Jezerniki so v končnico vstopili brez najbolj učinkovitega dvojca v ligi NBA (Luka Dončić in Austin Reaves), a vseeno našli rešitev, kako razorožiti Houston (107:98). Poškodovani slovenski virtuoz je lahko v tem, kar je spremljal na parketu, užival. Med srečanjem ni skrival dobre volje, pa tudi želje, kako bi se rad čimprej pridružil soigralcem. Posnetek, ko ga je Reavesov komentar med tekmo spravil v smeh, je zaokrožil na socialnih omrežjih v drugačni šaljivi podobi. Ustvarjalci so ga namreč povezali s ''Kiss cam'', priljubljeno kamero, ki na športnih spektaklih rada išče in izpostavlja zaljubljence. Dobre volje in heca tako po uvodu končnice pri Jezernikih zagotovo ne manjka.

Če je bilo pred srečanjem med privrženci Lakersov čutiti zaskrbljenost, saj so mnogi ob odsotnosti najbolj učinkovitega dvojca v ligi NBA, Luka Dončić in Austin Reaves sta v povprečju skupaj dosegala skoraj 57 točk na tekmo, pričakovali polom in mučenje Jezernikov.

Najboljša strelca Jezernikov v tej sezoni morata začetek končnici spremljati zgolj s klopi:

— 𝐏𝐮𝐫𝐩𝑮𝒐𝒍𝒅 🏆 (@PurpGoldLakers) April 19, 2026

Bojazen, da bi lahko Houston izkoristil daljšo klop, pa se ni uresničila. Morda bi bilo drugače, če se pred nekaj dnevi na treningu ne bi poškodoval Kevin Durant. Rakete so bile brez izkušenega zvezdnika nebogljene. Trener Lakersov JJ Redick jih je znal razorožiti, v napadu so ob skromnem metu, čeprav so iz igre vrgel kar 27 metov več od Lakersov, dosegli manj kot sto točk ter krepko zaostali za povprečjem v rednem delu sezone. Dončić in Reaves sta se lahko tako zabavala na klopi, Lakersi pa so veliko lažje kot je bilo pričakovati vpisali prvo zmago v seriji.

Kdaj se bosta vrnila na parket?

Vodilni strelski dvojec Jezernikov ne more pomagati soigralcem vse od ponesrečenega gostovanja v Oklahoma Cityju, sodeč po zadnjih informacijah, čeprav se na drugi strani velike luže omenja tudi nekaj bolj optimističnih govoric, pa bi se lahko vrnil v pogon šele v začetku maja. O tem, kako Dončić, veliki zaljubljenec v košarkarsko igro, gori od želje, da bi se pridružil soigralcem, dokazujejo tudi prizore pred srečanjem, ko je skušal na vsak način dobiti žogo in jo začutiti v rokah.

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 19, 2026

Dobre volje pa ni manjkalo tudi med srečanjem. Z Reavesom ga veže veliko prijateljstvo. V javnosti se rada o tem šalita in zbadata na vse mogoče načine. Ko se je tako Dončić med drugo četrtino zasmejal na eno izmed opazk Američana, to se je dogajalo pri vodstvu s 38:31, ravno po trojki Jarreda Vanderbilta, je posnetek, predvajan tudi v televizijskem prenosu, zaokrožil po spletu.

— Luka Updates (@LukaUpdates) April 19, 2026

Kaj kmalu pa je zaživel v novi šaljivi podobi, saj ga je nekdo izmed košarkarskih navdušencev opremil še z ogrodjem, tako značilnim za Kiss Cam.

— Paso Zero (@paso_zero) April 19, 2026

Tako je nasmejana Dončića in Reavesa ujela šaljiva prirejena kamera zaljubljencev ter po socialnih omrežjih širila dobro voljo, ki je po zmagi nad Houstonom ni manjkalo v taboru Jezernikom. Lakersi bodo drugo zmago lovili v noči na sredo. Če jim bo uspelo, bodo povedli v končnici lige NBA prvič z 2:0 po velikem finalu leta 2020, ko jim je to uspelo proti Dragićevemu Miamiju. Takrat so šli Jezerniki do konca, to je tudi edini naslov, ki ga je z njimi osvojil LeBron James.