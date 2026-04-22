Avtor:
Š. L.

Sreda,
22. 4. 2026,
6.48

poškodba Austin Reaves Los Angeles Lakers Luka Dončić Luka Dončić Liga NBA Liga NBA NBA

Lakersi počastili Dončića, nove informacije o vrnitvi nič kaj optimistične

Luka Dončić | Luka Dončić je ves čas spodbujal soigralce. | Foto Reuters

Luka Dončić je ves čas spodbujal soigralce.

Foto: Reuters

Luka Dončić je med drugo tekmo s Houston Rocketsi prejel kar dve priznanji. Rob Pelinka mu je izročil priznanje za najboljšega igralca meseca marca na zahodu, hkrati pa tudi lovoriko, ki jo je prejel za naziv najboljšega strelca rednega dela sezone 2025/26. Za manj nasmehov pri navijačih Lakersov pa je poskrbel insider ESPN Shams Charania, ki je dejal, da slovenski as še ni blizu vrnitve na parket.

Tako kot prvo srečanje LA Lakersov in Houston Rocketsov je tudi drugi obračun v Crypto.com Areni Luka Dončić spremljal s klopi Jezernikov in spodbujal svoje soigralce. Poseben trenutek je sledil med prvo četrtino, ko je slovenski as od generalnega direktorja in vodje košarkarskih operacij v klubu Roba Pelinke prejel kar dve priznanji. Eno za naziv najboljšega košarkarja meseca marca v zahodni konferenci, pa tudi tisto za naziv najboljšega strelca lige NBA rednega dela za sezono 2025/26. V rednem delu je povprečju dosegal 33,5 točke na tekmo, drugi je bil na tej lestvici Shai Gilgeous-Alexander s povprečjem 31,1 točke na srečanje.

Reaves bližje vrnitvi kot Dončić?

Se je pa že pred srečanjem oglasil insider ESPN Shams Charania, ki je podal nove informacije glede stanja Dončićevih poškodb, pa tudi Austina Reavesa. Navijači so prejeli mešane novice.

Charania je povedal, da je Reaves bližje vrnitvi na igrišče kot Dončić. "V taboru Lakersov vlada občutek, da je Austin Reaves v procesu rehabilitacije nekoliko pred Luko Dončićem," je dejal Charania. "Po mojih informacijah je Reaves že začel igro ena na ena. Naslednji korak zanj je napredovanje na igro tri na tri in nato pet na pet. V začetku aprila je imel predviden čas okrevanja od štiri do šest tednov, torej bi se teoretično lahko vrnil proti koncu te serije ali v začetku prihodnje ," je dejal Charania.

Dončić je zaradi želje po hitrejšem okrevanju odpotoval tudi v Madrid. | Foto: Guliverimage Dončić je zaradi želje po hitrejšem okrevanju odpotoval tudi v Madrid. Foto: Guliverimage

Medtem pa je Dončić še precej bolj oddaljen od vrnitve na parket. "Lakersi ne pričakujejo, da se bo Luka Dončić vrnil v tej seriji," je nadaljeval Charania. "Še naprej je videti, da je odsoten za nedoločen čas, medtem ko Austin Reaves kaže določen napredek na igrišču."

Dončić in Reaves sta zaradi svojih poškodb odsotna od 2. aprila. Dončić ima nateg zadnje stegenske mišice druge stopnje, Reaves pa se sooča z nategom leve poševne trebušne mišice. Slovenec je v začetku meseca odpotoval v Španijo na specializirano zdravljenje zadnje stegenske mišice. Šestkratni All-Star skuša storiti vse, da bi se čim prej vrnil na igrišče. Sprva so sicer poročali, da naj bi Reavesa čakalo daljše okrevanje, vendar zdaj kaže, da to morda ne bo držalo.

