Lakersi slavijo Jamesa, Dončić ob parketu užival in ploskal

Los Angeles Lakers so brez Luke Dončića na parketu, a z njegovim aktivnim spodbujanjem ob igrišču, še drugič zmagali v končnici proti ekipi Houston Rockets – Dončić bo morda izpustil celotno serijo z Raketami . Prvi obraz večera je bil znova neverjetni LeBron James, ki je pri 41 letih pripravil novo vrhunsko predstavo in Lakerse popeljal do tesne zmage. Dosegel je 28 točk ter dodal osem skokov in sedem asistenc, veliko pa sta prispevala še Marcus Smart in junak prve tekme Luke Kennard. Serija se zdaj seli v Houston. Victor Wembanyama je grdo padel , njegovi San Antonio Spursi pa so brez njega zapravili veliko prednost.

Los Angels Lakers : Houston Rockets 101:94 (33:26, 54:51, 75:68) - Lakers vodijo z 2:0 v zmagah James 28, 8 sk., 7 as., Smart 25, 7 as., Kennard 23; Durant 23, 9 izg. žog, Sengun 20, 10 sk., Smith jr. 18

Za razliko od prve tekme so v taboru Houston Rockets z velikim veseljem pozdravili vrnitev Kevina Duranta, ki je uvodni obračun izpustil zaradi udarca v koleno. Nemudoma je začel povzročati težave košarkarjem Los Angeles Lakersov in v prvi četrtini dosegel 11 točk.

Marcus Smart je v prvi četrtini dosegel kar 12 točk. Foto: Guliverimage

Razpoloženega posameznika so imeli v uvodu tudi Lakersi, pri katerih je z 12 točkami izstopal Marcus Smart. Zadel je tri trojke iz štirih poskusov in bil najbolj razigran pri domačih, sedem točk pa je dodal še junak prve tekme Luke Kennard.

Lakersi leteli v drugi četrtini ...

Sprva smo spremljali izenačeno prvo četrtino, v kateri so gostje pri 16:12 povedli za štiri točke, nato pa je sledil popoln zasuk domačih. Lakersi so konec prve in začetek druge četrtine dobili z delnim izidom 15:0 ter pobegnili na 39:26, ob tem pa je izstopal izjemni LeBron James z dvema zaporednima trojkama.

LEBRON JAMES REVERSE DUNK



NO WAY. 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/QI4zzF85dW — Hoop Central (@TheHoopCentral) April 22, 2026

Tako kot na prvi tekmi so bili Jezerniki tudi v prvem polčasu drugega obračuna zelo natančni pri metu za tri točke, kar je goste spravljalo v obup. Do sredine druge četrtine so zadeli kar devet trojk iz 16 poskusov in si priigrali visokih 15 točk naskoka (49:34). Smart jih je prispeval štiri, James in Kennard pa po dve. Prav met za tri točke je bil trn v peti gostujoče zasedbe, omenjena trojica pa je skupaj dosegla 41 točk, od tega Smart 17.

... nato se zaleteli v zid

Nato so prišli na vrsto težki trenutki oziroma po košarkarsko črne minute domačih. Jezerniki so izgubili štiri žoge zapored, gostje pa so to s pridom izkoristili, hitro polnili domači koš in se z delnim izidom 12:0 povsem vrnili v igro. Pri vodstvu z 49:46 se je z minuto odmora odzval domači trener J. J. Redick.

LeBron James in Kevin Durant kljub starosti še vedno igrata na izjemno visoki ravni. Foto: Reuters

Durant se je v tem delu spet ogrel in Rocketse približal na vsega točko zaostanka (48:49), na drugi strani pa je navijače pomiril Rui Hachimura s trojko. Za dodatno zadovoljstvo domačih privržencev je poskrbel James, ki je izsilil tretjo osebno napako Duranta in z dvema zadetima prostima metoma v domače vrste vnesel nekaj miru, ko je na semaforju v Crypto.com Areni pisalo 54:49.

Dončić zaploskal

Začetek drugega polčasa ni bil pogodu domačim navijačem, saj so gostje po dolgem času spet vodili s 55:54, ko je Luka Dončić zaploskal novi trojki Kennarda. James je bil v nadaljevanju tisti, ki je imel v roki dirigentsko palico. Zadeval je, podajal je, Lakersi pa so po njegovi zaslugi spet vodili s sedmimi točkami naskoka, bilo je 67:60.

Luke Kennard je bil vnovič izjemen. Prispeval je 23 točk. Foto: Guliverimage

In prav sedem točk je bila prednost Lakersov tudi ob vstopu v zadnjo četrtino (75:68). Vsega 39 točk sta ekipi dosegli skupaj v tretji četrtini, Lakersi pa so jih na primer le v prvi 33.

Redick je bil lahko zadovoljen z obrambo, saj so prejeli malo število točk, Durant pa je po 20 točkah v prvem polčasu v drugem dosegel le tri, izgubil pa kar devet žog.

James imel glavno besedo

Spodbudno se je začelo tudi zadnjih 12 minut, saj so domači vseskozi držali prednost osmih točk. Za kratek čas se je začelo zapletati šele ob koncu, ko so se gostje približali na štiri točke zaostanka (85:89), a so imeli Lakersi odgovor.

