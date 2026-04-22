Nasmejani James le zmajal z glavo, Redick spregovoril o razočaranju

Košarkarji Los Angeles Lakersov so v zgodnjem sredinem jutru dosegli še drugo zaporedno zmago proti Houston Rockets v prvem krogu končnice (101:94). JJ Redick je bil po zmagi zadovoljen, izpostavil je LeBrona Jamesa, ki je med drugim navdušil z norim zabijanjem, Marcusa Smarta in obrambo, že pred srečanjem pa je spregovoril tudi o tem, da Luka Dončić ni bil uvrščen med finaliste za nagrado MVP.

Čeprav je pri Houston Rocketsih na drugem srečanju za razliko od prvega na parket stopil prvi zvezdnik Kevin Durant, so Los Angeles Lakersi tudi na drugi tekmi v Crypto.com Areni našli recept in dosegli drugo zlata vredno zmago v boju za konferenčni finale. Vloga prvega strelca je vnovič pripadla LeBronu Jamesu, ki je srečanje končal pri 28 točkah, osmih skokih in sedmih asistencah.

"Izpolnili smo načrt tako v obrambi kot v napadu. Vsaka tekma proti tem fantom je pravi boj, so zelo fizična ekipa, so zelo atletski in dobro vodeni," je po koncu dejal James, ki je pri 41 letih navdušil z atraktivnim "windmill" zabijanjem nazaj (zabijanje, ko igralec z obema rokama ali eno roko zamahne z žogo navzdol, nazaj in nato naprej v krožnem gibanju, kar spominja na vrtenje vetrnice), v komentarju dogajanja pa le z nasmehom zmajal z glavo. "Niti ne vem, kaj je bilo to. Nekam se moram usesti," se je smejalo Jamesu.

Lakersi so dobili tudi drugo tekmo proti Houstonu.

"Smart je imel ubijalsko tekmo"

Zadovoljen je bil tudi trener JJ Redick. "Nikakor se ne smemo sprostiti. Naši fantje so po prvi tekmi vedeli, kaj pričakovati, in na parketu so vsaj izenačili željo in energijo gostov, ki so se odločno podali v boj za zmago. Odločijo malenkosti, kar nam je danes uspelo. Ta ekipa nikoli ne odneha," je dejal Redick. Ta je poleg Jamesa izpostavil tudi Marcusa Smarta. "Imel je ubijalsko tekmo. Opravil je odlično delo v obrambni, zadeval je, res je neverjeten igralec," je Smarta, ki je dosegel 25 točk, pohvalil Redick.

Spregovoril je tudi o Durantu, ki je bil s 23 točkami prvi strelec Houstona. "Braniti ga moraš z ekipno obrambo, celotna ekipa mora vlagati v to. In to smo danes storili, sploh v drugem polčasu," je dejal Redick. Durant je v prvih dveh četrtinah dosegel 20 točk, v drugi je 37-letni košarkar dosegel le še tri, izgubil je pet žog, skupno kar devet. "Zdaj se šele začenja. Kevin je takšen košarkar, ki lahko preobrne potek serije. Moramo ohranjati odlično obrambo in našo aktivnost," je dejal Redick.

Luka Dončić je bil zadovoljen s predstavo soigralcev.

Pred srečanjem o finalistih MVP

Že pred srečanjem pa je trener Lakersov izčrpno spregovoril tudi o odločitvi in razglasitvi treh finalistov za nagrado MVP rednega dela, med katere ni bil uvrščen Luka Dončić. Na vprašanje, kaj meni o tej odločitvi, je Redick odgovoril: "Razočaran sem. Mislim, da bi si zaslužil biti tam, zagotovo pa so imeli vsi trije, ki so na koncu postali finalisti, odlične sezone. Veliko tega je žal povezano z zagonom v medijih. Ekipa je na koncu morda končala pod pričakovanji, pa čeprav jih sami pred začetkom sezone sploh nismo imeli. Ampak očitno smo nekaj mesecev igrali slabše, čeprav je on v enem od teh mesecev dobil nagrado za igralca meseca. Ta medijski zagon se preprosto nikoli ni zares ustvaril," je dejal Redick.

Ta je nato spregovoril o pričakovanjih, če si član ekipe LA Lakers. "Mislim, da je to fascinanten del Los Angeles Lakersov. Verjetno je še nekaj drugih franšiz, ki spadajo v to kategorijo. Ves čas živiš v nekem popolnem sivem območju, kjer so notranja pričakovanja in pričakovanja navijačev eno, pričakovanja medijev pa lahko povsem nekaj drugega. Tri leta sem delal na televiziji. Vem, da je za producente oddaj pomembno, da govorijo o Lakersih – in ne vedno na pozitiven način. To je pač del celotne izkušnje. Biti na drugi strani mi je dalo dober vpogled v to," je dodal Redick.

Lakersi so z zmago naredili pol poti do konferenčnega polfinala, dobili so obe domači tekmi, zdaj pa se bo serija preselila v Houston, kjer bo v noči na soboto (2.00) na sporedu tretje srečanje.

