokića in Jamala Murrayja bodo poskušali v seriji z Minnesoto doseči še drugo zmago, iz vrst moštva Timberwolves pa je prišla skrb zbujajoča, bolj verjetno pa malce zavajajoča vest, da utegne pomemben obračun izpustiti prvi zvezdnik ekipe Anthony Edwards. Cleveland bo poskušal vodstvo povišati proti Torontu, NY Knicks pa proti Atlanti.

Anthony Edwards se je pred drugo tekmo četrtfinalne serije zahodne konference znašel na seznamu vprašljivih za spopad z Denverjem. Zvezdnik Minnesote je imel ob koncu rednega dela sezone težave s kolenom in je po 15. marcu odigral le štiri tekme, zadnjo v soboto, ko je za Timberwolves ob porazu proti Nuggetsom s 105:115 dosegel 22 točk, tem pa dodal še devet skokov in sedem asistenc v 38 minutah igre.

Morebitna odsotnost prvega zvezdnika bi bila izjemno slaba novica za Minnesoto, ki si želi serijo z Nuggetsi še pred vrnitvijo na domače igrišče izenačiti na 1:1 v zmagah. A le malokdo verjame, da si bodo Timberwolves na tako pomembni tekmi privoščili kaj takšnega, bolj ali manj vsi pričakujejo, da bo Edwards, četudi so se mu ponovile težave s kolenom, stisnil zobe in zaigral.

Tudi z Edwardsom bodo imeli Volkovi izjemno težko delo proti ekipi, v kateri blesti naveza Nikola Jokić – Jamal Murray. Srbski center je bil nedavno ob Shaiu Gilgeousu Alexandru in Victorju Wembanyami potrjen za kandidata za nagrado najkoristnejšega igralca (MVP) rednega dela sezone, na prvi tekmi končnice pa je svoji ekipi do zmage pomagal s trojnim dvojčkom (25 točk, 13 skokov in 11 asistenc). Murray je bil s 30 točkami prvi strelec ekipe, imel je še pet skokov in sedem asistenc.

Jokić in Murray sta odigrala osmo tekmo končnice, na kateri sta oba dosegla vsaj 25 točk in jim dodala po pet skokov in asistenc, s tem pa je udarni dvojec Denverja postal prvi po legendarnem paru šampionskega Chicaga iz 90. let prejšnjega stoletja Michael Jordan – Scottie Pippen s takšno statistiko.

New York Knicks bodo v dvorani Madison Square Garden poskušali povišati vodstvo v seriji z Atlanta Hawksi, Cleveland Cavaliersi pa bodo drugo zmago lovili proti Torontu.

Los Angeles Lakers, ki so se na prvi tekmi s Houstonom odlično znašli tudi brez poškodovanih asov Luke Dončića in Austina Reavesa in Rakete premagali s 107:98, bodo drugo tekmo končnice igrali v sredo zjutraj po slovenskem času (4.30).

Liga NBA, končnica, 20. april

Pari končnice: Zahod:

Oklahoma City Thunder (1) – Phoenix Suns (8) /1:0/

Los Angeles Lakers (4) – Houston Rockets (5) /1:0/

Denver Nuggets (3) – Minnesota Timberwolves (6) /1:0/

San Antonio Spurs (2) – Portland Trail Blazers (7) /1:0/ Vzhod:

Detroit Pistons (1) – Orlando Magic (8) /0:1/

Cleveland Cavaliers (4) – Toronto Raptors (5) /1:0/

New York Knicks (3) – Atlanta Hawks (6) /1:0/

Boston Celtics (2) – Philadelphia 76ers (7) /1:0/ // izid v zmagah; igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1

