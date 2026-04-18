A. T. K.

18. 4. 2026,
8.27

Luka Dončić se je po zdravljenju v Evropi z očetom vrnil v Los Angeles tik pred začetkom končnice

Luka Dončić | Luka Dončić se je vrnil v ZDA, a še ni nared za prvo tekmo končnice. | Foto Guliverimage

Luka Dončić se je vrnil v ZDA, a še ni nared za prvo tekmo končnice.

Zvezdnik ekipe Los Angeles Lakers Luka Dončić se je po rehabilitaciji poškodbe zadnje stegenske mišice v Španiji in krajšem obisku Slovenije z očetom Sašo Dončićem okoli 3. ure po slovenskem času vrnil v ZDA, kjer se danes začenja končnica lige NBA. Jezernike prva tekma proti Houston Rocketsom čaka v noči na nedeljo, že zdaj pa je jasno, da bo slovenski as, ki očitno še ni povsem nared za napore na najvišji ravni, uvodno tekmo izpustil.

Po najnovejših informacijah novinarja Michaela Duarteja je Luka Dončić za zdaj zaključil zdravljenje z matičnimi celicami v Evropi in se po dveh tednih (v tem času je obiskal tudi Slovenijo) pridružil ekipi v Los Angelesu. "Po virih je Luka Dončić prispel v Los Angeles pred nekaj več kot eno uro," je zapisal na omrežju X. "Lakersi so njega in Austina Reavesa že uvrstili med odsotne za prvo tekmo v soboto proti Rocketsom."

Lakersi bodo tako končnico, kjer jih čaka izjemno težka naloga, odprli brez svojih dveh najboljših strelcev. Rakete premorejo globoko in talentirano zasedbo, v kateri izstopajo Kevin Durant, Amen Thompson in Alperen Şengün, zato bo manevrskega prostora za napake zelo malo.

Kljub zahtevnemu izhodišču upanje za Jezernike ostaja. Zaradi dobrega zdravstvenega stanja LeBrona Jamesa imajo še vedno vodjo, ki lahko ekipi pomaga podaljšati serijo, dokler ekipa ne bo popolna. Pod njegovim vodstvom in taktirko trenerja JJ Redicka se Lakersi pripravljajo na to, da upočasnijo igro pod obročem in omejijo največjo napadalno grožnjo nasprotnikov, Duranta.