Ključnega je prispeval James, ko je slabo minuto pred koncem silovito zabil za vodstvo z 99:92. Dvorana mu je skandirala MVP, MVP, MVP, potem ko je pri 41 letih pripravil novo izjemno predstavo in pokazal, koliko energije še premore na parketu.

Domači so na koncu slavili zmago s 101:94, velik delež k zmagi pa je prispevala celotna ekipa, ki je v obrambi znova odigrala na zelo visoki ravni. V napadu sta se Jamesu pridružila še Smart s 25 točkami in sedmimi asistencami ter Kennard, ki je tokrat navdušil s 23 točkami.

Serija se zdaj seli v Houston, kjer bosta naslednji dve tekmi, prva v noči na soboto.

The latest on the rehabs of Lakers star guards Luka Doncic and Austin Reaves for NBA Today: pic.twitter.com/HA4sfuckrN — Shams Charania (@ShamsCharania) April 21, 2026

Luka Dončić najverjetneje še ne bo pripravljen za Houston Rocketse

Po poročanju Shamsa Charanie v oddaji NBA Today iz tabora Los Angeles Lakersov ne prihajajo najboljše novice. Luka Dončić zaradi poškodbe stegenske mišice najverjetneje ne bo nared za vrnitev v prvem krogu končnice zahodne konference proti Houston Rocketsom.

To pomeni, da bodo Lakersi morali prvi krog končnice igrati brez enega največjih zvezdnikov lige, kar lahko močno vpliva na njihovo igro. Houston ima zaradi tega veliko veliko več možnosti za napredovanje. Na drugi strani pa navijači nestrpno čakajo, ali se bo Dončić lahko vrnil pozneje v končnici.

Wembanyama trčil z glavo ob tla, San Antonio zapravil nemogoče

Portland Trail Blazersi so po preobratu v San Antoniu zmagali s 106:103 in serijo izenačili na 1:1, obračun pa je močno zaznamovala poškodba Victorja Wembanyamaja. Zvezdnik Spursov je v drugi četrtini po prekršku Jrueja Holidaya grdo padel z obrazom na parket, si poškodoval glavo in po tekmi dobil diagnozo pretresa možganov, zaradi česar je že v protokolu NBA za pretres možganov.

Foto: Guliverimage

San Antonio je tudi brez Wembanyamaja še v začetku zadnje četrtine vodil za 14 točk, a nato povsem zastal v napadu. Portland je ob koncu odigral odločno, domačim v zadnjih treh minutah in 37 sekundah ni dovolil koša iz igre in tekmo sklenil z delnim izidom 11:2. Ključen trenutek je prišel 12 sekund pred koncem, ko je Robert Williams III po podaji Denija Avdije z zabijanjem poskrbel za vodstvo s 104:101.

Junak gostov je bil Scoot Henderson z 31 točkami. Zelo učinkovito je metal iz igre, zadel pa je tudi pet trojk. Deni Avdija je dodal 14 točk, Robert Williams III 11, Jrue Holiday pa 16 točk in devet asistenc.

Pri Spursih je bil s 18 točkami najboljši Stephon Castle, De’Aaron Fox jih je prispeval 17, Devin Vassell pa 16 točk in 12 skokov. Prav Vassell je imel ob koncu met za izenačenje, a dve sekundi pred sireno zgrešil trojko.

Philadelphia presenetila in izenačila: blestel je novinec

Philadelphia 76ers so v Bostonu odgovorili po visokem porazu na prvi tekmi in z zmago 111:97 izenačili serijo prvega kroga na 1:1. Glavna junaka sta bila novinec V. J. Edgecombe, ki je dosegel 30 točk in deset skokov, ter Tyrese Maxey z 29 točkami in devetimi asistencami.

Novinec VJ Edgecombe je blestel na drugi tekmi v dresu Philadelphie. Foto: Guliverimage

Edgecombe je navdušil kljub bolečinam po hudem padcu na hrbet že na začetku tekme. Zadel je šest trojk in postal prvi novinec po Timu Duncanu leta 1998, ki je v končnici zbral vsaj 30 točk in deset skokov. Philadelphia je tokrat zadela kar 19 trojk in močno popravila vtis po polomu na prvi tekmi.

Boston se je v zadnji četrtini približal na 89:91, a so 76ers nato odgovorili z nizom 11:0 in dokončno odločili dvoboj. Pri Celticsih je Jaylen Brown dosegel 36 točk, Jayson Tatum pa 19 točk, 14 skokov in devet asistenc, a je bila domača zasedba preslaba pri metu za tri točke in prevečkrat izgubljala žogo.

Philadelphia je igrala brez Joela Embiida, ki še ni nared po operaciji slepiča. Serija se zdaj seli v Philadelphio, kjer bo tretja tekma v petek.

Liga NBA, končnica, 21. april

Pari končnice: Zahod:

Oklahoma City Thunder (1) – Phoenix Suns (8) /1:0/

Los Angeles Lakers (4) – Houston Rockets (5) /2:0/

Denver Nuggets (3) – Minnesota Timberwolves (6) /1:1/

San Antonio Spurs (2) – Portland Trail Blazers (7) /1:1/ Vzhod:

Detroit Pistons (1) – Orlando Magic (8) /0:1/

Cleveland Cavaliers (4) – Toronto Raptors (5) /2:0/

New York Knicks (3) – Atlanta Hawks (6) /1:1/

Boston Celtics (2) – Philadelphia 76ers (7) /1:1/ // izid v zmagah; igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1

