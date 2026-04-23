Luka Dončić je znova izkoristil priložnost, da razveseli svoje oboževalce, tokrat je v dobro voljo spravil 95-letnika.

Na družbenih omrežjih je zaokrožil videoposnetek starejšega navijača, ki ga je ob rojstnem dnevu razveselil zvezdnik Los Angeles Lakers Luka Dončić.

Eden od pristašev kalifornijske ekipe je želel podariti dres svojemu dedku, velikemu oboževalcu Dončića. Ko mu je pisal na družbenih omrežjih, je dobil odličen odziv. "Živjo, Nick, Luka bi z veseljem poslal podpisan dres za tvojega dedka. Kako mu je ime in kakšen je njegov naslov? Zelo prijazno od vas," je pisalo v odgovoru Lukove ekipe.

Ta je stala za besedami in 95-letniku ob rojstnem dnevu poslala podpisan Lukov dres. "Zate je. In to podpisan. Moraš ga obleči," v videu pravi vnuk, slavljenec pa ne skriva veselja ob sijajnem darilu.

Luka sent this fan a signed jersey for his 95th birthday 💛



Dončić je še vedno v razi rehabilitacije po poškodbi stegenske mišice, njegovo moštvo pa v prvem krogu končnice lige NBA proti Houston Rockets vodi z 2:0 v zmagah. Ekipi v seriji igrata na štiri zmage.